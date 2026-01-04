Πάτρα: Αναζητούνται δύο αδέρφια για την φονική συμπλοκή με νεκρό τον 30χρονο – 8 προσαγωγές μέχρι τώρα

Οκτώ άτομα -πέντε άνδρες και 3 γυναίκες- έχουν προσαχθεί μέχρι τώρα από την Αστυνομία στην Πάτρα, στο πλαίσιο των ερευνών για την φονική συμπλοκή χθες το βράδυ (3/1/2026) σε μπαρ, όπου ένας 30χρονος Ρομά τραυματίστηκε θανάσιμα.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία αναζητά ακόμα τρία άτομα τα οποία φέρεται να είναι και οι δράστες που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 30χρονο.

Γνωστοί στις Αρχές

Πρόκειται για δύο αδέρφια και ένα ακόμα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρίσκονταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με την άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή.

Η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 30χρονος Ρομά από τη μία παρέα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από έναν ακόμα φίλο του, ο οποίος είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Τα έκανα γυαλιά – καρφιά

Αργότερα, δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν καφέ που φέρεται να ανήκει σε άτομο που σχετίζεται με την υπόθεση και χρησιμοποιώντας ακόμα και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα.

Μάλιστα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη, η οποία βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κτήριο και στην συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο, καθώς είχε υποστεί σοκ. Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.