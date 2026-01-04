Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 04.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Με τη βελτιωμένη ατμόσφαιρα, αναμένω βελτίωση και στη δική σου την ψυχολογία, έτσι; Είσαι αισιόδοξος και πρόθυμος να βοηθήσεις και καλά κάνεις, καθώς υπάρχουν πολλά που ζορίζουν τους δικούς σου ανθρώπους. Αν θες να αποκαταστήσεις τόσο κάποιες σχέσεις, όσο και την επικοινωνία, μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις με ηρεμία.
DON’TS: Μην αγνοείς τα δικά σου συναισθήματα. Μη διστάσεις να επικεντρωθείς σε λίγο πιο δημιουργικές δραστηριότητες κυρίως από το μισό της ημέρας και μετά. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Παράλληλα, μην επιχειρήσεις να επιβάλλεις τις προσωπικές σου απόψεις, καθώς θα χαλάσεις το κλίμα γύρω σου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
Ταύρος
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις και οργάνωσε και συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων θα μπορέσεις να βελτιώσεις κατά πολύ τη διάθεσή σου. Μάλιστα μπορείς να κανονίσεις να βρεθείς με άτομα που έχεις καιρό να δεις, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να σε βοηθήσουν να ανοιχτείς περισσότερο! Ζήτησε τις συμβουλές τους.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποιες νέες βάσεις σε ορισμένες ήδη υπάρχουσες φιλίες σου. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι αλλοπρόσαλλα και χωρίς στόχο. Παράλληλα, μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να σε κάνουν να μιλάς αφιλτράριστα. Ή ακόμα να σε βάλουν σε μία αμυντική θέση και να σε κάνουν εντελώς απρόοπτο στον τρόπο σου.
Δίδυμοι
DO’S: Μας και που η μέρα είναι ήρεμη, μπορείς κι εσύ να εκφράσεις τις απόψεις σου ανοιχτά και με σιγουριά. Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιόδοξη στάση που έχεις, καθώς αυτή είναι που θα σε βοηθήσει να βγάλεις άκρη και να συνεννοηθείς χωρίς να χρειαστεί να δείξεις πόσο πεισματάρης μπορείς να γίνεις. Κινήσου οργανωμένα και με πλάνο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις κάτι παραπάνω όσον αφορά τα χρήματα ή να ψάξεις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξή σου στον τομέα αυτόν. Κι αυτό είναι, πάντως, ένα μέσο, για να εξασφαλίσεις κάποια αύξηση στο μέλλον. Μην επιμένεις σε αυτά που λες, καθώς έτσι θα χάσεις το δίκιο σου. Μην το ρίξεις στο overthinking.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή σήμερα έχεις μία καλύτερη ψυχολογία και νιώθεις αισιόδοξος, σου προτείνω να κάνεις όλες τις δουλειές που έχεις στο πρόγραμμα και χωρίς γκρίνια! Το ότι αντιλαμβάνεσαι εύκολα τις νέες πληροφορίες που λαμβάνεις, αλλά και το ότι έχεις στήριξη από φίλους είναι στοιχεία που σε βοηθούν να δράσεις στοχευμένα. Κάντο λοιπόν!
DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις γνωστές υπερβολές σου. Λίγο είναι ΟΚ, απλά μην το παρακάνεις- το επαναλαμβάνω! Μην κάνεις όλο τα ίδια και τα ίδια, ειδικά αν θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μη γίνεις ούτε έντονος, αλλά ούτε και ακραία επίμονος σε όλα αυτά που λες. Μην το παρακάνεις με την κτητικότητά σου.
Λέων
DO’S: Σήμερα προτείνω να εκμεταλλευτείς την χαλαρή διάθεση που έχεις και να ξεκουραστείς. Έτσι ίσως μπορέσεις να διαχειριστείς πιο ήρεμα ορισμένες καταστάσεις. Οργανώσου και προετοιμάσου για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που περνάνε από το μυαλό σου. Διαχειρίσου τις φοβίες σου, ίσως μέσα από κάτι το πιο δημιουργικό.
DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις έναν έλεγχο στον προϋπολογισμό σου, καθώς ενδέχεται να βρεις «τρύπες» και να τις καλύψεις. Τώρα που είναι νωρίς! Επειδή αποφάσισες να περάσεις σήμερα στην ενεργό δράση, δε σημαίνει πως είναι OK να επισημαίνεις τα λάθη των άλλων που εσύ εντοπίζεις, έτσι; Μην θέλεις όλοι να κάνουν αυτό που λες εσύ.
Παρθένος
DO’S: Μιας και που η μέρα είναι χαλαρή, δες το σαν μια ευκαιρία να αφεθείς και- γιατί όχι; – να γίνεις πιο κοινωνικός! Μπορείς να έρθεις σε επαφή με άτομα που ξέρουν να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα για τον εαυτό σου και να ανοιχτείς περισσότερο, έστω σε αυτούς. Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς κρύβουν θετικές εξελίξεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να αναλύσεις και να διαχειριστείς τις νέες πληροφορίες που έχεις λάβει. Μην αφήνεις τον αυθορμητισμό να σε κάνει να χαίρεσαι με το παραμικρό, καθώς ό,τι λάμπει, δεν είναι πάντα χρυσός, έτσι; Μη γίνεσαι τελειομανής, γιατί τότε γίνεσαι και πολύ περίεργος! Μην το ξεχνάς!
Ζυγός
DO’S: Να ξέρεις πως η έκβαση πολλών καταστάσεων συσχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεσαι. Πάντως αν παρατηρήσεις τις εξελίξεις, οι οποίες είναι θετικές, τότε θα χαλαρώσεις και θα διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις προκλήσεις. Γίνε δημιουργικός, διατηρώντας την προσωπική σου πινελιά.
DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που έχεις συλλέξει, καθώς χρειάζονται προσεκτική ανάλυση. Μη διστάσεις να τσεκάρεις τον κοινωνικό σου κύκλο, καθώς πρέπει να δεις ποιοι είναι αυτοί που σε στηρίζουν πάντα σε όσα θες να κάνεις και ποιοι κάνουν τους κινέζους. Όμως μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν κάποιοι εκφράσουν τις αμφιβολίες τους.
Σκορπιός
DO’S: Πρόκειται για μία πιο άνετη και χαλαρή ημέρα, άρα επικοινώνησε κι εσύ όλα αυτά που θέλεις στους απέναντι με τον δικό σου τρόπο. Δες πως μπορείς να εκφράσεις όλες τις όμορφες ιδέες που έχεις, αλλά και να βάλεις αυτό το δημιουργικό στοιχείο που έχεις κατά νου. Μπορείς να βρεις ποια ενδεχόμενα είναι πιο εφικτά και να ξεκινήσεις από αυτά.
DON’TS: Μην αγνοείς άλλο την σημαντική διαδικασία του να βάλεις τόσο τα επαγγελματικά, όσο, όμως, και τα ερωτικά σου σε μία σωστή σειρά. Μην είσαι απρόσεκτος είτε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, είτε στα σχόλια που κάνεις. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά όλα αυτά που ακούς. Μη γίνεσαι ούτε αμυντικός ούτε απότομος.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, για να μπορέσεις κι εσύ να παραμείνεις χαλαρός. Ειδικά μία μέρα σαν την σημερινή που δεν σηκώνει εντάσεις. Βάλε όλες σου τις εκκρεμότητες σε σωστή σειρά. Παράλληλα, βρες το κουράγιο να εκφράσεις τόσο τη δική σου οπτική, όσο και τα συναισθήματά σου. Έλα σε επαφή με σημαντικά άτομα.
DON’TS: Μη σκέφτεσαι τα πράγματα που σε απασχολούν με ένταση, γιατί αυτό αρχίζει να γίνεται εμμονή. Μην ψάχνεσαι τόσο πολύ σχετικά με το παρασκήνιο που εσύ νομίζεις ότι κρύβεται πίσω από ορισμένες καταστάσεις. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά μπορεί να έχεις και άδικο και να τρελαίνεσαι άδικα, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς.
Αιγόκερως
DO’S: Επένδυσε στις επικοινωνίες σου, καθώς το πράγμα χαλαρώνει κι εσύ μπορείς να εκφραστείς πολύ πιο άνετα. Άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς αυτό; Με το να ανοίξεις συζητήσεις, ας πούμε, μπορείς να βελτιώσεις και το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Προσπάθησε, όμως, να κατανοήσεις λίγο και την άλλη πλευρά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι το πιο δημιουργικό. Άλλωστε γιατί όχι, έτσι; Μην αφήνεις τις καταστάσεις που έχουν φτάσει στο τέρμα τους να διαιωνίζονται, καθώς χαλιέσαι τσάμπα. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις- έστω και για λίγο- από τα άτομα εκείνα που σε πιέζουν και σε κάνουν να χάνεις την ψυχραιμία σου.
Υδροχόος
DO’S: Μιας και που η διάθεσή σου σήμερα δείχνει να βελτιώνεται, γιατί δεν κάνεις όλα αυτά που έχεις βάλει μέσα στο πρόγραμμα με άνεση και αισιοδοξία; Οργάνωσε, όμως, λίγο καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις. Τακτοποίησε τις οικονομικές σου εκκρεμότητες, αν υπάρχουν. Έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις και να αποβάλεις το άγχος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις πράγματα δημιουργικά, καθώς έτσι μπορείς να δουλέψεις και πιο άνετα, αλλά και να αναγνωριστεί η αξία σου. Μην αφήνεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στην τύχη τους. Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι καχύποπτος. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές δράσεις, γιατί θα εκτεθείς αργότερα.
Ιχθύες
DO’S: Έχεις καλή διάθεση, έχεις κι αισιοδοξία, άρα πάρε χρόνο για τον εαυτό σου και επικεντρώσου σε οτιδήποτε σε κάνει εσένα προσωπικά να νιώθεις καλύτερα. Πάντως, αν το θέλεις, μπορείς να εκφραστείς και πιο άνετα, αλλά και πιο δημιουργικά. Γενικώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, καθώς με τις αερολογίες, άκρη δεν έβγαλε ποτέ κανείς!
DON’TS: Αν έχεις συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, τότε γιατί δεν ακολουθείς και συγκεκριμένο δρόμο, για να φτάσεις εκεί που θέλεις; Στα ερωτικά, μην αγνοείς τα πράγματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και πρέπει να μπουν σε σωστή σειρά. Μην είσαι τόσο ανοργάνωτος. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι χάνεις χρόνο.
