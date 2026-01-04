DO’S: Με τη βελτιωμένη ατμόσφαιρα, αναμένω βελτίωση και στη δική σου την ψυχολογία, έτσι; Είσαι αισιόδοξος και πρόθυμος να βοηθήσεις και καλά κάνεις, καθώς υπάρχουν πολλά που ζορίζουν τους δικούς σου ανθρώπους. Αν θες να αποκαταστήσεις τόσο κάποιες σχέσεις, όσο και την επικοινωνία, μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις με ηρεμία.

DON’TS: Μην αγνοείς τα δικά σου συναισθήματα. Μη διστάσεις να επικεντρωθείς σε λίγο πιο δημιουργικές δραστηριότητες κυρίως από το μισό της ημέρας και μετά. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Παράλληλα, μην επιχειρήσεις να επιβάλλεις τις προσωπικές σου απόψεις, καθώς θα χαλάσεις το κλίμα γύρω σου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.