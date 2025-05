Ο Έλτον Τζον χώρισε την αρραβωνιαστικιά του επειδή δεν της άρεσε η μουσική του – «Είσαι τρελός που παντρεύεσαι»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν έξι δεκαετιών καριέρας του, ο Έλτον Τζον αγκάλιασε τα μελαγχολικά άσματα, τα οποία παρέμειναν θεμέλιος λίθος του ρεπερτορίου του.

Αρκεί να θυμηθούμε κομμάτια όπως το «Candle in the Wind 1997» το οποίο κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 1997 ως single-αφιέρωμα στην Νταϊάνα, με τα παγκόσμια έσοδα από το τραγούδι να διατίθενται για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της, ή το «Don’t Let the Sun Go Down on Me» -μια εκδοχή του οποίου ηχογραφήθηκε ζωντανά ως ντουέτο μεταξύ του Τζον και του Τζορτζ Μάικλ και κατέκτησε τα charts τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τις ΗΠΑ.

«Δεν εκτιμάει τη μουσική σου»

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «David Frost Vs», ο Τζον στάθηκε σε ένα από τα πιο ζοφερά τραγούδια του και μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία για μια γυναίκα που κάποτε ερωτεύτηκε, αλλά χώρισε για χάρη της μουσικής -και της επικριτικότητας της.

Το επεισόδιο καλύπτει τις δέκα συνεντεύξεις που έδωσε ο Τζον κατά τη διάρκεια δεκαετιών με τον Βρετανό δημοσιογράφο, Ντείβιντ Φροστ. Η πρώτη τους συνέντευξη έλαβε χώρα το 1975 και σε ένα παλιό απόσπασμα από αυτήν που προβάλλεται στη σειρά, ο Φροστ κάνει στον Τζον μια αιχμηρή ερώτηση σχετικά με το έργο του, το οποίο φιλοτεχνήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Τζον και τον επί χρόνια στιχουργό του Μπέρνι Τάπιν.

«Ποιο είναι το πιο συναισθηματικό τραγούδι που έχετε κάνει ποτέ – το πιο ουσιαστικό;» ρωτάει ο Ντείβιντ Φροστ. «Υπάρχουν δύο πολύ συναισθηματικά τραγούδια», απαντά ο Έλτον Τζον. «Το ένα λέγεται ‘Someone Saved My Life Tonight’».

«Λοιπόν, ζούσα με μια γυναίκα για περίπου έξι μήνες, στην οποία δεν άρεσε πραγματικά η μουσική μου. Την ποθούσα, αλλά δεν της άρεσε η μουσική μου και μου έλεγε συνέχεια ότι ήμουν σκουπίδι και ότι δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. Και πάντα έλεγε, ‘Θα ήταν καλύτερα να γίνεις διευθυντής τράπεζας ή κάτι τέτοιο’. Και επρόκειτο να την παντρευτώ. Πήρα την τούρτα και τα πάντα και το διαμέρισμα και τα έπιπλα».

Ένα βράδυ, ο Τζον συναντήθηκε σε ένα νυχτερινό κέντρο με τον Άγγλο μουσικό Λονγκ Τζον Μπάλντρι, με τον οποίο συνεργαζόταν εκείνη την εποχή και ο οποίος έμελλε να του σώσει άθελα του τη ζωή.

«Μου είπε: ‘Είσαι τρελός που παντρεύεσαι, γιατί δεν εκτιμάει τη μουσική σου»», θυμάται ο Τζον. «Και ήξερε ότι ήμουν πλήρως αφοσιωμένος στη μουσική. Έτσι πήγα σπίτι και είπα, ‘Αυτό ήταν. ‘Τελείωσε’. Και αυτό λίγο πολύ μου έσωσε τη ζωή, γιατί αν είχα παντρευτεί εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι θα ήταν αντίο, Έλτον Τζον».

Ο Τζον, ο οποίος έκανε coming out ως bisexual στα τέλη της δεκαετίας του ’70, επρόκειτο να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, τη Ρενάτε Μπλάουελ, πριν αποκαλύψει ότι είναι γκέι, λίγα χρόνια αργότερα.

Το 1993, ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με τον Καναδό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φέρνις. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 και έκτοτε έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, Zachary, 14 ετών, και Elijah, 12 ετών.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Apple Tv | David Frost Vs Elton John