Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια» – Αινιγματική ανάρτηση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο
Ο γνωστός σεισμολόγος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, επισημαίνει ότι «βρισκόμαστε ξανά σε φάση σεισμικής “ηρεμίας”».
Σε μια αινιγματική τοποθέτηση στα social media προχώρησε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφερόμενος σε περίοδο «σεισμικής άπνοιας».
Ο γνωστός σεισμολόγος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, επισημαίνει ότι «βρισκόμαστε ξανά σε φάση σεισμικής “ηρεμίας”».
Όπως εξηγεί, έπειτα από τους διαδοχικούς σεισμούς της 13ης και 22ας Μαΐου 2025 μεγέθους 6,1 στην ανατολική Κρήτη, καθώς και τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στις 2 Ιουνίου 2025 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα κανένας σεισμός άνω των 5,5 Ρίχτερ.
Κλείνοντας, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τονίζει: «Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση…».
- Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο με την αστυνομικό Έλενα Μπόμπου να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
- Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
- Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια» – Αινιγματική ανάρτηση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο
- LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
- Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
- Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
- Ο Μέσι αποκάλυψε τον «εθισμό» του και η απάντηση του έγινε viral (vid)
- Ανδρέας Νεοφυτίδης: Τόσα όνειρα πού πήγαν και βούλιαξαν…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις