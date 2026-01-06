Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα από σήμερα, οπότε προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες: στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων στα δυτικά και Άρτας στα δυτικά), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με την ένδειξη «κόκκινη προειδοποίηση», οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη- σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Live η εξέλιξη του καιρού

Ο καιρός ανήμερα των Φώτων

Ειδικότερα για σήμερα Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και από το απόγευμα στη βορειοανατολική χώρα.

Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο βορειοανατολικό και το νότιο Αιγαίο από το βράδυ έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων στα δυτικά και ’ρτας στα δυτικά) και στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας).

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και από το βράδυ τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.