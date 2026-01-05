Patti Smith: Η ιέρεια του punk επιστρέφει στην Αθήνα
Στις 15 Μαΐου, η Patti Smith έρχεται στο θέατρο του Λυκαβηττού για μια εμφάνιση που ξεπερνάει τα όρια της συναυλίας.
Η Patti Smith επιστρέφει στην Αθήνα για μια από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές της χρονιάς.
Στις 15 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, η «ιέρεια του punk», η ποιήτρια, η καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια θα παρουσιάσει ένα μοναδικό set, όπου μουσική και λόγος ενώνονται σε μια τελετουργική, βαθιά ανθρώπινη εμπειρία – μια παράσταση που ξεπερνά τα όρια της συναυλίας και λειτουργεί σαν κοινή ανάσα, σαν πρόσκληση για έναν καλύτερο κόσμο.
Πενήντα ένα χρόνια μετά το Horses, ο αντίκτυπος της Patti Smith παραμένει τεράστιος: από το «Because the Night» μέχρι το «People Have the Power», από τις ποιητικές της αναγνώσεις μέχρι την ακτιβιστική της δράση, συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς, συγγραφείς και πολίτες σε όλο τον κόσμο.
Έχει διακριθεί με το National Book Award για το Just Kids, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ η λογοτεχνική και καλλιτεχνική της παραγωγή εξακολουθεί να επηρεάζει τις σύγχρονες τέχνες.
Πρόσβαση στο Θέατρο Λυκαβηττού
• Πρόσβαση στο πάρκινγκ μόνο για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και ταξί για επιβίβαση/αποβίβαση.
• Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει δωρεάν shuttle bus από Σαρανταπήχου 19:00–21:30.
• Μετά το τέλος της συναυλίας, shuttle για την κάθοδο.
• Προτεραιότητα: ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, έγκυες.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
