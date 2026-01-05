HELLO!: Ο Αντρέας Γεωργίου μας συστήνει την οικογένειά του
Όλα όσα θα διαβάσουμε στο HELLO! που κυκλοφορεί:
Ο Αντρέας Γεωργίου μας συστήνει τη σύζυγό του, Σιμώνη, και την 4 μηνών κόρη τους σε μια μοναδική οικογενειακή φωτογράφιση και συνέντευξη.
Η Αναστασία Τσιλιμπίου και η Ελευθερία Πάλλα μιλούν για την παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» και μοιράζονται μαζί μας τα όνειρά τους για το μέλλον.
Βασιλικοί θησαυροί στο Τατόι: Τα περίφημα πρώην ανάκτορα αναμένεται μέσα στο 2026 να λειτουργήσουν ως μουσειακοί χώροι και να φιλοξενήσουν πάνω από 100.000 πολύτιμα και σπάνια αντικείμενα.
Μπριζίτ Μπαρντό: Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη ζωή μιας γυναίκας που έζησε ασυμβίβαστη και ελεύθερη μέχρι το τέλος.
Όλα τα τελευταία νέα της σόουμπιζ.
Μόδα και beauty trends για το 2026.
Μεγάλο αφιέρωμα Ζώδια: Οι ερωτικές προβλέψεις της χρονιάς!
