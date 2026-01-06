Νέα, έστω και «επιφυλακτική», δυναμική στο Κυπριακό διαπιστώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις Παρατηρήσεις του για την κατάσταση στη Κύπρο, σημειώνοντας ότι η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη και η ενίσχυση της εμπλοκής μεταξύ των ηγετών «αναζωπύρωσαν μια νέα ελπίδα για ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να προχωρήσει το Κυπριακό» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ibraheem Abu Mustafa, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίζεται ενθαρρυμένος από το γεγονός ότι, κατά το τελευταίο έτος, «δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά εντός της νεκρής ζώνης» και ότι οι πλευρές «επέδειξαν αυτοσυγκράτηση από μείζονες μονομερείς ενέργειες».

Θετικό κλίμα διαπιστώνει ο Γκουτέρες, αλλά ανησυχεί έντονα για την επιδίωξη να μεταβληθεί «μόνιμα το στρατιωτικό status quo»

Παρά το θετικό αυτό κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας καταγράφει έλλειμμα ουσιαστικής προόδου ως προς την αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για την αποσυμφόρηση της αυξανόμενης στρατιωτικής αναβάθμισης κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός».

Εκφράζει έντονη ανησυχία για «παραβιάσεις μετά την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων» εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης, οι οποίες, όπως σημειώνει, «επιδιώκουν να μεταβάλουν μόνιμα το στρατιωτικό status quo».

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο σημειώθηκε επιβράδυνση στις εγκαταστάσεις συστημάτων επιτήρησης στη νεκρή ζώνη, καθώς τα έργα πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους.

Παρά ταύτα, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εξακολουθεί να τα θεωρεί σοβαρό παράγοντα ανησυχίας λόγω αποσταθεροποιητικού κινδύνου. Η Εθνική Φρουρά αύξησε οριακά τον αριθμό συσκευών, ενώ οι Τουρκικές Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους πύργους και συσκευές, με παράλληλη καταγραφή και άλλων μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών.

«Σοβαρές ανησυχίες»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρακτική της «σκόπιμης θόλωσης της διάκρισης μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού», με απόκρυψη στρατιωτικών θέσεων σε πολιτικές δομές, κάτι που «εγείρει σοβαρές ανησυχίες».

Κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας εξακολουθεί να διαδραματίζει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ο Γκουτέρες τονίζει ότι η Αποστολή «παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση χαμηλού επιπέδου εντάσεων και στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της νεκρής ζώνης», προειδοποιώντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητά της παραμένει περιορισμένη «χωρίς την πλήρη συνεργασία και των δύο πλευρών».

Υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στις πλευρές να «σεβαστούν την ακεραιότητα της νεκρής ζώνης και να αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές και πολιτικές δραστηριότητες».

Αρνητική αξιολόγηση γίνεται και για τη συνεχιζόμενη στασιμότητα στο ζήτημα του οροπεδίου Πύλας, με τον Γενικό Γραμματέα να σημειώνει ότι η «συνεχιζόμενη αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας δεν συμβάλλει στη σταθερότητα» και να καλεί τις πλευρές να συνεργαστούν με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για «να βρεθεί τρόπος που θα οδηγήσει σε πρόοδο».

Μονομερείς ενέργειες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μονομερείς ενέργειες που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις. Ο κ. Γκουτέρες επαναλαμβάνει την «ανησυχία του για την κατάσταση στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων» και τη «μη ανταπόκριση στην έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αναστροφή των ενεργειών» μετά το άνοιγμα του 2020, υπενθυμίζοντας ότι η θέση του ΟΗΕ, βάσει των ψηφισμάτων 550 και 789, «παραμένει αμετάβλητη».

Καταδικάζει επίσης τους περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε Βαρώσια, Στροβίλια και αλλού.

Υπό το πρίσμα της «συνεχιζόμενης συμβολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην ειρήνη και τη σταθερότητα», ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανανέωση της εντολής της Αποστολής για ακόμη 12 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπό του και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Καρίμ Ντιάν, για την «αφοσιωμένη ηγεσία» του, καθώς και προς το σύνολο του προσωπικού της Αποστολής για τη «σταθερή δέσμευσή του στην υπόθεση της ειρήνης στο νησί».

Πηγή: ΑΠΕ