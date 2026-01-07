sports betsson
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:50

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο το βράδυ του Σαββάτου, σ’ ένα παιχνίδι που η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν δύσκολη αποστολή στο Περιστέρι, λίγες μόλις μέρες μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup με τη νίκη επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει από τους παίκτες του μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση στον αγώνα του Σαββάτου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι άξιο αναφοράς, έχει να κάνει με τον Παναγιώτη Ρέτσο και μια κίνηση που έκανε ο διεθνής στόπερ στο Ρέντη, η οποία αποδεικνύει πολλά για τον χαρακτήρα του κάπτεν των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Ρέτσος τραυματίστηκε σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και πριν από δύο μέρες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, για ν’ αποκατασταθεί η ζημιά που είχε προκληθεί στον τένοντα.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των πειραιωτών βγήκε σήμερα στο γήπεδο, φορώντας γύψο στο χέρι, δείγμα και αυτό της επιθυμίας του να προπονηθεί ενόψει του σαββατιάτικου κρίσιμου αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Είπαμε, ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στους Περιστεριώτες και ο Ρέτσος είναι αποφασισμένος να δώσει το παρών για να βοηθήσει την ομάδα του σ’ αυτό το δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι.

Είναι προφανές πως έτσι πρέπει να κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αυτή είναι η κίνηση που δίνει το σύνθημα ή αν προτιμάτε δίνει το παράδειγμα σε όλους τους παίκτες, ενόψει της μεγάλης και σημαντικής αναμέτρησης στο Περιστέρι.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε μια μικρή συνομιλία με τον Ρέτσο, στην οποία ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος για να παίξει στο ματς του Σαββάτου, με τον Ισπανό τεχνικό να χαμογελά με νόημα και να εκφράζει την ικανοποίησή του για την στάση του κάπτεν της ομάδας του λιμανιού.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος περίμενε πως και πως να μάθει αν θα μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία του αρχηγού των πειραιωτών και ο Ρέτσος «φώναξε» με τον τρόπο του, ότι είναι έτοιμος για να δώσει το 100% για τον Ολυμπιακό και στο σαββατιάτικο ματς στο Περιστέρι, καθώς η επέμβαση στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού, δεν θα τον κρατήσει εκτός «μάχης».

Γι’ αυτό λοιπόν και δεν είναι τυχαίο που όλοι στο Ρέντη είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για την στάση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού, καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι ο άσος του Ολυμπιακού θα έκανε ότι ήταν δυνατόν για να προλάβει την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες.

Έτσι πρέπει να κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος έδειξε σήμερα στο Ρέντη, γιατί φοράει δικαίως το περιβραχιόνιο στην ομάδα του λιμανιού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream sports
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…
On Field 06.01.26

Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκλεισμό 48 ώρες στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας
Ελλάδα 07.01.26

Αποκλεισμό 48 ώρες στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας

Ο «κύβος ερρίφθη»,αποκλεισμό 48 ώρες στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σε εισήγηση για 48ώρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων δείχνει πως βαδίζει και το μπλόκο της Θήβας.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης

Ραντεβού με την ΑΕΚ έκλεισε ο ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στο Παγκρήτιο. Από το 40′ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι οι Αρκάδες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες
Σφοδρά πυρά 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:26

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η Κάρολιν Λίβιτ είπε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τι είπε για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο