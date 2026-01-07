Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια» – Αινιγματική ανάρτηση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο

Σε μια αινιγματική τοποθέτηση στα social media προχώρησε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφερόμενος σε περίοδο «σεισμικής άπνοιας».

Ο γνωστός σεισμολόγος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, επισημαίνει ότι «βρισκόμαστε ξανά σε φάση σεισμικής “ηρεμίας”».

Όπως εξηγεί, έπειτα από τους διαδοχικούς σεισμούς της 13ης και 22ας Μαΐου 2025 μεγέθους 6,1 στην ανατολική Κρήτη, καθώς και τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στις 2 Ιουνίου 2025 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα κανένας σεισμός άνω των 5,5 Ρίχτερ.

Κλείνοντας, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τονίζει: «Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση…».