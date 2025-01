Η πραγματική ιστορία ειδυλλίου του «βλάκα Μπομπ Ντίλαν με την αριστερή Σιλβί»

Στην επιτυχημένη βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, «A Complete Unknown», στην οποία ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύεται τον Ντίλαν, οι χολιγουντιανές ελευθερίες έχουν ορίσει το χαλαρό πλαίσιο της μυθοπλασίας.

Δε συνάντησε τον ήρωά του Γούντι Γκάθρι, για πρώτη φορά, σε ένα νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ και δεν του τραγούδησε το «Song to Woody» μέσα στο δωμάτιο.

Δεν έπεσε στο κρεβάτι με τη Τζόαν Μπαέζ τη νύχτα της κρίσης των πυραύλων της Κούβας -έπεσε κάποια άλλη νύχτα, λιγότερο ξακουστή.

Φίλη, μούσα και καθηγήτρια

Ωστόσο, οι άνθρωποι στην ταινία είναι κυρίως αληθινοί: η Τζόαν Μπαέζ, ο μάνατζερ Άλμπερτ Γκρόσμαν, ο μέντορας του Ντίλαν, ο Πιτ Σίγκερ. Και υπάρχει και η Σιλβί Ρουσό, που υποδύεται η Ελ Φάνινγκ, η οποία εμφανίζεται τουλάχιστον στις μισές σκηνές – ως φίλη, μούσα και ακόμη και ως καθηγήτρια που τον εισάγει στα κόλπα της Νέας Υόρκης των 60s.

Στην πραγματικότητα, αυτή η φιγούρα ήταν η Σουζ Ροτόλο, η έφηβη κοπέλα από το Κουίνς που έμεινε στην ιστορία να περπατάει με τον Μπομπ Ντίλαν στο εξώφυλλο του άλμπουμ «The Freewheelin’ Bob Dylan».

Γιατί, λοιπόν, αφού ήταν τόσο σημαντική στη ζωή του και στην ταινία -η οποία εκτείνεται από την άφιξη του Ντίλαν στη Νέα Υόρκη το 1961 έως την αμφιλεγόμενη ηλεκτροκίνησή του το ’65 – η Σουζ Ροτόλο έχει διαγραφεί από την ιστορία;

Το Greenwich Village (εν συντομία Village) τη δεκαετία του 1960 ήταν ένας πολιτιστικός μπουφές με καλλιτέχνες, μουσικούς και ακτιβιστές να συρρέουν στους δαιδαλώδεις δρόμους του από όλο τον κόσμο

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Αυτή η μικροσκοπική γειτονιά της Νέας Υόρκης και χωνευτήρι νέων ιδεών έγινε ο παλμός του νεοαποκτηθέντος πνεύματος ελευθερίας της ανατολικής ακτής.

Τα αμυδρά φωτισμένα υπόγεια κλαμπ της φιλοξένησαν μια σειρά από εμβληματικά πλέον πρόσωπα που θα βοηθούσαν στην επανάσταση του πολιτισμού και της πολιτικής στην Αμερική μέσω της ποίησης, της τέχνης και της μουσικής.

Χωρίς πραγματική κοσμική εμπειρία ή βαθιά επαφή με τις σύγχρονες ιδέες, πώς άραγε ο Ντίλαν έγινε ο προοδευτικός θρύλος που λατρεύουμε;

Πριν ο Μπομπ γίνει ο Ντίλαν

Ένας τέτοιος μποέμ ήταν ο μουσικός Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος μετακόμισε στο Village σε ηλικία είκοσι ετών από τη Μινεσότα. Ωστόσο, πριν εξελιχθεί στον θρυλικό καλλιτέχνη της φολκ που γνωρίζουμε, ήταν απλώς ένα νεαρό αγόρι που αναζητούσε έκφραση.

Κάποιοι θα έλεγαν ότι η πολιτιστική συμβολή του Ντίλαν ήταν προδιαγεγραμμένη, αλλά όσοι τον μελετούν ιστορικά αναγνωρίζουν ότι η πρώιμη δυναμική του και τα πολιτικά του ενδιαφέροντα οφείλονταν, προς μεγάλη έκπληξη, σε μεγάλο βαθμό σε ένα ανθισμένο 17χρονο κορίτσι.

Μια κρύα νύχτα του Φεβρουαρίου

Μπορεί να αναγνωρίζετε τη Σουζ Ροτόλο ως τη μακρυμάλλα, αστραφτερή καλλονή που στέκεται χέρι-χέρι με τον Ντίλαν στο εξώφυλλο του ντεμπούτο άλμπουμ του 1963, «The Freewheelin’ Bob Dylan», έναν δίσκο που θα τον έβαζε στο εθνικό προσκήνιο.

Αυτό που αποτυπώνει υπέροχα αυτό το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι ένας νεανικός ρομαντισμός με φόντο το Greenwich Village μια κρύα μέρα του Φεβρουαρίου.

Θυμίζοντας ένα κινηματογραφικό στιγμιότυπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του θεατή, θα θέλαμε να μάθουμε λίγα περισσότερα για το μυστηριώδες κορίτσι στο κάδρο.

Γιατί αυτό που το εξώφυλλο απλά δεν αποτυπώνει όλο το εύρος του δυναμισμού της Ροτόλο.

Η Ροτόλο εισήγαγε και εκπαίδευσε τον Ντίλαν σε πολιτικές ιδέες που θα βοηθούσαν στη διαμόρφωση της μουσικής και της ταυτότητάς του

Εισήγαγε και εκπαίδευσε τον Ντίλαν σε πολιτικές ιδέες

Η Σουζ Ροτόλο παρέμεινε μυστήριο για πολλούς για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν τελικά έσπασε τη σιωπή της σε μια έκδοση απομνημονευμάτων που αποκάλυπτε σκέψεις για τα εφηβικά της χρόνια στη Νέα Υόρκη.

Αυτό που φωτίζει η ιστορία της είναι ότι ήταν πράγματι μια εντυπωσιακή δύναμη που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως τέτοια -μια πραγματική ακτιβίστρια και καλλιτέχνις με πυγμή και λόγο.

Μετά από μια σχέση που διήρκεσε σχεδόν τέσσερα χρόνια, ήξερε ότι έπρεπε να χωρίσουν οι δρόμοι της μαζί του προκειμένου να ζήσει τη δική της ζωή. Ήξερε ότι ήθελε να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μούσα.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη από κομμουνιστές γονείς

Σε αντίθεση με τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος συγκάλυπτε την πραγματική του ταυτότητα με ένα καλλιτεχνικό όνομα (γεννημένος ως Ρόμπερτ Ζίμερμαν) και ο οποίος δεν είχε ιδέα από τον «δρόμο» ή την πολιτική, η Σουζ Ροτόλο ήταν μορφωμένη και εκλεπτυσμένη.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη από κομμουνιστές γονείς, οι αριστερές απόψεις της θα την οδηγούσαν να διαδηλώνει για καλύτερη εκπαίδευση και να ταξιδεύει ακόμη και στην Κούβα το 1964 αψηφώντας το υπουργείο Εξωτερικών.

Συμμετείχε στο CORE (την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, The Congress of Racial Equality) και πήγε τον Ντίλαν σε συναντήσεις που του άνοιξαν τα μάτια για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, επηρεάζοντας το τραγούδι του «The Death of Emmett Till».

Τον σύστησε σε καλλιτέχνες και θεατρικούς συγγραφείς όπως ο Kandinsky και ο Bertolt Brecht, διευρύνοντας την άποψή του για τις τέχνες πέρα από τη μουσική.

Φήμη κι απιστία

Όταν εκείνη έφυγε για την Ιταλία το 1962 για αρκετούς μήνες, ο Μπομπ Ντίλαν έμεινε πίσω με ραγισμένη καρδιά και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγραψε τα «Don’t Think Twice, It’s All Right», «Boots of Spanish Leather» και «Tomorrow Is A Long Time», όλα εμπνευσμένα από τη Ροτόλο.

Μετά την επιστροφή της, η αυξανόμενη φήμη του Ντίλαν αλλά και η απιστία του τσάκισαν τη σχέση τους με τη Ροτόλο να παίρνει την απόφαση να χωρίσουν οι δρόμους τους και να μετακομίσει στην Ιταλία, επανασυνδεόμενη με τον σκηνοθέτη Enzo Bartoccioli, ο οποίος αργότερα θα γινόταν ο σύζυγός της.

Προτίμησε την ίδια από τη σκιά της φήμης του Μπομπ Ντίλαν

Ως μια φεμινίστρια-φάρος της εποχής της και παρόλο που η Ροτόλο αγαπούσε πολύ τον Ντίλαν, τελικά επέλεξε τον εαυτό της, μη θέλοντας να υποφέρει στη σκιά ενός άνδρα ή της φήμης του.

Χώρισαν οι δρόμοι τους με αξιοπρέπεια παραμένοντας φίλη με τον Ντίλαν για μερικά χρόνια μετά. Στη δεκαετία του 1970 η Ροτόλο και ο σύζυγός της εγκαταστάθηκαν ξανά στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όπου θα εξακολουθούσε να εργάζεται ως καλλιτέχνιδα, παραμένοντας πολιτικά ενεργή για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η μυθοπλασία ενός έρωτα

Η συμπρωταγωνίστρια του Τιμοτέ Σαλαμέ, Αν Φάνινγκ, δήλωσε στο Rolling Stone ότι η αλλαγή του ονόματος της Σουζ Ροτόλο σε Σιλβί Ρουσό στην ταινία «A Complete Unknown» έγινε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Ντίλαν, επειδή η Ροτόλο, η οποία πέθανε το 2011, «ήταν ένας πολύ κλειστός άνθρωπος και δεν ζήτησε αυτή τη ζωή».

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, η Ροτόλο, πέρα από την αποκαλυπτική αυτοβιογραφία της, δεν αποσιώπησε τον ρόλο της στην ιστορία του Μπομπ Ντίλαν.

Το 2010, μίλησε στη New York Post, μεταξύ άλλων, για τη φωτογράφηση του εξωφύλλου του θρυλικού άλμπουμ, λέγοντας: «Ήθελε η εμφάνισή μας να είναι συγκεκριμένη. Για τον Μπομπ η εικόνα ήταν το παν».

Ένας πρώην έμπιστος του Μπομπ Ντίλαν δήλωσε στη New York Post ότι ο τραγουδιστής μπορεί να διατηρούσε κάποιες ενοχές για τη σχέση τους.

«Ο Μπομπ μπορεί να αισθανόταν άσχημα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στη Σούζι», είπε ο έμπιστος. «Είχα την αίσθηση ότι ήταν πολύ προστατευτικός μαζί της».

Ίσως κατά κάποιο τρόπο. Άλλοι δεν το έβλεπαν έτσι. «Η Σουζ δεν ήθελε ποτέ να είναι η γυναίκα πίσω από τον άντρα- με τον Μπομπ δεν ήταν εύκολο αυτό» είπε η Terri Thal, συγγραφέας του βιβλίου «My Greenwich Village» και μακροχρόνια φίλη της Ροτόλο.

«Για παράδειγμα, αν κάποιος πλησίαζε τον Μπομπ και τη Σουζ στο δρόμο, δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό του Μπομπ να συστήσει τη Σουζ. Ο Μπομπ έπρεπε να είναι μπροστά και στο κέντρο. Πάντα».

Ούτε τα τραγούδια για τη Ροτόλο – με την οποία ο Μπομπ Ντίλαν έχει πει ότι επισκέπτονταν μουσεία και συζητούσαν για τον παραβατικό Γάλλο ποιητή Αρθούρο Ρεμπώ – ήταν πάντα ευγενικά

«Πρέπει να ήμουν πραγματικά βλάκας»

Η αδελφή της Ροτόλο, η Κάρλα, τον μισούσε γι’ αυτό τροφοδοτώντας τους στίχους του Ντίλαν στο βίαιο «Ballad in Plain D»: «Για την παρασιτική αδελφή της δεν είχα κανένα σεβασμό».

Ο Ντίλαν παραδέχτηκε αργότερα ότι ήταν λίγο υπερβολικό. «Κοιτάζω πίσω και λέω πρέπει να ήμουν πραγματικά βλάκας για να το γράψω αυτό» παραδέχτηκε ο Ντίλαν στον συγγραφέα Μπιλ Φλάναγκαν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης το 1985 για το βιβλίο του «Written in My Soul».

Στο, «Don’t Think Twice, It’s All Right», τραγουδάει: «Κάποτε αγάπησα μια γυναίκα, ένα παιδί μου είπαν», η οποία «απλά σπατάλησε κάπως τον πολύτιμο χρόνο μου».

«Η Σουζ ήταν νεαρή και ο Ντίλαν ήταν ένας άντρας που βρισκόταν στα σκαριά μιας πορείας όταν πρωτοήρθε στη Νέα Υόρκη, κάπως αδίστακτος και όχι πάντα τόσο ειλικρινής όσο θα μπορούσε να είναι», δήλωσε ο Howard Sounes, συγγραφέας του βιβλίου »Down the Highway: The Life of Bob Dylan».

«Η μητέρα της Ροτόλο, η οποία δεν ήθελε τον Ντίλαν, ήταν φυσικά προστατευτική με την κόρη της, η οποία ήταν ένα εύθραυστο, ιδιαίτερα νευρικό άτομο. Ο Ντίλαν είναι σκληρός».

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Α Complete Unknown»

Η μαμά της Σουζ τον έλεγε «βλάκα»

Η Μαίρη Ροτόλο αναφέρθηκε στον φίλο της κόρης της ως «βλάκα» και δεν πίστευε τα παραμύθια του. Ο Ντίλαν, ο οποίος καταγόταν από το Χίμπινγκ της Μινεσότα, ήταν αποφασισμένος να επανεφεύρει τον εαυτό του – και, όπως τονίζεται στην ταινία, ισχυριζόταν ότι το έσκασε με ένα τσίρκο και ότι του έμαθαν κιθάρα οι καουμπόηδες.

Η Ροτόλο λέγεται ότι ανακάλυψε το πραγματικό του όνομα κρυφοκοιτάζοντας το πορτοφόλι του και βλέποντας μια ταυτότητα που είχε εκδοθεί για τον Ρόμπερτ Άλαν Ζίμερμαν. Έτσι, η Μαίρη για να μπει στο πετσί του Ντίλαν, του έδωσε το παρατσούκλι RAZ.

Ανυπομονώντας να βγάλει την κόρη της από την αγκαλιά του Μπομπ, η Μαίρη έστειλε τη Σουζ στην πατρίδα τους, την Ιταλία, για να σπουδάσει τέχνη στο διάσημο Πανεπιστήμιο της Περούτζια.

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού σε μια κατάσταση μουδιάσματος», έγραψε η Σουζ, ενώ ο Ντίλαν τη νοσταλγούσε με γράμματα.

Όταν του έστειλε ένα πουκάμισο από την Ιταλία, εκείνος της απάντησε ότι το φορούσε στο διαμέρισμά τους αλλά όχι έξω, «γιατί δεν θέλω να με δει κανείς με αυτό πριν με δεις εσύ».

«Η σχέση ήταν έντονα σεξουαλική», δήλωσε ο Sounes. «Ο Ντίλαν γράφει στα απομνημονεύματά του ότι ήταν η πιο ‘ερωτική’ γυναίκα που είχε γνωρίσει. Το νόημα είναι σαφές. Τον άναβε».

*Με στοιχεία από jacquesmariemage.com και nypost.com | Αρχική Φωτό: Μπομπ Ντίλαν και Σουζ Ροτόλο / Photo: YouTube