Όλοι γνωρίζουν ότι ο Νιλ Άρμστρονγκ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι κατά την αποστολή Apollo 11 της NASA.

Η αδυναμία του να ταξιδέψει στο διάστημα δεν τον εμπόδισε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αστρονομία

Ωστόσο, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Πρόκειται για τον Eugene Shoemaker, ο οποίος κατέχει μια μοναδική θέση στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς είναι ο μόνος άνθρωπος του οποίου οι στάχτες βρίσκονται στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ποιος είναι ο Shoemaker

Γεννημένος το 1928, ο Shoemaker υπήρξε πρωτοπόρος γεωλόγος και ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης πλανητικής επιστήμης. Το επιστημονικό του έργο επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τους κρατήρες πρόσκρουσης και τη γεωλογική ιστορία των ουράνιων σωμάτων.

Πριν ακόμη πραγματοποιηθούν οι αποστολές Apollo, ήταν από τους ανθρώπους που εκπαίδευσαν τους αστροναύτες της NASA, προετοιμάζοντάς τους για το αφιλόξενο τοπίο της Σελήνης.

Παρά την επιστημονική του προσφορά, ο Shoemaker δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει το όνειρό του: να γίνει αστροναύτης. Ιατρικά προβλήματα τον απέκλεισαν από το πρόγραμμα πτήσεων, γεγονός που ο ίδιος θεωρούσε τη μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής του.

«Ήθελα να πάω στη Σελήνη και να τη χτυπήσω με το δικό μου σφυρί», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η αδυναμία του να ταξιδέψει στο διάστημα δεν τον εμπόδισε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αστρονομία. Μαζί με τη σύζυγό του, Κάρολιν, και τον αστρονόμο Ντέιβιντ Λέβι, ανακάλυψε τον κομήτη Shoemaker–Levy 9.

Το 1994, ο κομήτης αυτός προσέκρουσε στον Δία, σε μια σύγκρουση που παρακολουθήθηκε από επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο και άλλαξε την κατανόησή μας για τις κοσμικές συγκρούσεις.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Shoemaker αφοσιώθηκε στη μελέτη κρατήρων στη Γη, αναζητώντας σημάδια αρχαίων συγκρούσεων που είχαν περάσει απαρατήρητες. Το 1997, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αποστολής στην Αυστραλία, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ο θάνατός του συγκλόνισε την επιστημονική κοινότητα.

Όταν οι στάχτες του ταξίδεψαν στο Διάστημα

Δύο χρόνια αργότερα, η NASA αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του με έναν τρόπο πρωτοφανή.

Ένα μικρό μέρος της τέφρας του τοποθετήθηκε σε ειδική κάψουλα και εκτοξεύθηκε στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Lunar Prospector.

Το τέλος της αποστολής ήρθε στις 31 Ιουλίου 1999, όταν το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο άφησε την ειδικά διαμορφωμένη κάψουλα με τη στάχτη του Shoemaker κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Η κάψουλα που τις περιείχε έφερε εικόνες κομητών και κρατήρων, καθώς και ένα απόσπασμα από τον Σαίξπηρ. Σήμερα, ο Eugene Shoemaker παραμένει ο μόνος άνθρωπος που «αναπαύεται» στη Σελήνη — μια ύστατη δικαίωση για κάποιον που ήθελε όσο λίγοι να φτάσει εκεί.