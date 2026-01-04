Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς, όπως προκύπτει από την προανακριτική διαδικασία, το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος έχει καταστραφεί.

Κρίσιμο υλικό

Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τις Αρχές, καθώς θα μπορούσε να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.Νews, οι δύο ιδιοκτήτες να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για ψευδή κατάθεση.

Αναζητούνται τρία άτομα

Η Αστυνομία αναζητά 3 άτομα που έχουν κατονομαστεί ως οι δράστες του επεισοδίου που σημειώθηκε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος Ρομά να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Πρόκειται για 2 αδέρφια και άλλο ένα άτομο που είναι γνωστά στις Αρχές και διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα έχουν γίνει και 8 προσαγωγές. Πρόκειται για τρείς αλλοδαπές εργαζόμενες στο κατάστημα και πέντε άτομα από την παρέα του θύματος.