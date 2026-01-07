«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.
Ανατροπές θα σημειωθούν στο σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με τσουχτερό κρύο και βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ισχυρή αστάθεια, με τη χώρα να έχει χωριστεί σε δύο καιρικά «στρατόπεδα»: με τα φαινόμενα να επηρεάζουν τη δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Όπως σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης, η χώρα θα παραμείνει και την Πέμπτη κάτω από την επίδραση της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. «Αν και οι καταιγίδες δεν θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές, αυξάνονται οι περιοχές όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν πλημμυρικά επεισόδια» υπογράμμισε.
Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα θαλάσσια τμήματα, ωστόσο από το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση, με ισχυρούς νοτιάδες και αυξημένες βροχές σε δυτικά και βορειοδυτικά, με ορισμένες περιοχές να δέχονται πάνω από 200 τόνους νερού ανά στρέμμα.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μια πολική αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση. Ειδικότερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη το κρύο θα είναι τσουχτερό σε συνθήκες παγετού, ενώ τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλά υψόμετρα, με τα μοντέλα να δείχνουν ότι μπορεί να το στρώσει ακόμα και κοντά στη θάλασσα.
