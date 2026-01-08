Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 30χρονου στο μπαρ της Πάτρας
Κάμερες ασφαλείας στο κατάστημα κατέγραψαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου, που οδήγησε στο θάνατό του.
Σκηνές από ταινία θυμίζουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του μπαρ στην Πάτρα, όπου σημειώθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.
Οι σκηνές άγριας βίας που καταγράφηκαν από τις κάμερες του μπαρ είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 30χρονου άνδρα, με τις Αρχές να αναζητούν τα 9 άτομα που σύμφωνα με μαρτυρίες ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.
Τα πλάνα που πήραν οι αστυνομικοί από το κλειστό κύκλωμα του καταστήματος, σόκαραν ακόμα και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς το θύμα δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι ακόμα και τη στιγμή που ήταν αναίσθητος στο έδαφος.
Δείτε το βίντεο:
Τέσσερις συλλήψεις, συνεχίζονται οι έρευνες
Ήδη έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, καθώς ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο νυχτερινό κέντρο παραδόθηκε στις Αρχές το πρωί της Πέμπτης.
Πρόκειται για τον νεαρό που σύμφωνα με το βίντεο «πατούσε» κατ’ επανάληψη στο κεφάλι του άτυχου Κώστα Μπασιλάρη, μέχρι ο 30χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος κηδεύτηκε χθες, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και οργής, ενώ η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.
