Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

SOS στην Ισπανία μετά από deepfake βίντεο που παρουσιάζουν την πριγκίπισσα Λεονόρ να υπόσχεται μυθικά χρηματικά ποσά σε ανυποψίαστους πολίτες. Η προειδοποίηση από το Παλάτι είναι κατηγορηματική, καθώς οι δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τους κανόνες ασφαλείας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή αλήθεια είναι πιο εύθραυστη από ποτέ, η περίπτωση της πριγκίπισσα Λεονόρ αναδεικνύει τους κινδύνους της νέας εποχής των deepfakes και την επιτακτική ανάγκη για επαγρύπνηση σημειώνουν οι άνθρωποι του Παλατιού της Ισπανίας.

Η απάτη έχει στηθεί με χειρουργική ακρίβεια σημειώνει ο Guardian. Ψεύτικα προφίλ στο TikTok αναρτούν βίντεο στα οποία η «Πριγκίπισσα Λεονόρ» –δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης– υπόσχεται στους χρήστες πληρωμές χιλιάδων δολαρίων.

Το δόλωμα είναι απλό· για να λάβει κάποιος το ποσό, πρέπει να καταβάλει μια «προκαταβολή» μερικών εκατοντάδων δολαρίων. Μόλις το θύμα πληρώσει, οι απατεώνες ζητούν συνεχώς περισσότερα χρήματα με διάφορες προφάσεις και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Έρευνες δείχνουν τους απατεώνες στη Δομινικανή Δημοκρατία με το Παλάτι να είναι ιδιαίτερα ανήσυχο καθώς ενώ ορισμένα από τα επίμαχα βίντεο έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές.

Το Ίδρυμα της Πριγκίπισσας της Αστουριών, το οποίο εκπροσωπεί επίσημα τη διάδοχο, αναγκάστηκε να εκδώσει έκτακτη ανακοίνωση για να προστατεύσει το κοινό.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ξεκαθαρίζεται ότι το Ίδρυμα δεν διαθέτει κανένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, επιδοτήσεων, λαχειοφόρων αγορών ή άλλων χρηματικών πράξεων προς όφελος μεμονωμένων πολιτών ενώ τονίζεται εμφατικά ότι η ίδια η πριγκίπισσα Λεονόρ δεν προσφέρει οικονομική βοήθεια μέσω των social media -και οποιοδήποτε μήνυμα υποστηρίζει το αντίθετο είναι απολύτως ψευδές και προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

View this post on Instagram A post shared by EL PAÍS (@el_pais)

Παρά τις καταγγελίες και την προφανή κλοπή ταυτότητας, η στάση της πλατφόρμας TikTok έχει προβληματίσει την Ισπανίας. Αναφορές από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα επισημαίνουν ότι, ενώ η πλατφόρμα απαγορεύει επίσημα τη χρήση fake λογαριασμών και την πλαστοπροσωπία, οι απαντήσεις στις καταγγελίες για τα βίντεο της Λεονόρ ήταν συχνά αρνητικές, με τους υπεύθυνους να ισχυρίζονται ότι το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τους κανονισμούς τους.

Αυτό το κενό στους μηχανισμούς ελέγχου επιτρέπει στους απατεώνες να συνεχίζουν τη δράση τους, εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα εξάπλωσης του περιεχομένου και την αδυναμία των συστημάτων να διακρίνουν άμεσα το deepfake από την πραγματικότητα.

Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της Λεονόρ για να αποπλανήσουν χρήστες. Έρευνα της Εl Pais από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αποκαλύψει ένα δίκτυο απάτης γύρω από την 20χρονη Λεονόρ, την κόρη του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ’ και της βασίλισσας Λετίθια, καθώς αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο πρόσωπο της ισπανικής μοναρχίας, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό στόχο για τέτοιες απάτες.

Με σπουδές στην Ουαλία και ολοκληρώνοντας φέτος την τριετή στρατιωτική της εκπαίδευση, προετοιμάζεται για τον ρόλο της ως μελλοντική αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Αν ανέλθει στον θρόνο, θα είναι η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά την Ισαβέλλα Β’ τον 19ο αιώνα.

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Πρόσφατα η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας έγραψε ιστορία πραγματοποιώντας την πρώτη της σόλο πτήση στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκπαίδευσης.

Η κόρη του κόρη του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Λετίσια έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που πετά μόνη της στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στη General Academy of Air and Space (AGA) στο San Javier της Μούρθια, όπου η πριγκίπισσα Λεονόρ πιλόταρε ένα ένα Pilatus PC-21, ολοκληρώνοντας έτσι την εκπαίδευσή της ως σημαιοφόρος της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.