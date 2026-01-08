Πάτρα: Νέες σοκαριστικές εικόνες από την άγρια συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, η άγρια συμπλοκή ξεκίνησε όταν ένα άτομο από την παρέα του θύματος έβγαλε μαχαίρι
- Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν – Χωρίς Ίντερνετ η χώρα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο Πεζεσκιάν
- Βερολίνο: Ζητούν το «κεφάλι» της δημάρχου – Έπαιζε τένις την ώρα του μπλακ άουτ
- Ισραηλινός αναλυτής: Το έργο της Γροιλανδίας, η Ευρώπη το ξαναείδε με την Κύπρο
- La Bambola: Η Μadonna διασκευάζει τον ύμνο της Patty Pravo – «Ναρκωτικά, πολυγαμία, αναρχία, ηδονή»
Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια συμπλοκή στο μπαρ στην Πάτρα που κατέληξε με τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 30χρονου.
Μετά το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του θύματος, νέες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα.
Το βιντεοληπτικό υλικό
Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν λεπτομερώς το βιντεοληπτικό υλικό που έφτασε στα χέρια τους, στο οποίο αποτυπώνονται με ακρίβεια όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στον μοιραίο καβγά στο κλαμπ της Πάτρας, όπου το 30χρονο θύμα βρήκε τραγικό θάνατο.
Λίγα λεπτά πριν, οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνθρωπο που κρατούσε μαχαίρι εντός του καταστήματος.
Ειδικότερα, μέλος της παρέας του 30χρονου φαίνεται να βγάζει το μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το περιεργάζεται και στην συνέχεια να το ξαναβάζει στην θέση του. Όλα αυτά συνέβησαν μερικές μόλις στιγμές προτού ξεσπάσει ο μοιραίος καβγάς ανάμεσα στις δύο παρέες.
Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέες να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».
O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αναζητείται για να συλληφθεί.
Επεισόδιο και με σερβιτόρα του καταστήματος
Νωρίτερα, η παρέα του θύματος φαίνεται να είχε προκαλέσει ξανά ένταση, όταν σύμφωνα με την κατάθεση της σερβιτόρας εκείνη τους ζήτησε να μεταφερθούν λίγο πιο δίπλα, διότι εμπόδιζαν την πρόσβαση στην τουαλέτα. Την ίδια στιγμή, τα δύο αδέλφια εξακολουθούν μέσω των δικηγόρων τους να αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι κατά την στιγμή του. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, από το βίντεο προκύπτει πως ο ένας εκ των εντολέων αποτέλεσε θύμα επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο από μέλος της παρέας του 30χρονου και μάλιστα υπήρξε απόπειρα να μαχαιρωθεί και ο δεύτερος άνδρας.
Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο (9/1) στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο κατάστημα της Πάτρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου.
- Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
- Πάτρα: Νέες σοκαριστικές εικόνες από την άγρια συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι
- Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
- Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
- Από τον Χάρι Χουντίνι στον Χάρι Πότερ – Πώς οι μάγοι παραμένουν επίκαιροι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
- Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
- Βερολίνο: Ζητούν το «κεφάλι» της δημάρχου – Έπαιζε τένις την ώρα του μπλακ άουτ
- H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις