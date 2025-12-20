science
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο Διάστημα
Διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 17:46

ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο Διάστημα

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, να δηλώνει

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα, Σάββατο, για λίγα λεπτά στο Διάστημα, επιβαίνοντας από το Τέξας των ΗΠΑ σε έναν πύραυλο του Αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, κάτι το πρωτόγνωρο παγκοσμίως.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, για αυτή την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

YouTube thumbnail

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία.

Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

«Αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», είπε ο επικεφαλής της NASA

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας). Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού πέσει πίσω στην τεξανή έρημο, επιβραδύνοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του Διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαιρέτισε αυτή την πρεμιέρα και συνεχάρη την Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», επισήμανε.

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

