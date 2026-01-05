Ο Έλτον Τζον με τον σύζυγό του και τους γιους τους σε μια σπάνια, κοινή εμφάνιση στο πάρτι της Ντονατέλα Βερσάτσε

Ο Έλτον Τζον υποδέχτηκε το νέο έτος περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ο θρυλικός καλλιτέχνης, 78 ετών, και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, 63 ετών, υποδέχτηκαν το 2026 στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Ντονατέλα Βερσάτσε, και τους συνόδευσαν σε μια σπάνια εμφάνιση οι γιοι τους: ο Ζάκαρι, 15 ετών, και ο Ελάιζα, ο οποίος γίνεται 13 ετών αυτόν τον μήνα.

Ο Τζον, όπως πάντα κομψός, ντυμένος για την περίσταση, χαμογελά στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, οι οποίες έδειχναν τον τραγουδιστή του «Rocket Man» να φοράει ένα κομψό, μαύρο σακάκι με πλήρως κεντημένο γιακά. Συνδύασε το εντυπωσιακό κομμάτι με ένα πουά πουκάμισο με εμφανή κουμπιά, αντίστοιχο μαύρο παντελόνι και τα χαρακτηριστικά του μαύρα γυαλιά με τον έντονο σκελετό.

Υπέροχο πάρτι

Ο Φέρνις φαίνεται στη φωτογραφία να φοράει ένα υπόλευκο σακάκι με μάο γιακά και λευκό πουκάμισο με κουμπιά, σε συνδυασμό με μαύρο παντελόνι. Το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό δίπλα στη Ντονατέλα Βερσάτσε και τους γιους τους, οι οποίοι φορούν και οι δύο μαύρα κοστούμια με αντίστοιχα λευκά πουκάμισα.

«Ευχαριστούμε τους @donatella_versace και @edward_enninful που μας φιλοξένησαν σε ένα υπέροχο πάρτι για την Πρωτοχρονιά! Ένας τέλειος τρόπος για να υποδεχτούμε το 2026» έγραψε ο Τζον στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το ζευγάρι καλωσόρισε τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Ζακάρι, το 2010 μέσω παρένθετης μητέρας. Ο Ελάιζα συμπλήρωσε την οικογένεια το 2013 μέσω της ίδιας παρένθετης μητέρας

Φαμίλια

Το ζευγάρι και οι γιοι τους αποφεύγουν να φωτογραφίζονται μαζί δημόσια. Τον Μάρτιο του 2025, η οικογένεια παρευρέθηκε στο πάρτι του Τζον για την παρακολούθηση των Όσκαρ 2025, και τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Τζον μοιράστηκε μια φωτογραφία του με τα δύο αγόρια σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου της Watford FC, φορώντας ταιριαστές, μπλε φανέλες για να υποστηρίξουν την ομάδα, σε μια ανάρτηση στο Instagram. Ο Τζον είναι ιδιοκτήτης της ομάδας από το 1976.

Για πάντα μαζί

Πρόσφατα, ο Τζον και ο Φέρνις γιόρτασαν την 20ή επέτειο του γάμου τους με γλυκά αφιερώματα στο Instagram, τα οποία και ανέβασαν στο διαδίκτυο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

«Χρόνια πολλά στον απίστευτο σύζυγό μου, @davidfurnish. Σήμερα γιορτάζουμε 20 χρόνια από τη σύμπραξή μας, 11 χρόνια γάμου και πολλά ακόμη χρόνια ευτυχίας που θα ακολουθήσουν!» έγραψε ο Τζον στην ανάρτησή του.

Στην δική του ανάρτηση στο Instagram για να τιμήσει την περίσταση, ο Φέρνις έγραψε: «Πριν από 20 χρόνια σήμερα συνάψαμε σύμφωνο συμβίωσης. Πριν από 11 χρόνια σήμερα παντρευτήκαμε. Χρόνια πολλά στον υπέροχο σύζυγό μου @eltonjohn. Είμαι τόσο ευγνώμων για την όμορφη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί. Σ’ αγαπώ για πάντα».

*Με στοιχεία από people.com