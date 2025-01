Γαλλίδα πλήρωσε 830.000 ευρώ για τον καρκίνο του Μπραντ Πιτ. Ήταν απάτη

Η Άνν, 53, από τη Γαλλία έπεσε θύμα απάτης από κύκλωμα που υποδύθηκε τον Μπραντ Πιτ με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Γαλλίδα πίστευε ότι είχε μακροχρόνια ρομαντική σχέση με τον πραγματικό Μπραντ Πιτ και πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πληρώσει την αγωγή του από καρκίνο.

Η 53χρονη κατέβαλε 830.000 ευρώ για να βοηθήσει τον ψεύτικο Μπραντ Πιτ σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή αλλά και χλευασμό προς το πρόσωπο της.

Το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος την έπεισε ότι χρειαζόταν τα χρήματα για τη θεραπεία του καρκίνου εν μέσω της οικονομικής του διαμάχης με την πρώην σύζυγο του Αντζελίνα Τζολί.

Η Ανν είχε πιστέψει ότι ο deepfake Μπραντ Πιτ την είχε ερωτευτεί.

Στη συνέχεια πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της και έστειλε στους απατεώνες χρηματικά ποσά με διάφορες αφορμές και αιτιολογίες.

Μόνο όταν είδε σε περιοδικά ότι ο Μπραντ Πιτ έχει νέα σύντροφο, κατάλαβε ότι ήταν θύμα απάτης που της εξασφάλισε χλευασμό.

Ο «Μπραντ Πιτ» ψάρεψε το θύμα online τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Ανν άνοιξε λογαριασμό στο Instagram για να αναρτήσει φωτογραφίες από τις διακοπές της για σκι στις Άλπεις.

Τότε την επικοινώνησε η «Τζένα Έτα Πιτ», χρήστης που υιοθέτησε το πραγματικό όνομα της μητέρας του star γράφοντας της: «Ο γιος μου χρειάζεται μια γυναίκα σαν εσένα».

Στη συνέχεια ήρθε σε επαφή μαζί της ένας άλλος λογαριασμός που ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ίδιος ο ηθοποιός.

Η μητέρα του του είχε πει τα πάντα για εκείνη, έγραψε. «Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για σένα αλλά θα ήθελα πρώτα να μάθω αν εργάζεστε στα μέσα ενημέρωσης καθώς προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή».

Στη συνέχεια ο «Μπραντ Πιτ» επικοινώνησε την Ανν ζητώντας της να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτήν μετά από παρότρυνση της μητέρας του.

Η Ανν ζήτησε από το λογαριασμό που την επικοινωνούσε ως Μπραντ Πιτ αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του.

Ο απατεώνας της έστειλε φωτογραφίες διαβατηρίου, μηνύματα από ανθρώπους που υποτίθεται ότι ανήκουν στον κύκλο του ηθοποιού, φωτογραφίες και videos που ήταν κατασκευασμένα με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ανν και ο «Μπραντ Πιτ» είχαν online επικοινωνία για τους επόμενους 18 μήνες με το θύμα να πιστεύει ότι ο star την είχε ερωτευτεί παράφορα καθώς της έστελνε ποιήματα και της επιβεβαίωνε τον έρωτα του προς το πρόσωπο της.

Ο απατεώνας είπε στην Ανν ότι της είχε στείλει πολυτελή δώρα, αλλά εκείνη θα έπρεπε να πληρώσει 9.000 ευρώ σε δασμούς για να τα παραλάβει, καθώς οι λογαριασμοί του είχαν παγώσει λόγω της αγωγής του με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Στη συνέχεια ο «Μπραντ Πιτ» είπε στην Ανν ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χρειαζόταν χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία για τον καρκίνο του νεφρού.

A woman in France was scammed out of €830,000 after believing she was in a relationship with Brad Pitt.

These are the photos she received, allegedly from Brad Pitt, that convinced her. pic.twitter.com/DHZklWbUDj

