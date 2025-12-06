Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα Καλάβρυτα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου. Ο σεισμός έχει γίνει αισθητός ευρύτερα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού ήταν 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων και με το εστιακό βάθος της δόνησης να υπολογίζεται στα 5χλμ. Αρχικά ο σεισμός υπολογίζονταν ως 4,7 όμως στη συνέχεια τα επικαιροποιημένα στοιχεία έδειξαν πως ήταν λίγο μικρότερος.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος κάνει λόγο για γνώριμο σημείο

Αντιδρώντας άμεσα ο Γεράσιμο Παπαδόπουλος μέσα από ανάρτησή του στην εφαρμογή Facebook, ήταν καθησυχαστικός γράφοντας: «Σεισμός μεγέθους 4.7 πριν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή «φωλιά» σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».

Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

«Είναι μια περιοχή που έχει φιλοξενήσει και μεγαλύτερους σεισμούς στο παρελθόν» είπε στο in ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, τονίζοντας ότι είναι νωρίς να γνωρίζουμε αν η δόνηση των 4,7 βαθμών ήταν ο κύριος σεισμός.