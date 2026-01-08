Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Στην Αστυνομία παραδόθηκε ένας 26χρονος από την Πάτρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου πατέρα έξι παιδιών.

Ο 26χρονος φέρεται να είναι εκείνος που «πατούσε» κατ’ επανάληψη στο κεφάλι του 30χρονου πατέρα

Σύμφωνα με το Tempo24.News, ο άνδρας παραδόθηκε τις Αρχές πριν από λίγη ώρα και φέρεται να είναι ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο νυχτερινό κέντρο.

Πρόκειται για τον νεαρό που σύμφωνα με το βίντεο «πατούσε» κατ’ επανάληψη στο κεφάλι του άτυχου Κώστα Μπασιλάρη, μέχρι ο 30χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος κηδεύτηκε χθες, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και οργής, ενώ η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.

Πάτρα: Η απολογία των τριών συλληφθέντων

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τρεις άνδρες που έχουν ήδη συλληφθεί και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Αστυνομία αργά το βράδυ της Δευτέρας λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ οι ίδιοι έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.