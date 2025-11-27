«Είναι καταστροφικό, δεν βλέπω τίποτα» – O Έλτον Τζον είναι τυφλός, η δραματική εξομολόγηση

Ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, ο σερ Έλτον Τζον, έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, περιγράφοντας ως «καταστροφική» την απώλεια της όρασής του.

Ο 78χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός έχασε το δεξί του μάτι λόγω μόλυνσης και αντιμετωπίζει μερική απώλεια όρασης στο αριστερό, γεγονός που τον έχει αναγκάσει να περάσει τους τελευταίους 15 μήνες χωρίς να μπορεί να διαβάσει ή να δει οτιδήποτε.

Παρά την οδύνη, ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων που μπορεί ακόμη να παίζει πιάνο και να τραγουδά, αναζητώντας στήριξη στους ανθρώπους που αγαπά.

Ο σερ Έλτον Τζον, έχοντας αποσυρθεί από τις παγκόσμιες περιοδείες, αλλά συνεχίζοντας τις ιδιωτικές εμφανίσεις, αποκάλυψε το προσωπικό του δράμα, μιλώντας ανοιχτά για τη «σκληρή» προσαρμογή σε μια νέα συνθήκη ζωής μετά την απώλεια της όρασής του.

Η μόλυνση που υπέστη σε διακοπές στη νότια Γαλλία τού στέρησε πλήρως την όραση από το δεξί του μάτι, δημιουργώντας μεγάλους φόβους στον καλλιτέχνη ότι δεν θα μπορούσε πλέον να παίξει πιάνο. Ωστόσο, η μουσική παραμένει η κινητήριος δύναμή του, καθώς δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί.

Η ζωή του σερ Έλτον Τζον έχει αλλάξει ριζικά τους τελευταίους 15 μήνες, καθώς μια μόλυνση τον άφησε τυφλό στο δεξί του μάτι και με σοβαρή μερική απώλεια όρασης στο αριστερό. Ο 78χρονος θρύλος της μουσικής εξομολογήθηκε στο περιοδικό Variety τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει.

«Ήταν καταστροφικό, γιατί έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου δεν είναι καλό», δήλωσε ο καλλιτέχνης. «Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα».

Ο τραγουδοποιός είχε αποκαλύψει την απώλεια της όρασής του το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη μόλυνση που υπέστη ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη νότια Γαλλία. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο είχε εκφράσει τη λύπη του για την αργή διαδικασία επούλωσης, η οποία είχε εκτροχιάσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, Who Believes in Angels?, το οποίο τελικά κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος σε συνεργασία με την Μπράντι Καρλάιλ.

Ο Σερ Έλτον Τζον βρίθσκει παρηγοριά στις ιδιωτικές του εμφανίσεις, κάτι που στην αρχή τον φόβιζε καθώς ήταν «τρομοκρατημένος» πως η εξασθενημένη όρασή του σήμαινε πως δεν θα μπορούσε πλέον να παίζει πιάνο.

«Θα έχω κάνει έντεκα ιδιωτικές εμφανίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου – κάποιες σόλο, κάποιες με το συγκρότημα», είπε. «Και ήταν διασκεδαστικό, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να δω τα πλήκτρα του πιάνου ή το μικρόφωνο. Και μπορώ να δω, γιατί όλα είναι τόσο κοντά. Αυτό που δεν μπορώ να δω όταν παίζω με το συγκρότημα είναι την ίδια τη μπάντα, το οποίο είναι κάπως εφιαλτικό».

Ο εμβληματικός τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι του είναι δύσκολο να παρακολουθήσει συναυλίες άλλων καλλιτεχνών, καθώς «δεν μπορεί πραγματικά να δει τι συμβαίνει».

Ωστόσο, ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, αποκάλυψε πως ακόμη και με την περιορισμένη όραση, ο Έλτον Τζον μπορεί να δίνει συμβουλές στους συναδέλφους του.

Αφού το ζευγάρι παρακολούθησε την Καρλάιλ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, ο Φέρνις αποκάλυψε στον σύζυγό του: «Έδινες οδηγίες φωτισμού στην Μπράντι! Ήσουν στο πίσω μέρος του θεωρείου, στην άλλη άκρη του Albert Hall, και της έδινες οδηγίες φωτισμού! Που το λατρεύω».

Παρότι η δοκιμασία «μερικές φορές είναι εξαντλητική», ο σερ Έλτον Τζον δήλωσε τυχερός και ευγνώμων που εξακολουθεί να κάνει αυτό που αγαπά.

«Έχω καταφέρει να παίζω ακόμα. Ακόμα τραγουδάω. Κάναμε το Grand Prix της Σιγκαπούρης τις προάλλες με το συγκρότημα, που ήταν υπέροχο. Απλώς πρέπει να χαμογελάς και να το υπομένεις. ‘Πέφτω’ κάποιες φορές. Αλλά συνολικά, έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω δύο υπέροχα παιδιά, έχω αυτόν [τον Φέρνις]» είπε.

Πρόσθεσε ότι η αγάπη που έχει λάβει από φίλους και συναδέλφους είναι απίστευτη. «Ο Πολ Μακάρτνεϊ με παίρνει τηλέφωνο μέσω FaceTime για να δει πώς είμαι. Είναι πραγματικά όμορφο. Η αγάπη που έχω λάβει από αυτόν, από τον Πιτ Τάουνσεντ και τον Μικ Τζάγκερ και ανθρώπους σαν αυτούς ήταν καταπληκτική. Ή λαμβάνεις ένα email από τον Κιθ Ρίτσαρντς που λέει, ‘Γεια σου, αγάπη μου, πώς είσαι; Ξέρεις ότι σ’ αγαπάμε,’ και αυτό είναι όλο, αλλά μου φτιάχνει τη μέρα».

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως τραγουδά «καλύτερα από ποτέ» και θα συνεχίσει να παράγει νέο υλικό. «Η μουσική ήταν όλη μου η ζωή και μου έδωσε τόσα πολλά και με οδηγεί σε ταξίδια που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα – και εξακολουθεί να το κάνει», είπε. «Ανυπομονώ να πάω στο στούντιο τώρα και να γράψω μερικά νέα τραγούδια και να συνεχίσω από εκεί».