magazin
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Είναι καταστροφικό, δεν βλέπω τίποτα» – O Έλτον Τζον είναι τυφλός, η δραματική εξομολόγηση
Go Fun 27 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

«Είναι καταστροφικό, δεν βλέπω τίποτα» – O Έλτον Τζον είναι τυφλός, η δραματική εξομολόγηση

Ο Σερ Έλτον Τζον σε νέα συνέντευξή του μιλάει για τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. «Κάποιες φορές δεν αντέχεται» λέει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, ο σερ Έλτον Τζον, έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, περιγράφοντας ως «καταστροφική» την απώλεια της όρασής του.

Ο 78χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός έχασε το δεξί του μάτι λόγω μόλυνσης και αντιμετωπίζει μερική απώλεια όρασης στο αριστερό, γεγονός που τον έχει αναγκάσει να περάσει τους τελευταίους 15 μήνες χωρίς να μπορεί να διαβάσει ή να δει οτιδήποτε.

Παρά την οδύνη, ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων που μπορεί ακόμη να παίζει πιάνο και να τραγουδά, αναζητώντας στήριξη στους ανθρώπους που αγαπά.

Ο σερ Έλτον Τζον, έχοντας αποσυρθεί από τις παγκόσμιες περιοδείες, αλλά συνεχίζοντας τις ιδιωτικές εμφανίσεις, αποκάλυψε το προσωπικό του δράμα, μιλώντας ανοιχτά για τη «σκληρή» προσαρμογή σε μια νέα συνθήκη ζωής μετά την απώλεια της όρασής του.

Η μόλυνση που υπέστη σε διακοπές στη νότια Γαλλία τού στέρησε πλήρως την όραση από το δεξί του μάτι, δημιουργώντας μεγάλους φόβους στον καλλιτέχνη ότι δεν θα μπορούσε πλέον να παίξει πιάνο. Ωστόσο, η μουσική παραμένει η κινητήριος δύναμή του, καθώς δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί.

Η ζωή του σερ Έλτον Τζον έχει αλλάξει ριζικά τους τελευταίους 15 μήνες, καθώς μια μόλυνση τον άφησε τυφλό στο δεξί του μάτι και με σοβαρή μερική απώλεια όρασης στο αριστερό. Ο 78χρονος θρύλος της μουσικής εξομολογήθηκε στο περιοδικό Variety τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει.

«Ήταν καταστροφικό, γιατί έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου δεν είναι καλό», δήλωσε ο καλλιτέχνης. «Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα».

Ο τραγουδοποιός είχε αποκαλύψει την απώλεια της όρασής του το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη μόλυνση που υπέστη ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη νότια Γαλλία. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο είχε εκφράσει τη λύπη του για την αργή διαδικασία επούλωσης, η οποία είχε εκτροχιάσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, Who Believes in Angels?, το οποίο τελικά κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος σε συνεργασία με την Μπράντι Καρλάιλ.

Ο Σερ Έλτον Τζον βρίθσκει παρηγοριά στις ιδιωτικές του εμφανίσεις, κάτι που στην αρχή τον φόβιζε καθώς ήταν «τρομοκρατημένος» πως η εξασθενημένη όρασή του σήμαινε πως δεν θα μπορούσε πλέον να παίζει πιάνο.

«Θα έχω κάνει έντεκα ιδιωτικές εμφανίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου – κάποιες σόλο, κάποιες με το συγκρότημα», είπε. «Και ήταν διασκεδαστικό, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να δω τα πλήκτρα του πιάνου ή το μικρόφωνο. Και μπορώ να δω, γιατί όλα είναι τόσο κοντά. Αυτό που δεν μπορώ να δω όταν παίζω με το συγκρότημα είναι την ίδια τη μπάντα, το οποίο είναι κάπως εφιαλτικό».

YouTube thumbnail

Ο εμβληματικός τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι του είναι δύσκολο να παρακολουθήσει συναυλίες άλλων καλλιτεχνών, καθώς «δεν μπορεί πραγματικά να δει τι συμβαίνει».

Ωστόσο, ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, αποκάλυψε πως ακόμη και με την περιορισμένη όραση, ο Έλτον Τζον μπορεί να δίνει συμβουλές στους συναδέλφους του.

Αφού το ζευγάρι παρακολούθησε την Καρλάιλ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, ο Φέρνις αποκάλυψε στον σύζυγό του: «Έδινες οδηγίες φωτισμού στην Μπράντι! Ήσουν στο πίσω μέρος του θεωρείου, στην άλλη άκρη του Albert Hall, και της έδινες οδηγίες φωτισμού! Που το λατρεύω».

Παρότι η δοκιμασία «μερικές φορές είναι εξαντλητική», ο σερ Έλτον Τζον δήλωσε τυχερός και ευγνώμων που εξακολουθεί να κάνει αυτό που αγαπά.

«Έχω καταφέρει να παίζω ακόμα. Ακόμα τραγουδάω. Κάναμε το Grand Prix της Σιγκαπούρης τις προάλλες με το συγκρότημα, που ήταν υπέροχο. Απλώς πρέπει να χαμογελάς και να το υπομένεις. ‘Πέφτω’ κάποιες φορές. Αλλά συνολικά, έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω δύο υπέροχα παιδιά, έχω αυτόν [τον Φέρνις]» είπε.

Πρόσθεσε ότι η αγάπη που έχει λάβει από φίλους και συναδέλφους είναι απίστευτη. «Ο Πολ Μακάρτνεϊ με παίρνει τηλέφωνο μέσω FaceTime για να δει πώς είμαι. Είναι πραγματικά όμορφο. Η αγάπη που έχω λάβει από αυτόν, από τον Πιτ Τάουνσεντ και τον Μικ Τζάγκερ και ανθρώπους σαν αυτούς ήταν καταπληκτική. Ή λαμβάνεις ένα email από τον Κιθ Ρίτσαρντς που λέει, ‘Γεια σου, αγάπη μου, πώς είσαι; Ξέρεις ότι σ’ αγαπάμε,’ και αυτό είναι όλο, αλλά μου φτιάχνει τη μέρα».

YouTube thumbnail

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως τραγουδά «καλύτερα από ποτέ» και θα συνεχίσει να παράγει νέο υλικό. «Η μουσική ήταν όλη μου η ζωή και μου έδωσε τόσα πολλά και με οδηγεί σε ταξίδια που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα – και εξακολουθεί να το κάνει», είπε. «Ανυπομονώ να πάω στο στούντιο τώρα και να γράψω μερικά νέα τραγούδια και να συνεχίσω από εκεί».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στις πολεοδομίες – Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις
Κτηματολόγιο 27.11.25

Τι αλλάζει στις πολεοδομίες - Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με κοινή ανακοίνωση από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο