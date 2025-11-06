Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας – «Θα έχανε τα πάντα»

Όταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ανακοίνωσε στις 31 Οκτωβρίου του 1955 ότι τερμάτιζε τον αρραβώνα της με τον σμήναρχο Πίτερ Τάουνσεντ, έβαλε τέλος σε μια ιστορία που είχε συναρπάσει την χώρα. Ο μύθος περιγράφει μια παγιδευμένη μονάρχη, μια αδιάλλακτη κυβέρνηση και μια 25χρονη γυναίκας που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όνειρό της για έναν γάμο με έναν ήρωα πολέμου. Φαίνεται ότι η πριγκίπισσα βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή: είτε να διατηρήσει τα βασιλικά της προνόμια είτε να ζήσει σε μια ήσυχη εξορία ως η απλή κυρία Τάουνσεντ.

«Είμαστε άνθρωποι»

«Πιστεύω ότι η απόφασή της ήταν απολύτως σωστή υπό τις περιστάσεις», δήλωσε ο Τάουνσεντ στο πρόγραμμα Nationwide του BBC, ενώ προωθούσε την αυτοβιογραφία του το 1978, συμπτωματικά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας αποκάλυψαν ότι οι επιλογές της μπορεί να μην ήταν τόσο εύκολες όσο μερικές φορές παρουσιάζονται.

Ο Τάουνσεντ ήταν ένας ήρωας πολέμου που τιμήθηκε με πολλά παράσημα για τον ρόλο του στη Μάχη της Βρετανίας. Γεννημένος το 1914, είχε ενταχθεί στη Βασιλική Αεροπορία σε ηλικία 19 ετών. Μεταξύ των κατορθωμάτων του ως άσος πιλότος μαχητικού, βοήθησε στην κατάρριψη του πρώτου γερμανικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους σε αγγλικό έδαφος.

Ο Τάουνσεντ είπε στο BBC το 1995 πώς είχε επισκεφθεί τον τραυματισμένο οπλίτη του αεροσκάφους στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα: «Σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς, οπότε πήγα να τον δω για να του πω ότι ουσιαστικά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε άνθρωποι».

Πράγματι, ο Τάουνσεντ ήταν αυτός που καταρρίφθηκε αργότερα, αλλά έμεινε σχεδόν αλώβητος, τουλάχιστον σωματικά. Καθώς η αεροπορική εκστρατεία συνεχιζόταν αμείλικτα, θυμήθηκε: «Γίναμε σκληροί δολοφόνοι που δεν είχαν άλλη σκέψη παρά να καταστρέψουν τον εχθρό».

Παντρεμένος με δυο παιδιά

Μέχρι το τέλος του πολέμου, με τα νεύρα του σε αναβρασμό, ο Τάουνσεντ βρήκε δουλειά στο Βασιλικό Οίκο ως ιπποκόμος του Βασιλιά Γεωργίου VI. «Ένας έμπιστος στρατιωτικός αξιωματικός επιφορτισμένος με την ομαλή διεξαγωγή των βασιλικών υποχρεώσεων και των τελετουργικών καθηκόντων» όπως τον περιγράφουν.

Ήταν κοντά στην οικογένεια, ζούσε στους κήπους του Κάστρου του Ουίντσορ και συχνά συνόδευε τις πριγκίπισσες σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η έφηβη Μαργαρίτα πρόσεξε πραγματικά τον γοητευτικό Τάουνσεντ το 1947, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη Νότια Αφρική. Η Μαργαρίτα ήταν 17 ετών, ενώ ο Τάουνσεντ είχε σχεδόν διπλάσια ηλικία και παντρεμένος με δύο παιδιά.

Η φιλία τους βάθαινε με την πάροδο του χρόνου, όμως αυτό ήταν αυστηρά μυστικό. Το 2005, η φίλη της Μαργαρίτας, Λαίδη Τζέιν Ρέινε αποκάλυψε στο πρόγραμμα Timewatch του BBC ότι είχε δει τη χημεία μεταξύ των δύο σε ένα κυνήγι στο Μπαλμόραλ, το 1951, καθώς η πριγκίπισσα πλησίαζε τα 21α γενέθλιά της. «Ένιωσα ότι δεν έπρεπε να είμαι παρούσα. Ποτέ δεν φιλήθηκαν, δεν κράτησαν τα χέρια τους ή κάτι τέτοιο, αλλά το ένιωθες», είπε.

Ένα χνούδι στο σακάκι

Η πριγκίπισσα είχε μεγαλώσει και είχε γίνει μια λαμπερή κοσμική προσωπικότητα, με ιστορίες για τις διασκεδάσεις της να συναρπάζουν τον παγκόσμιο Τύπο. Αλλά τον Φεβρουάριο του 1952, η τραγωδία χτύπησε όταν ο αγαπημένος της πατέρας, ο βασιλιάς Γεώργιος VI, πέθανε σε ηλικία μόλις 56 ετών. Η συγκροτημένη μεγαλύτερη αδελφή της Μαργαρίτας, Ελισάβετ, ήταν η επόμενη στη σειρά διαδοχής.

Στην ενθρόνιση της αείμνηστης βασίλισσας τον Ιούνιο του 1953, ένας δημοσιογράφος των ταμπλόιντ είδε την πριγκίπισσα να αφαιρεί ένα χνούδι από το σακάκι του Τάουνσεντ. Αν και δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο, αυτή η οικεία χειρονομία ήταν αρκετή για να προκαλέσει φήμες.

Στην πραγματικότητα, ο Τάουνσεντ της είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου, λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιό του. Η Ελισάβετ ζήτησε από τη Μαργαρίτα να περιμένει ένα χρόνο, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα μετά την ενθρόνιση.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Βασιλικών Γάμων του 1772, που θεσπίστηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Γ’ για να αποτρέψει την ένταξη ανεπιθύμητων συζύγων στην οικογένεια, η Μαργαρίτα θα χρειαζόταν την άδεια της βασίλισσας για να παντρευτεί πριν από την ηλικία των 25 ετών. Μετά από αυτό, θα χρειαζόταν την έγκριση του Κοινοβουλίου.

Εξορισμένοι στις Βρυξέλλες

Όπως σε πολλές βασιλικές ιστορίες, το διαζύγιο ήταν μια βρώμικη λέξη. Πίσω από τα παρασκήνια, το ζευγάρι αντιμετώπισε την οργή του Σερ Άλαν «Τόμι» Λάσσελς, του ισχυρού ιδιωτικού γραμματέα της Βασίλισσας, ο οποίος είχε εμπειρία σε αυτόν τον τομέα: η θητεία του χρονολογείται από την κρίση της παραίτησης του 1936, όταν ο Εδουάρδος VIII, ανίκανος να συμβιβάσει την επιθυμία του για την Αμερικανίδα (διαζευγμένη) Γουόλις Σίμπσον, με το ρόλο του ως βασιλιά, πήρε την συγκλονιστική απόφαση να παραιτηθεί από το θρόνο.

Ο Σερ Άλαν συμβούλεψε τη βασίλισσα και τον πρωθυπουργό Ουίνστον Τζόρτσιλ να απαλλαγούν αμέσως από τον Τάουνσεντ. Είπε στον σμήναρχο ότι «πρέπει να είναι τρελός ή κακός άνθρωπος» αν πίστευε ότι μπορούσε να παντρευτεί την αδελφή του επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Ο Τάουνσεντ βρέθηκε να έχει εξοριστεί σε έναν νέο ρόλο ως αεροπορικός ακόλουθος στη βρετανική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Η συμφωνία ήταν ότι δεν θα πατούσε το πόδι του σε βρετανικό έδαφος. Ο Τάουνσεντ δήλωσε στο BBC το 1978 ότι ένιωθε ότι ήταν «ελαφρώς πειθαρχικό μέτρο».

Aν τον παντρευόταν, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το δικαίωμα διαδοχής, το ετήσιο εισόδημα των 6.000 λιρών από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας και την ιδιότητα μέλους της βασιλικής οικογένειας

Η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη

Με τον Τάουνσεντ εξόριστο στο εξωτερικό, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα επανήλθε στην λαμπερή κοινωνική σκηνή του Λονδίνου. Ωστόσο, η απόσταση δεν έσβησε το πάθος τους, όπως ίσως ήλπιζε το βρετανικό κατεστημένο, και οι δύο αλληλογραφούσαν σχεδόν καθημερινά.

Στις 21 Αυγούστου 1955, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα συμπλήρωσε τα 25 της χρόνια. Τώρα ήταν ελεύθερη να παντρευτεί όποιον ήθελε, αλλά με πιθανό υψηλό προσωπικό κόστος.

Όταν ο Τάουνσεντ επέστρεψε από το Βέλγιο τον Οκτώβριο, η Μαργαρίτα είπε ότι αν τον παντρευόταν, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το δικαίωμα διαδοχής, το ετήσιο εισόδημα των 6.000 λιρών από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας και την ιδιότητα μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη ως προς το τι έπρεπε να κάνει, ενώ και ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας ένιωθαν διχασμένα. Η βιογραφία της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, Ma’am Darling, του Κρεγκ Μπράουν, σημειώνει ότι όταν η βασιλομήτωρ ανησυχούσε για το πού θα ζούσε η μελλοντική κυρία Τάουνσεντ, ο πρίγκιπας Φίλιππος, «με βαρύ σαρκασμό», απάντησε ότι «ακόμα και σήμερα είναι δυνατό να αγοράσει κανείς ένα σπίτι».

Η απόφαση της Μαργαρίτας

Ο Τάουνσεντ θυμήθηκε το 1978 πώς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Είπε: «Κατά τη διάρκεια 19 πολύ δύσκολων και οδυνηρών ημερών σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο που μου παραχώρησαν ευγενικά, με πολιορκούσαν 50 ή 100 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Και υπό αυτές τις συνθήκες, με τον παγκόσμιο Τύπο να συζητάει την κατάσταση και με εμάς να είμαστε το θέμα συζήτησης σε κάθε πρωτεύουσα του κόσμου, έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση».

Στις 31 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Τζον Σνάγκε, διέκοψε το κανονικό πρόγραμμα για να διαβάσει μια σύντομη δήλωση της πριγκίπισσας. Σε αυτήν έλεγε: «Γνωρίζω ότι, υπό την προϋπόθεση της παραίτησής μου από τα δικαιώματα διαδοχής, θα ήταν δυνατό να συνάψω πολιτικό γάμο. Ωστόσο, έχοντας υπόψη τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο χριστιανικός γάμος είναι αδιάλυτος και συνειδητοποιώντας το καθήκον μου προς την Κοινοπολιτεία, αποφάσισα να θέσω αυτές τις σκέψεις πάνω από οποιεσδήποτε άλλες».

Ο μυστικός συμβιβασμός

Αλλά έπρεπε πραγματικά η πριγκίπισσα να ακυρώσει το γάμο; Ο διάδοχος του Τσόρτσιλ ως πρωθυπουργός ήταν ο Άντονι Ήντεν, ο οποίος, ως διαζευγμένος και ξαναπαντρεμένος, ήταν πιθανώς πιο φίλα διακείμενος προς την κατάσταση του ζευγαριού.

Επίσημα έγγραφα που παρέμειναν μυστικά μέχρι το 2004, δύο χρόνια μετά το θάνατο της Μαργαρίτας, υποδηλώνουν ότι είχε επιτευχθεί συμβιβασμός, σύμφωνα με τον οποίο θα μπορούσε να διατηρήσει τον βασιλικό τίτλο και το εισόδημά της από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι μόνες προϋποθέσεις ήταν να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στη διαδοχή του θρόνου και να παντρευτεί σε ληξιαρχείο αντί για μια πολυτελή εκκλησιαστική τελετή.

H ιστορία του Τάουνσεντ και της Μαργαρίτας στο Τhe Crown

Άλλος ένας γάμος, άλλος ένας διαζύγιο

Τα αρχεία περιείχαν επίσης μια επιστολή της ίδιας της πριγκίπισσας προς τον Ήντεν τον Αύγουστο του 1955. Σε αυτήν αναφέρει ότι θα δει τον Τάουνσεντ τον Οκτώβριο: «Μόνο βλέποντάς τον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να αποφασίσω σωστά αν μπορώ να τον παντρευτώ ή όχι». Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πολ Ρέινολντς, έγραψε το 2016 ότι η επιστολή θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η αποφασιστικότητα της Μαργαρίτας να τον παντρευτεί δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο πιστευόταν.

Κοιτώντας πίσω στο 1978, ο Τάουνσεντ είπε ότι εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η Μαργαρίτα είχε πάρει τη σωστή απόφαση. «Δεν ήμουν αρκετός για να αντισταθμίσω αυτές τις πολύ σοβαρές, ομολογουμένως υλικές, απώλειες που θα έπρεπε να υποστεί η πριγκίπισσα», είπε. «Θα είχε στερηθεί πρακτικά τα πάντα».

Τελικά;

Έτσι, αυτό ήταν. Ο Τάουνσεντ επέστρεψε στο Βέλγιο, αυτή τη φορά εθελοντικά, όπου παντρεύτηκε τη Μαρί-Λους Τζαμάν, μια 20χρονη κληρονόμο καπνοβιομηχανίας. Το 1960, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα παντρεύτηκε τον φωτογράφο Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς, ο οποίος την ημέρα του γάμου τους έγινε κόμης του Σνόουντον.

Το 1978, τρεις μήνες μετά τη συνέντευξη του Τάουνσεντ στο BBC, η πριγκίπισσα έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας μετά τον Γεώργιο Α΄ που πήρε διαζύγιο.

Αν και δεν υπήρξε παραμυθένια επανένωση για τους πρώην εραστές, ο Τάουνσεντ κράτησε τρυφερές αναμνήσεις από τη Μαργαρίτα. Όταν ρωτήθηκε πώς θα ένιωθε τώρα αν εκείνη έμπαινε στο δωμάτιο, απάντησε: «Θα ήμουν ευτυχής να τη δω, και υποθέτω ότι αν έμπαινε σε αυτό το δωμάτιο, θα ήταν μόνο επειδή θα ήταν ευτυχής να με δει».

*Με στοιχεία από bbc.com