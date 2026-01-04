magazin
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 04.01.2026]
Ημερήσια 04 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 04.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Με τη βελτιωμένη ατμόσφαιρα, αναμένω βελτίωση και στη δική σου την ψυχολογία, έτσι; Είσαι αισιόδοξος και πρόθυμος να βοηθήσεις και καλά κάνεις, καθώς υπάρχουν πολλά που ζορίζουν τους δικούς σου ανθρώπους. Αν θες να αποκαταστήσεις τόσο κάποιες σχέσεις, όσο και την επικοινωνία, μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις με ηρεμία.

DON’TS: Μην αγνοείς τα δικά σου συναισθήματα. Μη διστάσεις να επικεντρωθείς σε λίγο πιο δημιουργικές δραστηριότητες κυρίως από το μισό της ημέρας και μετά. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Παράλληλα, μην επιχειρήσεις να επιβάλλεις τις προσωπικές σου απόψεις, καθώς θα χαλάσεις το κλίμα γύρω σου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις και οργάνωσε και συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων θα μπορέσεις να βελτιώσεις κατά πολύ τη διάθεσή σου. Μάλιστα μπορείς να κανονίσεις να βρεθείς με άτομα που έχεις καιρό να δεις, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να σε βοηθήσουν να ανοιχτείς περισσότερο! Ζήτησε τις συμβουλές τους.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποιες νέες βάσεις σε ορισμένες ήδη υπάρχουσες φιλίες σου. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι αλλοπρόσαλλα και χωρίς στόχο. Παράλληλα, μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να σε κάνουν να μιλάς αφιλτράριστα. Ή ακόμα να σε βάλουν σε μία αμυντική θέση και να σε κάνουν εντελώς απρόοπτο στον τρόπο σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Μας και που η μέρα είναι ήρεμη, μπορείς κι εσύ να εκφράσεις τις απόψεις σου ανοιχτά και με σιγουριά. Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιόδοξη στάση που έχεις, καθώς αυτή είναι που θα σε βοηθήσει να βγάλεις άκρη και να συνεννοηθείς χωρίς να χρειαστεί να δείξεις πόσο πεισματάρης μπορείς να γίνεις. Κινήσου οργανωμένα και με πλάνο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις κάτι παραπάνω όσον αφορά τα χρήματα ή να ψάξεις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξή σου στον τομέα αυτόν. Κι αυτό είναι, πάντως, ένα μέσο, για να εξασφαλίσεις κάποια αύξηση στο μέλλον. Μην επιμένεις σε αυτά που λες, καθώς έτσι θα χάσεις το δίκιο σου. Μην το ρίξεις στο overthinking.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή σήμερα έχεις μία καλύτερη ψυχολογία και νιώθεις αισιόδοξος, σου προτείνω να κάνεις όλες τις δουλειές που έχεις στο πρόγραμμα και χωρίς γκρίνια! Το ότι αντιλαμβάνεσαι εύκολα τις νέες πληροφορίες που λαμβάνεις, αλλά και το ότι έχεις στήριξη από φίλους είναι στοιχεία που σε βοηθούν να δράσεις στοχευμένα. Κάντο λοιπόν!

DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις γνωστές υπερβολές σου. Λίγο είναι ΟΚ, απλά μην το παρακάνεις- το επαναλαμβάνω! Μην κάνεις όλο τα ίδια και τα ίδια, ειδικά αν θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μη γίνεις ούτε έντονος, αλλά ούτε και ακραία επίμονος σε όλα αυτά που λες. Μην το παρακάνεις με την κτητικότητά σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα προτείνω να εκμεταλλευτείς την χαλαρή διάθεση που έχεις και να ξεκουραστείς. Έτσι ίσως μπορέσεις να διαχειριστείς πιο ήρεμα ορισμένες καταστάσεις. Οργανώσου και προετοιμάσου για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που περνάνε από το μυαλό σου. Διαχειρίσου τις φοβίες σου, ίσως μέσα από κάτι το πιο δημιουργικό.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις έναν έλεγχο στον προϋπολογισμό σου, καθώς ενδέχεται να βρεις «τρύπες» και να τις καλύψεις. Τώρα που είναι νωρίς! Επειδή αποφάσισες να περάσεις σήμερα στην ενεργό δράση, δε σημαίνει πως είναι OK να επισημαίνεις τα λάθη των άλλων που εσύ εντοπίζεις, έτσι; Μην θέλεις όλοι να κάνουν αυτό που λες εσύ.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που η μέρα είναι χαλαρή, δες το σαν μια ευκαιρία να αφεθείς και- γιατί όχι; – να γίνεις πιο κοινωνικός! Μπορείς να έρθεις σε επαφή με άτομα που ξέρουν να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα για τον εαυτό σου και να ανοιχτείς περισσότερο, έστω σε αυτούς. Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς κρύβουν θετικές εξελίξεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να αναλύσεις και να διαχειριστείς τις νέες πληροφορίες που έχεις λάβει. Μην αφήνεις τον αυθορμητισμό να σε κάνει να χαίρεσαι με το παραμικρό, καθώς ό,τι λάμπει, δεν είναι πάντα χρυσός, έτσι; Μη γίνεσαι τελειομανής, γιατί τότε γίνεσαι και πολύ περίεργος! Μην το ξεχνάς!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Να ξέρεις πως η έκβαση πολλών καταστάσεων συσχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεσαι. Πάντως αν παρατηρήσεις τις εξελίξεις, οι οποίες είναι θετικές, τότε θα χαλαρώσεις και θα διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις προκλήσεις. Γίνε δημιουργικός, διατηρώντας την προσωπική σου πινελιά.

DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που έχεις συλλέξει, καθώς χρειάζονται προσεκτική ανάλυση. Μη διστάσεις να τσεκάρεις τον κοινωνικό σου κύκλο, καθώς πρέπει να δεις ποιοι είναι αυτοί που σε στηρίζουν πάντα σε όσα θες να κάνεις και ποιοι κάνουν τους κινέζους. Όμως μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν κάποιοι εκφράσουν τις αμφιβολίες τους.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόκειται για μία πιο άνετη και χαλαρή ημέρα, άρα επικοινώνησε κι εσύ όλα αυτά που θέλεις στους απέναντι με τον δικό σου τρόπο. Δες πως μπορείς να εκφράσεις όλες τις όμορφες ιδέες που έχεις, αλλά και να βάλεις αυτό το δημιουργικό στοιχείο που έχεις κατά νου. Μπορείς να βρεις ποια ενδεχόμενα είναι πιο εφικτά και να ξεκινήσεις από αυτά.

DON’TS: Μην αγνοείς άλλο την σημαντική διαδικασία του να βάλεις τόσο τα επαγγελματικά, όσο, όμως, και τα ερωτικά σου σε μία σωστή σειρά. Μην είσαι απρόσεκτος είτε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, είτε στα σχόλια που κάνεις. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά όλα αυτά που ακούς. Μη γίνεσαι ούτε αμυντικός ούτε απότομος.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, για να μπορέσεις κι εσύ να παραμείνεις χαλαρός. Ειδικά μία μέρα σαν την σημερινή που δεν σηκώνει εντάσεις. Βάλε όλες σου τις εκκρεμότητες σε σωστή σειρά. Παράλληλα, βρες το κουράγιο να εκφράσεις τόσο τη δική σου οπτική, όσο και τα συναισθήματά σου. Έλα σε επαφή με σημαντικά άτομα.

DON’TS: Μη σκέφτεσαι τα πράγματα που σε απασχολούν με ένταση, γιατί αυτό αρχίζει να γίνεται εμμονή. Μην ψάχνεσαι τόσο πολύ σχετικά με το παρασκήνιο που εσύ νομίζεις ότι κρύβεται πίσω από ορισμένες καταστάσεις. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά μπορεί να έχεις και άδικο και να τρελαίνεσαι άδικα, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επένδυσε στις επικοινωνίες σου, καθώς το πράγμα χαλαρώνει κι εσύ μπορείς να εκφραστείς πολύ πιο άνετα. Άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς αυτό; Με το να ανοίξεις συζητήσεις, ας πούμε, μπορείς να βελτιώσεις και το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Προσπάθησε, όμως, να κατανοήσεις λίγο και την άλλη πλευρά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι το πιο δημιουργικό. Άλλωστε γιατί όχι, έτσι; Μην αφήνεις τις καταστάσεις που έχουν φτάσει στο τέρμα τους να διαιωνίζονται, καθώς χαλιέσαι τσάμπα. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις- έστω και για λίγο- από τα άτομα εκείνα που σε πιέζουν και σε κάνουν να χάνεις την ψυχραιμία σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μιας και που η διάθεσή σου σήμερα δείχνει να βελτιώνεται, γιατί δεν κάνεις όλα αυτά που έχεις βάλει μέσα στο πρόγραμμα με άνεση και αισιοδοξία; Οργάνωσε, όμως, λίγο καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις. Τακτοποίησε τις οικονομικές σου εκκρεμότητες, αν υπάρχουν. Έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις και να αποβάλεις το άγχος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις πράγματα δημιουργικά, καθώς έτσι μπορείς να δουλέψεις και πιο άνετα, αλλά και να αναγνωριστεί η αξία σου. Μην αφήνεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στην τύχη τους. Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι καχύποπτος. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές δράσεις, γιατί θα εκτεθείς αργότερα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις καλή διάθεση, έχεις κι αισιοδοξία, άρα πάρε χρόνο για τον εαυτό σου και επικεντρώσου σε οτιδήποτε σε κάνει εσένα προσωπικά να νιώθεις καλύτερα. Πάντως, αν το θέλεις, μπορείς να εκφραστείς και πιο άνετα, αλλά και πιο δημιουργικά. Γενικώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, καθώς με τις αερολογίες, άκρη δεν έβγαλε ποτέ κανείς!

DON’TS: Αν έχεις συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, τότε γιατί δεν ακολουθείς και συγκεκριμένο δρόμο, για να φτάσεις εκεί που θέλεις; Στα ερωτικά, μην αγνοείς τα πράγματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και πρέπει να μπουν σε σωστή σειρά. Μην είσαι τόσο ανοργάνωτος. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι χάνεις χρόνο.

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Ψυχολογία 03.01.26

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

