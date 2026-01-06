Παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου και όλων των τοπικών αρχών, γιορτάσθηκαν με λαμπρότητα τα Άγια Θεοφάνια, στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Γοργοποτάμου από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, Αρχιμανδρίτη Ηρωδίωνα Ρίζο.

Η τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού με τον Καθαγιασμό των Υδάτων, πραγματοποιήθηκε στον ποταμό του Γοργοποτάμου με 4 νέους (1 κορίτσι και 3 αγόρια) να βουτούν στα παγωμένα νερά για την ανεύρεσή του, με τη 13χρονη μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου Κωνσταντίνα να είναι αυτή που τον έπιασε πρώτη στα χέρια της, αναφέρει το Lamiareport.gr.

Στο σημείο επίσημοι και πιστοί έφτασαν με πομπή υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

