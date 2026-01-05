Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στην Πάτρα
Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.
Όπως προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη εγκεφαλικά νεκρός.
Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο άτυχος άνδρας παρουσίαζε σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, εύρημα που αντιστοιχεί σε βαθύ κώμα και υποδηλώνει εξαιρετικά σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία.
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 5 άτομα ως δράστες, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις της νύχτας και για ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία.
Νωρίτερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας όπου δικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου. Στο σημείο επικρατεί ένταση καθώς συγγενείς και φίλοι του 30χρονου έχουν κλείσει την Οδό Γούναρη και ζητούν δικαίωση.
