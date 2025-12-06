Σεισμός 4,3 Ρίχτερ ανοιχτά του Γερολιμένα Λακωνίας τα ξημερώματα

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Η σεισμική δόνηση σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατεγράφη από τους σεισμογράφους του στις 6:47 το πρωί (04:47:43.77 GMT).

Το επίκεντρο

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 113 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 15,3 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής, είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, κατεγράφη σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 80 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.