Πάτρα: Νέες σοκαριστικές εικόνες από την άγρια συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι

Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια συμπλοκή στο μπαρ στην Πάτρα που κατέληξε με τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 30χρονου.

Μετά το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του θύματος, νέες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα.

Το βιντεοληπτικό υλικό

Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν λεπτομερώς το βιντεοληπτικό υλικό που έφτασε στα χέρια τους, στο οποίο αποτυπώνονται με ακρίβεια όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στον μοιραίο καβγά στο κλαμπ της Πάτρας, όπου το 30χρονο θύμα βρήκε τραγικό θάνατο.

Λίγα λεπτά πριν, οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνθρωπο που κρατούσε μαχαίρι εντός του καταστήματος.

Ειδικότερα, μέλος της παρέας του 30χρονου φαίνεται να βγάζει το μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το περιεργάζεται και στην συνέχεια να το ξαναβάζει στην θέση του. Όλα αυτά συνέβησαν μερικές μόλις στιγμές προτού ξεσπάσει ο μοιραίος καβγάς ανάμεσα στις δύο παρέες.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέες να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αναζητείται για να συλληφθεί.

Επεισόδιο και με σερβιτόρα του καταστήματος

Νωρίτερα, η παρέα του θύματος φαίνεται να είχε προκαλέσει ξανά ένταση, όταν σύμφωνα με την κατάθεση της σερβιτόρας εκείνη τους ζήτησε να μεταφερθούν λίγο πιο δίπλα, διότι εμπόδιζαν την πρόσβαση στην τουαλέτα. Την ίδια στιγμή, τα δύο αδέλφια εξακολουθούν μέσω των δικηγόρων τους να αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι κατά την στιγμή του. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, από το βίντεο προκύπτει πως ο ένας εκ των εντολέων αποτέλεσε θύμα επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο από μέλος της παρέας του 30χρονου και μάλιστα υπήρξε απόπειρα να μαχαιρωθεί και ο δεύτερος άνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο (9/1) στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο κατάστημα της Πάτρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου.