Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου , όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Επτά οι δράστες

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναφέρουν ότι αναζητούνται συνολικά οι επτά δράστες του επεισοδίου, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι «επτά» κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Τεταμένη η κατάσταση

Η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει τεταμένη. Σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του 30χρονου. Το μεσημέρι της Κυριακής έκαναν… γυαλιά καρφιά καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών. Η καφετέρια ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Παράλληλα ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται από χθες το πρωί μπροστά από το κλαμπ που έγινε το φονικό, για την αποφυγή νέων επεισοδίων.