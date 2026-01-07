Πάτρα: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 30χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.
- Η NASA ανακάλυψε νέο είδος ουράνιου σώματος – Τι είναι το «Νέφος-9»
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό του σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.
Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγός του, δεν άντεξε και λιποθύμησε, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν να τη στηρίξουν.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομά του και χειροκροτούσαν.
Η υπόθεση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατό του.
Δείτε φωτογραφίες
- Μοντέλο ΑΙ προβλέπει τον κίνδυνο δεκάδων ασθενειών από τις καταγραφές ύπνου
- Πάτρα: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
- Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
- Το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
- Συρία: Άμαχοι εγκαταλείπουν τις κουρδικές συνοικίες στο Χαλέπι – Κηρύχθηκαν «στρατιωτική ζώνη»
- Άννα Συνοδινού: Καλύτερα παιδιά ορφανά, παρά παιδιά με ατιμασμένη μητέρα
- Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
- Επέκταση Γέφυρας Αλυκής στην Πάρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις