«Ξιφίρ Φαλέρ»: Το μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στην ταραγμένη Αθήνα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί όπου οι ψίθυροι των ξένων μυστικών υπηρεσιών μπλέκονται με τις καθημερινές αγωνίες των κατοίκων, μας μεταφέρει η Αθηνά Κακούρη με το μυθιστόρημά της «Ξιφίρ Φαλέρ», που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου. Σε ένα πολυπρόσωπο αφήγημα, οι ήρωες διασταυρώνονται μέσα από σχέσεις ύποπτες, απροσδόκητες ή και κωμικές, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο δόλου, καχυποψίας και περίπλοκων διαπλοκών, όπως τον γέννησε η εποχή του μεγάλου πολέμου.

Με ανάλαφρο ύφος και έντονη διάθεση διακωμώδησης, η συγγραφέας προσεγγίζει μια ιστορική περίοδο βαριά σε συνέπειες, φωτίζοντάς την από μια διαφορετική, σχεδόν ειρωνική γωνία. Αυτή ακριβώς η επιλογή διαφοροποιεί το βιβλίο από τα προηγούμενα έργα της και ιδίως από τη βραβευμένη με Κρατικό Βραβείο «Θέκλη», που αναφέρεται στα ίδια πρόσωπα και στον ίδιο χρόνο, αλλά με σαφώς πιο δραματικό τόνο. Εδώ, το χιούμορ λειτουργεί ως φίλτρο: πίσω από το φαινομενικά αστείο χάος, υποβόσκει μια πραγματικότητα σκληρή, την οποία η κοινωνία πλήρωσε ακριβά.

Το «Ξιφίρ Φαλέρ», όγδοο μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη, φέρει έναν τίτλο σκόπιμα παράδοξο και διπλής ανάγνωσης – όπως και η ίδια η ιστορία. Ο όρος, δανεισμένος από τον κόσμο της επιθεώρησης, κατέληξε να σημαίνει ταυτόχρονα το απόλυτο μπέρδεμα και τα μεγάλα, σπουδαία γεγονότα· μια αντίφαση που αποτυπώνει ιδανικά το κλίμα της εποχής και το πνεύμα του βιβλίου. Η Κακούρη, γεννημένη το 1928 στην Πάτρα και σημαδεμένη από τα χρόνια της Κατοχής στην Αθήνα, με εμπειρία στον χώρο του τουρισμού και μακρά δημοσιογραφική παρουσία, πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία με αστυνομικά διηγήματα στον «Ταχυδρόμο» τη δεκαετία του ’60. Σήμερα, επιστρέφει με ένα έργο που συνδυάζει ιστορία, ειρωνεία και μνήμη, προσφέροντας στον αναγνώστη μια απολαυστική αλλά και ουσιαστική ματιά στο παρελθόν.

ΞΙΦΙΡ ΦΑΛΕΡ της Αθηνάς Κακούρη

