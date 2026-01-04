Ο Τάιλορ Τσέις, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon «Ned’s Declassified School Survival Guide», φαίνεται να βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Χρήστης του TikTok δημοσίευσε εικόνες που αποκάλυπταν πως ο πρώην ηθοποιός ζούσε πλέον στον δρόμο

Πρόσφατα βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok επανέφεραν στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς του, αρκετούς μήνες μετά την αρχική αποκάλυψη που είχε προκαλέσει σοκ, όταν έγινε γνωστό ότι ο άλλοτε παιδικός σταρ ζει πλέον ως άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί στην Καλιφόρνια, ο 36χρονος εμφανίζεται σε εμφανώς επιβαρυμένη κατάσταση.

Το άτομο που τον καταγράφει τον ρωτά αν είχε συμμετάσχει σε σειρά του Disney Channel, με τον ίδιο να απαντά ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε παραγωγή του Nickelodeon.

#fyp ♬ original sound – DingleBerryClips🎬 @dingleberries15 DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role «Martin» in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning ‘What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε κύμα σχολίων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την κατάστασή του, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον δημιουργό του βίντεο για παραβίαση της ιδιωτικότητας του Τσέις και εκμετάλλευση της κατάστασής του για προβολή.

Ποιος είναι ο Τάιλορ Τσέις

Ο Τάιλορ Τσέις συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon από το 2004 έως το 2007.

Ωστόσο, μετά το τέλος της, οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση περιορίστηκαν αισθητά, μέχρι που σταδιακά αποσύρθηκε πλήρως από τον χώρο της υποκριτικής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το όνομά του ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν χρήστης του TikTok δημοσίευσε εικόνες που αποκάλυπταν πως ο πρώην ηθοποιός ζούσε πλέον στον δρόμο.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξή του.

Αρνείται συστηματικά κάθε μορφή βοήθειας, λέει η μητέρα του

Ωστόσο, η πρωτοβουλία διακόπηκε σύντομα, ύστερα από αίτημα της μητέρας του, η οποία υποστήριξε ότι ο γιος της έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα και όχι οικονομική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, ο Τσέις αρνείται συστηματικά κάθε μορφή βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, η μητέρα του αποκάλυψε επίσης ότι του είχε αγοράσει επανειλημμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία όμως έχανε μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο γιος της αδυνατεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του και να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως την αγορά της απαραίτητης φαρμακευτικής του αγωγής.

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και οι τοπικές Αρχές. Όπως δήλωσε στο TMZ εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι αστυνομικοί γνωρίζουν καλά τον Τσέις και έρχονται σε επαφή μαζί του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να του προσφέρουν στήριξη και πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, εκείνος φέρεται να απορρίπτει σταθερά κάθε πρόταση.

Η περίπτωσή του αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής διασημότητας και τα κενά στήριξης που συχνά ακολουθούν το τέλος της δημοσιότητας.