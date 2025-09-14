«Ροκάρα υπερβολικά… κατέληξα με γύψο!»: Τι κάνει ο Έλτον Τζον στο κρεβάτι του πόνου;
Ο Έλτον Τζον προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του με φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Σάλο προκάλεσε ο Έλτον Τζον στο Instagram, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών που έκαναν τους διαδικτυακούς του φίλους να πιστέψουν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. Στην πρώτη εικόνα ο θρυλικός καλλιτέχνης εμφανιζόταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι, με αυχενικό κολάρο και γύψο στα πόδια, περιτριγυρισμένος από λουλούδια, κάρτες και φίλους που του έκαναν… επίσκεψη.
Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση σκόρπισε ανησυχία και πολλοί έσπευσαν να του ευχηθούν «περαστικά». Η συνέχεια όμως άλλαξε το κλίμα: οι επόμενες φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι όλα ήταν σκηνικό για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας.
«Ροκάρα υπερβολικά… κατέληξα με γύψο!»
Ο ίδιος ο Έλτον Τζον καθησύχασε τους followers του, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι απολύτως καλά στην υγεία του και ότι οι εικόνες προέρχονται από κινηματογραφικό σετ. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν την ανάρτηση «κακόγουστο αστείο», καθώς η πρώτη εντύπωση που άφηνε ήταν άκρως τρομακτική.
Μέσα σε λίγα λεπτά το post έγινε viral, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο Έλτον Τζον ξέρει πώς να προκαλεί ντόρο γύρω από το όνομά του, ακόμη κι όταν δεν έχει να κάνει με τη μουσική.
«Ροκάρα υπερβολικά… κατέληξα με γύψο! Στα παρασκήνια με τους ‘Spinal Tap’. Η νέα ταινία ‘Spinal Tap II’ και το άλμπουμ κυκλοφορούν σήμερα, με συμμετοχή μου στο ‘Listen To The Flower People’ και το ‘Stonehenge’. Ευχαριστώ που με κάνατε μέρος αυτής της δουλειάς!», έγραψε ο Έλτον Τζον.
