Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό του σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγός του, δεν άντεξε και λιποθύμησε, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν να τη στηρίξουν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομά του και χειροκροτούσαν.

Η υπόθεση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατό του.

Δείτε φωτογραφίες