Αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01.26) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, στην Ασφάλεια Πατρών, δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα.

Εννέα είναι συνολικά τα άτομα που εμπλέκονται στην μοιραία συμπλοκή

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι τρεις άνδρες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό, εννέα είναι συνολικά τα άτομα που εμπλέκονται στην μοιραία συμπλοκή με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει τους οκτώ και να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν χθες στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 3οχρονου θύματος.