Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Τάιλορ Τσέις: Από τo Nickelodeon στους δρόμους της Καλιφόρνιας – Η κατάρρευση ενός παιδικού ειδώλου
Fizz 04 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

Τάιλορ Τσέις: Από τo Nickelodeon στους δρόμους της Καλιφόρνιας – Η κατάρρευση ενός παιδικού ειδώλου

Ο ηθοποιός του Ned’s Declassified School Survival Guide ζει σήμερα στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Ο Τάιλορ Τσέις, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon «Ned’s Declassified School Survival Guide», φαίνεται να βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Χρήστης του TikTok δημοσίευσε εικόνες που αποκάλυπταν πως ο πρώην ηθοποιός ζούσε πλέον στον δρόμο

Πρόσφατα βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok επανέφεραν στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς του, αρκετούς μήνες μετά την αρχική αποκάλυψη που είχε προκαλέσει σοκ, όταν έγινε γνωστό ότι ο άλλοτε παιδικός σταρ ζει πλέον ως άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί στην Καλιφόρνια, ο 36χρονος εμφανίζεται σε εμφανώς επιβαρυμένη κατάσταση.

Το άτομο που τον καταγράφει τον ρωτά αν είχε συμμετάσχει σε σειρά του Disney Channel, με τον ίδιο να απαντά ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε παραγωγή του Nickelodeon.

@dingleberries15 DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role «Martin» in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning ‘What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp ♬ original sound – DingleBerryClips🎬

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε κύμα σχολίων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την κατάστασή του, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον δημιουργό του βίντεο για παραβίαση της ιδιωτικότητας του Τσέις και εκμετάλλευση της κατάστασής του για προβολή.

Ποιος είναι ο Τάιλορ Τσέις

Ο Τάιλορ Τσέις συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon από το 2004 έως το 2007.

Ωστόσο, μετά το τέλος της, οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση περιορίστηκαν αισθητά, μέχρι που σταδιακά αποσύρθηκε πλήρως από τον χώρο της υποκριτικής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το όνομά του ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν χρήστης του TikTok δημοσίευσε εικόνες που αποκάλυπταν πως ο πρώην ηθοποιός ζούσε πλέον στον δρόμο.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξή του.

Αρνείται συστηματικά κάθε μορφή βοήθειας, λέει η μητέρα του

Ωστόσο, η πρωτοβουλία διακόπηκε σύντομα, ύστερα από αίτημα της μητέρας του, η οποία υποστήριξε ότι ο γιος της έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα και όχι οικονομική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, ο Τσέις αρνείται συστηματικά κάθε μορφή βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, η μητέρα του αποκάλυψε επίσης ότι του είχε αγοράσει επανειλημμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία όμως έχανε μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο γιος της αδυνατεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του και να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως την αγορά της απαραίτητης φαρμακευτικής του αγωγής.

@copemzz Everyone 🙏🏾 for Tyler Chase god is on your side bro 🙏🏾 nickelodeon celebrity star #fypシ゚viral #tylerchase #nickelodeon #disneychannel ♬ original sound – Copemz

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και οι τοπικές Αρχές. Όπως δήλωσε στο TMZ εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι αστυνομικοί γνωρίζουν καλά τον Τσέις και έρχονται σε επαφή μαζί του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να του προσφέρουν στήριξη και πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, εκείνος φέρεται να απορρίπτει σταθερά κάθε πρόταση.

Η περίπτωσή του αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής διασημότητας και τα κενά στήριξης που συχνά ακολουθούν το τέλος της δημοσιότητας.

World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 04.01.26

Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες - «Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση», λέει η ΥΠΑ

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Άγρια χτυπήματα 04.01.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο