Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σε τεντωμένο σχοινί

- Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
- Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Άγνωστη η αιτία θανάτου της γυναίκας στον Παναμά – Στη εντατική ο σύζυγός της – Νέα στοιχεία για το μοιραίο ταξίδι
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Φόβοι για «κρίση των πυραύλων Νο 2»
Σε τεντωμένο σχοινί
• Πώς αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν τάνκερ με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό
• Τι ισχύει με το πλοίο – φάντασμα που επίσης κατελήφθη χθες
• Ποια απάντηση ετοιμάζει τώρα η Μόσχα
• Πώς αντέδρασε το Πεκίνο στις ανακοινώσεις Τραμπ
• Τι μέτρα λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι για τη Γροιλανδία
==========
Οι αγρότες κόβουν τη χώρα στη μέση
Πετούν το γάντι στο Μαξίμου
• Σκληραίνουν τη στάση τους, απορρίπτοντας ως ελλιπή τα κυβερνητικά μέτρα
• Κρίσιμη ημέρα σήμερα στα μπλόκα
• Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και συλλήψεων
Διαβάστε επίσης
• Οι «μαύρες τρύπες» στην περιφέρεια στέλνουν τον Μητσοτάκη σε περιοδεία
==========
Στον ΣΥΡΙΖΑ
Αλλοι δύο «κοιτάζουν» Καρυστιανού
• Δεν αποκλείονται νέες αποχωρήσεις μετά τον Φαραντούρη
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Η ατζέντα μιας κρίσιμης προεδρίας από την Κύπρο
Ο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο περίεργος σύμβουλος και η ελληνική παρουσία
==========
Συναλλαγές
Πρώτο «ταμείο» για το IRIS στην αγορά
==========
Ενθετο Υγεία
Μύθοι και αλήθειες για τη βιταμίνη C
==========
Κηδεία Μπαρντό
Τελικά δεν ήταν όλοι τους εκεί λόγω Λεπέν
==========
Ερευνες
Δύο σενάρια για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Κρίσιμος αγώνας με τη Βίρτους
Η βόμβα και το «θα φύγω εάν…» του Αταμάν
Αγγλία
Η Μπράιτον φρέναρε τη Μάντσεστερ Σ. (1-1)
- Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
- Ουκρανία: Διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων
- Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
- Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
- Πάρμα – Ίντερ 0-2: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» παρέμειναν στην κορυφή της Serie A
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 08.01.2026]
- Χαλκίδα: «Μου τον έφαγαν, ήταν θύμα bullying» – Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε
