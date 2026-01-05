Κρήτη: Άφησε ανοιχτό το υγραέριο της κουζίνας και προκλήθηκε φωτιά – Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο 36χρονου
Ο άτυχος άντρας άφησε ανοιχτό το υγραέριο της κουζίνας και προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Tραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα σε χωριό της Κρήτης όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του έπειτα από φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, πρόκειται για έναν 36χρονο άνδρα ο οποίος μένει στην Ανώπολη Ηρακλείου και πιθανότατα άφησε ανοιχτό το υγραέριο της κουζίνας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στα ντουλάπια της κουζίνας και να βρει τραγικό θάνατο.
Αυτό έδειξε η αυτοψία των ανδρών του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι έκρηξη σε λέβητα όπως αρχικά ήταν οι πρώτες πληροφορίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του από κοινωνική εκδήλωση γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Άνοιξε την κουζίνα υγραερίου και στη συνέχεια τον πήρε ο ύπνος.
Προκλήθηκε φωτιά στα ντουλάπια της κουζίνας με τον άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις.
Ο 36χρονος, ο οποίος ζούσε μόνος του δεν απαντούσε το πρωί στις κλήσεις συγγενικών του προσώπων οι οποίοι και ανησύχησαν που δεν είχε πάει στη δουλειά του. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η αδελφή του ήταν εκείνη που πήγε στο σπίτι και τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.
