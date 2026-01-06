newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026 | 21:42

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24, τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Κατά περίπτωση, τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν χθες στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 3οχρονου θύματος.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο άτυχος άνδρας παρουσίαζε σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, εύρημα που αντιστοιχεί σε βαθύ κώμα και υποδηλώνει εξαιρετικά σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
