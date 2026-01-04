DIE ZEIT: Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε για αρκετά χρόνια τηλεφωνικές κλήσεις του Ομπάμα
Η παρακολούθηση τερματίστηκε το 2014 και δεν είχε εγκριθεί από την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τονίζει η γερμανική εφημερίδα.
Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού (BND) παρακολουθούσε μυστικά τηλεφωνικές κλήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για αρκετά χρόνια, υποκλέπτοντας επικοινωνίες από το Air Force One, αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα DIE ZEIT.
Όπως επισημαίνει, η παρακολούθηση τερματίστηκε το 2014 και δεν είχε εγκριθεί από την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.
Η BND εκμεταλλεύτηκε την αδύναμη κρυπτογράφηση του αεροσκάφους, διατηρούσε τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα αυστηρά περιορισμένα και τα κατέστρεφε μετά από τη χρήση τους, υπογραμμίζει.
Παραμένει ασαφές το πότε ξεκίνησε η κατασκοπεία ή το ποιος στην Καγκελαρία γνώριζε γι’ αυτό, καταλήγει.
