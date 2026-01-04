Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες
Μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυρικών καταθέσεων προσπαθούν να φτάσουν οι αστυνομικοί στον εντοπισμό των δραστών που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο στην Πάτρα.
Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς μεταξύ των εμπλεκομένων έχει καταγράφει από κάμερες του νυχτερινού καταστήματος και φαίνεται να ξεκίνησε απο ασήμαντη αφορμή.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με την πρώτη κλήση στο 100 να γίνεται στις 4:40, όπου γινόταν λόγος για έναν άνδρα τραυματισμένο έξω απο νυχτερινό κέντρο.
Πάτρα: Ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. από το νοσοκομείο
Λίγα λεπτά αργότερα, οι γιατροί του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καλούν την ΕΛ.ΑΣ. και αναφέρουν πως ένας 30χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό και κατέληξε.
Οι αστυνομικοί έφτασαν τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο νυχτερινό κατάστημα όπου έγιναν όλα, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα «χέρια» τους μαρτυρίες που αναφέρουν ότι οι δράστες χτυπούσαν βάναυσα ακόμα και με καρέκλες το θύμα, στο κεφάλι αλλά και σε όλο του το σώμα.
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
