Μια πλειάδα μαύρων Αμερικανών σταρ συγκεντρώθηκε στον Λευκό Οίκο το 1963 για μια δεξίωση με αφορμή την 100ή επέτειο της Διακήρυξης της Απελευθέρωσης. Όμως, όταν ο Τζον Φ. Κένεντι στάθηκε στην κορυφή της σκάλας και κοίταξε την αίθουσα από κάτω, ξαφνιάστηκε βλέποντας τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και τη Μέι Μπριτ ανάμεσα στους προσκεκλημένους.

«Τι κάνει αυτός εδώ;» μουρμούρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Λέγεται ότι διέταξε έναν βοηθό του να «τους βγάλει από εκεί» πριν φτάσουν οι φωτογράφοι. Φαινόταν παράξενο που ο Κένεντι ανησύχησε από την παρουσία ενός από τους πιο διακεκριμένους υποστηρικτές του.

Ο Ντέιβις ήταν ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες στον κόσμο και η σύζυγός του, Μέι Μπριτ, ήταν μια δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ. Όμως, ο Ντέιβις και η Μπριτ ήταν ένα διαφυλετικό ζευγάρι στην Αμερική της δεκαετίας του 1960 και ο Κένεντι φοβόταν μια πολιτική αντίδραση αν θεωρούταν ότι υποστήριζε την ένωσή τους. Νόμιζε ότι τα ονόματά τους είχαν διαγραφεί από τη λίστα των καλεσμένων.

Η αναβολή του γάμου για χάρη του Κένεντι

Ενθαρρυμένος από τον Φρανκ Σινάτρα, φίλο του και μέλος του Rat Pack, ο Ντέιβις είχε ακόμη και αναβάλει τον γάμο του μέχρι μερικές ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές του 1960, για να μην κοστίσει στον Κένεντι σε ψήφους η δημόσια αποδοκιμασία του γάμου στην προσπάθειά του να νικήσει τον Ρίτσαρντ Νίξον.

Στη συνέχεια, οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν ξαφνικά από το γκαλά που διοργάνωσε ο Σινάτρα το 1961, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή ο πατριάρχης των Κένεντι, Τζόζεφ, θεώρησε ότι η παρουσία τους θα προσβάλει τους βουλευτές του Βαθύ Νότου και θα περιπλέξει τις νομοθετικές φιλοδοξίες του γιου του.

Τον Ιούλιο του 1960, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα του με την Μπριτ, ο Ντέιβις αποδοκιμάστηκε από ορισμένους εκπροσώπους του Νότου κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Λος Άντζελες.

«Η Μέι ήταν σχεδόν σαν φυλακισμένη σε ένα κελί με γούνα μινκ», δήλωσε ο Μπερτ Μπόγιαρ, συγγραφέας και φίλος του Ντέιβις, στο περιοδικό Smithsonian Magazine

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Αφελώς ανυποψίαστη για το βάθος των φυλετικών εντάσεων

Ο Ντέιβις είδε για πρώτη φορά την Μπριτ όταν αυτή παρακολούθησε μια από τις παραστάσεις του σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Sunset Strip στο Δυτικό Χόλιγουντ. Γοητευμένος από την ξανθιά ομορφιά της και μαγεμένος από τη σουηδική προφορά της, την προσκάλεσε σε ένα πάρτι στο σπίτι του.

Εκείνη ήταν αφελώς ανυποψίαστη για το βάθος των φυλετικών εντάσεων στην Αμερική, κάτι που σύντομα έγινε σαφές, καθώς ο Ντέιβις αρχικά κράτησε τη σχέση τους μυστική, συναντώντας την υπό το κάλυμμα της νύχτας ή σε ραντεβού με ομάδες φίλων.

Δυστυχώς είχε κακή εμπειρία. Το 1957 είχε ξεκινήσει μια σχέση με μια δημοφιλή λευκή ηθοποιό, την Κιμ Νόβακ. Όταν ο δεσποτικός μεγιστάνας της Columbia Pictures, Χάρι Κοχν, το ανακάλυψε, φέρεται να προσέλαβε μαφιόζους για να απειλήσουν τον Ντέιβις, με το επιχείρημα ότι η σχέση με έναν μαύρο άντρα θα ήταν καταστροφική για την καριέρα μιας από τις πιο κερδοφόρες σταρ του σινεμά.

Για να προστατευθεί, ο Ντέιβις παντρεύτηκε μια μαύρη χορεύτρια, τη Λόρεϊ Γουάιτ, το 1958. Χώρισαν αργότερα την ίδια χρονιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Μακριά από τις ΗΠΑ

Ο Ντέιβις και η Μπριτ αποφάσισαν να ανακοινώσουν τον αρραβώνα τους στο Λονδίνο, όπου εκείνος έδινε παραστάσεις το καλοκαίρι του 1960. Εκείνη την εποχή, σχεδόν οι μισές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευαν τους διαφυλετικούς γάμους, οι οποίοι νομιμοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο μόνο μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1967.

Ο Ντέιβις πίστευε ότι η απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσε το ζευγάρι να προστατευθεί από την έντονη δημοσιότητα και την εχθρότητα του κοινού.

Έκανε λάθος. Μετά τη συνέντευξη τύπου, ο Ντέιβις και η Μπριτ δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις από ακροδεξιούς υποστηρικτές του Όσβαλντ Μόσλεϊ, οι οποίοι διαδήλωναν έξω από το Pigalle Club στο Πικαντίλι, όπου ο Ντέιβις έδινε παράσταση.

Ήταν, όπως είπε ο Ντέιβις, «η πιο βίαιη ρατσιστική επίθεση που έχω αντιμετωπίσει». Η Μπριτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αγάπη τους θα νικήσει το μίσος.

Δείτε το βίντεο

Μια ζωή σαν φυλακή

Κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ, τα θέατρα όπου εμφανιζόταν ο Ντέιβις δέχτηκαν απειλές για βόμβες, ενώ το Αμερικανικό Ναζιστικό Κόμμα πραγματοποίησε διαδήλωση έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Ουάσινγκτον.

Το ζευγάρι δέχτηκε απειλές θανάτου και προσέλαβε ένοπλους σωματοφύλακες. Μια φυσιολογική κοινωνική ζωή ήταν αδύνατη. «Η Μέι ήταν σχεδόν σαν φυλακισμένη σε ένα κελί με γούνα μινκ», δήλωσε ο Μπερτ Μπόγιαρ, συγγραφέας και φίλος του Ντέιβις, στο περιοδικό Smithsonian Magazine.

Παντρεύτηκαν από έναν ραβίνο στο σπίτι του Ντέιβις στο Χόλιγουντ Χιλς το 1960. Η Μπριτ προσηλυτίστηκε στον Ιουδαϊσμό λίγο πριν το γάμο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ντέιβις, ο οποίος ασπάστηκε τη θρησκεία αυτή μετά από μια περίοδο ενδοσκόπησης που ακολούθησε το αυτοκινητιστικό ατύχημα του 1954, στο οποίο έχασε την όραση του αριστερού του ματιού.

Ο Σινάτρα ήταν κουμπάρος, χαρούμενος που ο στενός του φίλος παντρευόταν μια γυναίκα που θεωρούσε «κλασάτη γκόμενα» όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Η νύφη είχε τόσο υψηλό πυρετό από γαστρική γρίπη που εμφανίστηκε μόνο στην τελετή, ενώ ο σύζυγός της πήγε μόνος του στη δεξίωση με τις διασημότητες στο Beverly Hilton Hotel.

Εκείνη ήταν αφελώς ανυποψίαστη για το βάθος των φυλετικών εντάσεων στην Αμερική, κάτι που σύντομα έγινε σαφές, καθώς ο Ντέιβις αρχικά κράτησε τη σχέση τους μυστική, συναντώντας την υπό το κάλυμμα της νύχτας ή σε ραντεβού με ομάδες φίλων

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Μια Σουηδέζα στη Ρώμη

Η Maj-Britt Wilkens (το όνομά της προφερόταν «Μέι») γεννήθηκε στο προάστιο Lidingo της Στοκχόλμης το 1934, από τον Ούγκο, υπάλληλο ταχυδρομείου, και τη Χίλεβι (το γένος Έρικσον), νοικοκυρά.

Ισορροπημένη και ανθεκτική η Μέι, αν και επιφυλακτική, εργάστηκε ως βοηθός φωτογράφου στη Στοκχόλμη και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία σε ηλικία 18 ετών.

Ανακαλύφθηκε από τον Ιταλό παραγωγό ταινιών Κάρλο Πόντι σε ένα στούντιο ρετουσαρίσματος. Πήρε έναν ρόλο στην ταινία του 1953 Η Κόρη του Μαύρου Κουρσάρου (Jolanda, the Daughter of the Black Corsair), ξεκινώντας την κινηματογραφική της καριέρα στη Ρώμη. Μετά από μια σειρά σημαντικών ρόλων σε ιταλικές ταινίες, κατευθύνθηκε προς το Χόλιγουντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sammy Davis Jr. (@officialsammydavisjr)

Η συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε

Έπαιξε τη Σόνια στην προσαρμογή του επικού έργου του Τολστόι, «Πόλεμος και Ειρήνη» (1956), με την Όντρεϊ Χέμπορν και τον Χένρι Φόντα, μαζί με τη συμπατριώτισσά της Ανίτα Έκμπεργκ.

Ακολούθησαν περισσότεροι ρόλοι, μεταξύ των οποίων σε δύο πολεμικές ταινίες το 1958: «Ο Χορός των Καταραμένων» (The Young Lions) με τον Μάρλον Μπράντο και τον Ντιν Μάρτιν, και «Οι Κυνηγοί» (The Hunters) με τους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Ρόμπερτ Γουάγκνερ.

Η Μπριτ έλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναδημιουργία της ταινίας «Ο Μπλε Άγγελος» το 1959, μαζί με τον Γερμανό ηθοποιό Κουρντ Γιούργκενς. Έπαιξε τον ρόλο της χορεύτριας νυχτερινού κέντρου, Lola-Lola, έναν ρόλο που είχε αρχικά προοριστεί για τη Μέριλιν Μονρόε.

Αργότερα θα συναντηθούν ως φιλοξενούμενες του Σινάτρα. «Η Μέριλιν, όπως και εγώ, ήταν ντροπαλή», θυμάται η Μπριτ. «Καμία από τις δύο μας δεν ήταν η ψυχή του πάρτι».

Ο γάμος της Μπριτ με τον Ντέιβις έληξε το 1968. Αυτός δούλευε συνεχώς μακριά από το σπίτι και κυκλοφορούσαν φήμες για μια σχέση του με μια «μακροπόδαρη τραγουδίστρια και χορεύτρια» ονόματι Λόλα Φαλάνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

«Αύρα έξυπνης ευγένειας»

Η διαφημιστική αφίσα απεικόνιζε την Μπριτ με ελάχιστα ρούχα σε στάση contrapposto με το σλόγκαν: «Θα μπορούσε ένας άντρας να έχει καλύτερο λόγο για να καταστρέψει τη ζωή του;» Ωστόσο, η ταινία συγκρίθηκε δυσμενώς με το γερμανικό πρωτότυπο του 1930 με την Μαρλέν Ντίτριχ στο ρόλο της Λόλα-Λόλα.

Ένας κριτικός της The New York Times παραπονέθηκε ότι η «αύρα έξυπνης ευγένειας» της Μπριτ δεν ήταν αρκετά παρακμιακή: «Φαίνεται και συμπεριφέρεται σαν μια κανονική μπαλαρίνα σε ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, όχι σαν μια σέξι γυναίκα σε ένα καπνισμένο νυχτερινό κλαμπ στο Βερολίνο».

Οι μεγάλοι ρόλοι εξαφανίστηκαν, αλλά όχι λόγω των αντιφατικών κριτικών. «Όταν αρραβωνιάστηκαν, ξέσπασε ο χαμός. Το στούντιο ακύρωσε αμέσως το συμβόλαιο της Μπριτ», είπε ο Μπόγιαρ.

«Υπέθεσαν ότι δεν θα είχε καμία χρησιμότητα στο box office αν ήταν παντρεμένη με έναν μαύρο άντρα». Όχι ότι μετάνιωσε για τον γάμο της. «Αγαπούσα τον Σάμι και είχα την ευκαιρία να παντρευτώ τον άντρα που λάτρευα» είπε στο Vanity Fair το 1999.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Ψεύτικος ή όχι;

«Ήταν η καλοσύνη του, η προσοχή του, που μου ταίριαξε περισσότερο. Ήταν πολύ έξυπνος. Μελετούσε τους ανθρώπους, τους καταλάβαινε — μπορούσε πάντα να εντοπίσει κάποιον από την άλλη άκρη του δωματίου και να πει αν ήταν ψεύτικος ή όχι» θα αναπολούσε αργότερα η Μπριτ.

Ο Ντέιβις ήταν ο δεύτερος σύζυγός της. Το 1958 παντρεύτηκε τον Έντγουιν Γκρέγκσον, έναν 19χρονο επίδοξο ηθοποιό με εκατομμυριούχο πατέρα, στην Τιχουάνα του Μεξικού, ένα μήνα μετά τη γνωριμία τους. Χώρισαν το 1959.

Η κόρη της με τον Ντέιβις, η Τρέισι, γεννήθηκε το 1961. Η γέννηση προσέλκυσε σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης. Στο δρόμο για το νοσοκομείο άνοιξαν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και άκουσαν μια είδηση. Όταν επέστρεψαν με το μωρό μέσα στη Rolls-Royce τους λίγες μέρες αργότερα, τους περικύκλωσαν δημοσιογράφοι που τους ρωτούσαν για το χρώμα του δέρματος του νεογέννητου.

Η Τρέισι Ντέιβις εργάστηκε ως τηλεοπτική παραγωγός και συνέγραψε το βιβλίο Sammy Davis Jr, A Personal Journey with My Father, το 2014. Πέθανε το 2020. Η Μπριτ και ο Ντέιβις υιοθέτησαν δύο γιους, τον Μαρκ, που εργάστηκε σε σούπερ μάρκετ, και τον Τζεφ, που ζει μια ιδιωτική ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sammy Davis Jr. (@officialsammydavisjr)

Η ζωή μετά τον χωρισμό

Ο γάμος της Μπριτ με τον Ντέιβις έληξε το 1968. Αυτός δούλευε συνεχώς μακριά από το σπίτι και κυκλοφορούσαν φήμες για μια σχέση του με μια «μακροπόδαρη τραγουδίστρια και χορεύτρια» ονόματι Λόλα Φαλάνα. Μετακόμισε στο Λέικ Τάχο, στα σύνορα Καλιφόρνιας-Νεβάδας — το τοπίο της θύμιζε τη Σουηδία — για να μεγαλώσει τα παιδιά και να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά της για τη ζωγραφική και τη φωτογραφία.

Η Μπριτ παντρεύτηκε για τρίτη φορά το 1993, με τον Λέναρτ Ρίνγκκουιστ, τηλεοπτικό στέλεχος, ιδιοκτήτη και εκτροφέα καθαρόαιμων αλόγων, ο πατέρας του οποίου είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από τη Σουηδία, ο οποίος πέθανε το 2017.

Ο Ντέιβις παντρεύτηκε τη χορεύτρια Αλτοβίζ Γκορ, το 1970. Πέθανε από καρκίνο του λαιμού σε ηλικία 64 ετών το 1990. Η Μπριτ ήταν «ο έρωτας της ζωής του», έγραψε η Τρέισι Ντέιβις το 2014. «Αυτός ήταν ένας σούπερ σταρ, αλλά εκείνη ήταν ένα είδωλο, τουλάχιστον για εκείνον».

Η ηθοποιός Μέι Μπριτ γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1934. Πέθανε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.

*Με στοιχεία από thetimes.com