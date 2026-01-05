Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατοικία.

Σύμφωνα με το patris.gr, λέβητας υγραερίου εξερράγη σε σπίτι με έναν νεαρό άνδρα να βρίσκει φρικτό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.