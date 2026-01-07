Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο το βράδυ του Σαββάτου, σ’ ένα παιχνίδι που η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν δύσκολη αποστολή στο Περιστέρι, λίγες μόλις μέρες μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup με τη νίκη επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει από τους παίκτες του μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση στον αγώνα του Σαββάτου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι άξιο αναφοράς, έχει να κάνει με τον Παναγιώτη Ρέτσο και μια κίνηση που έκανε ο διεθνής στόπερ στο Ρέντη, η οποία αποδεικνύει πολλά για τον χαρακτήρα του κάπτεν των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Ρέτσος τραυματίστηκε σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και πριν από δύο μέρες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, για ν’ αποκατασταθεί η ζημιά που είχε προκληθεί στον τένοντα.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των πειραιωτών βγήκε σήμερα στο γήπεδο, φορώντας γύψο στο χέρι, δείγμα και αυτό της επιθυμίας του να προπονηθεί ενόψει του σαββατιάτικου κρίσιμου αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Είπαμε, ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στους Περιστεριώτες και ο Ρέτσος είναι αποφασισμένος να δώσει το παρών για να βοηθήσει την ομάδα του σ’ αυτό το δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι.

Είναι προφανές πως έτσι πρέπει να κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αυτή είναι η κίνηση που δίνει το σύνθημα ή αν προτιμάτε δίνει το παράδειγμα σε όλους τους παίκτες, ενόψει της μεγάλης και σημαντικής αναμέτρησης στο Περιστέρι.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε μια μικρή συνομιλία με τον Ρέτσο, στην οποία ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος για να παίξει στο ματς του Σαββάτου, με τον Ισπανό τεχνικό να χαμογελά με νόημα και να εκφράζει την ικανοποίησή του για την στάση του κάπτεν της ομάδας του λιμανιού.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος περίμενε πως και πως να μάθει αν θα μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία του αρχηγού των πειραιωτών και ο Ρέτσος «φώναξε» με τον τρόπο του, ότι είναι έτοιμος για να δώσει το 100% για τον Ολυμπιακό και στο σαββατιάτικο ματς στο Περιστέρι, καθώς η επέμβαση στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού, δεν θα τον κρατήσει εκτός «μάχης».

Γι’ αυτό λοιπόν και δεν είναι τυχαίο που όλοι στο Ρέντη είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για την στάση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού, καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι ο άσος του Ολυμπιακού θα έκανε ότι ήταν δυνατόν για να προλάβει την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες.

Έτσι πρέπει να κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος έδειξε σήμερα στο Ρέντη, γιατί φοράει δικαίως το περιβραχιόνιο στην ομάδα του λιμανιού.