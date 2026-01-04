Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα
Γυαλιά καρφιά τα έκαναν άγνωστοι στο καφέ που διατηρεί στην περιοχή των Προσφυγικών ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου γρονθοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής.
Οι φόβοι για αντίποινα βγήκαν αληθινοί, καθώς – όπως αναφέρει το tempo24 – συγγενείς και φίλοι του 30χρονου φαίνεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών.
Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο κέντρο στην Πάτρα ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.
Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε όταν οι δύο παρέες συνεπλάκησαν για ασήμαντη αφορμή
Ο 30χρονος δέχτηκε βάναυσα χτυπήματα ακόμα και με καρέκλες, στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η Αστυνομία και εξετάζει εξονυχιστικά.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με την πρώτη κλήση στο 100 να γίνεται στις 4:40, όπου γινόταν λόγος για έναν άνδρα τραυματισμένο έξω απο νυχτερινό κέντρο. Λίγα λεπτά αργότερα, οι γιατροί του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καλούν την ΕΛ.ΑΣ. και αναφέρουν πως ένας 30χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό και κατέληξε.
Από την ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
