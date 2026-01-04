«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Με post της στο Instagram η ηθοποιός και συγγραφέας Εβάντζελιν Λίλι επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα για την υγεία της μετά την πτώση της σε βράχο το 2025. Στη φορτισμένη ανάρτησή της, η 46χρονη ηθοποιός περιγράφει τη νέα της καθημερινότητα με μειωμένη γνωστική λειτουργία και την απόφασή της να δώσει τη σημαντικότερη μάχη της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η καναδή και πρώην ιεραπόστολος Λίλι που ταυτίστηκε με δυναμικούς ρόλους στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη είτε ως Κέιτ Όστιν στους Αγνοούμενους [Lost], είτε ως Σφήκα της Marvel είτε ως Ταούριελ, τη μαχητική ξωτικίνα των Χόμπιτ 2 και 3, επέλεξε την αυγή του νέου έτους για να μοιραστεί με το κοινό της τα αποτελέσματα των ιατρικών της εξετάσεων.

Μετά από μήνες αβεβαιότητας και ανησυχητικών συμπτωμάτων, οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου της λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα. Η ίδια επιβεβαίωσε πως πάσχει από εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια του 2025.

Το περιστατικό συνέβη όταν η ηθοποιός έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν σε παραλία, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο πάνω σε έναν βράχο. Αν και αρχικά η κατάσταση αντιμετωπίστηκε ως μια σοβαρή διάσειση, η επιμονή των συμπτωμάτων οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Η Λίλι, η οποία είχε ήδη ανακοινώσει την απόσυρσή της από την υποκριτική, εξήγησε πως η γνωστική της κατάπτωση ήταν εμφανής στην καθημερινότητά της, αναγκάζοντάς την να επιβραδύνει τους ρυθμούς της και να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της.

«Μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, τη Χρονιά του Αλόγου, με κάποια άσχημα νέα για τη διάσεισή μου», είπε η σταρ της Marvel στο βίντεο. «Πολλοί από εσάς με ρωτήσατε πώς είμαι. Πολλοί από εσάς με ρωτήσατε για τις απεικονιστικές εξετάσεις που ακούσατε ότι έκανα. Τα αποτελέσματα βγήκαν».

Σύμφωνα με την σταρ του Ant-Man and the Wasp: Quantumania — η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική λίγο μετά την ανακοίνωση της διάσεισής της — τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα».

«Έχω, λοιπόν, εγκεφαλική βλάβη που επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία μου. Τώρα η δουλειά μου είναι να το διερευνήσω με τους γιατρούς και στη συνέχεια να ξεκινήσω τη σκληρή δουλειά για αποκατάσταση, κάτι που δεν ανυπομονώ να γίνει γιατί νιώθω ότι το μόνο που κάνω είναι να δουλεύω σκληρά », είπε η Λίλι γελώντας. «Αλλά όλα καλά. Η γνωστική μου παρακμή από τότε που άνοιξα το πρόσωπό μου με βοήθησε να ηρεμήσω και με βοήθησε να τελειώσω πιο ξεκούραστα το 2025».

Η σταρ κατέληξε δηλώνοντας ότι αισθάνεται «εξαιρετικά ευγνώμων» και «ευλογημένη» ενώ σημείωσε στη λεζάντα της ότι βρήκε «παρήγορο» ότι τα συμπτώματα που βίωνε δεν προκαλούνται από την περιεμμηνόπαυση.

«Η ετυμηγορία είναι εδώ… Έχω εγκεφαλική βλάβη από την κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Είναι παρήγορο να γνωρίζω ότι η γνωστική μου παρακμή δεν είναι απλώς περιεμμηνόπαυση, είναι άβολο να γνωρίζω πόσο δύσκολη θα είναι η μάχη για να προσπαθήσω να αντιστρέψω τις ελλείψεις. Σας ευχαριστώ όλους που πάντα ρωτάτε, που πάντα νοιάζεστε και για τις συνεχείς προσευχές σας 🌺».

«Μαχήτρια»

Η Μισέλ Φάιφερ και η Αλίσα Μιλάνο χαιρέτησαν το θάρρος και τη δύναμη της Λίλι σε σχόλια. «Είσαι μαχήτρια. Τίποτα – ούτε καν αυτό – δεν θα σε νικήσει φίλη μου», έγραψε η συμπρωταγωνίστριά της στο Quantumania, Φάιφερ, ενώ η Mιλάνο σχολίασε: «Σε σκέφτομαι. ♥».

Η Λίλι ανακοίνωσε το περιστατικό σε μια ανάρτηση στο Substack τον Μάιο. Οι μώλωπες και τα ανοιχτά τραύματα σόκαραν ενώ η ίδια, μετά τη νοσηλεία της, ενημέρωσε το κοινό της για ό,τι είχε συμβεί. «Μπορεί να φαίνεται τρελό να βλέπω το πρόσωπό μου και το σπασμένο δόντι μου, αλλά νιώθω τόσο ευγνώμων που λιποθύμησα», έγραψε τότε. «Χρειαζόμουν την επαναφορά».

Το ατύχημα ακολούθησε την ανακοίνωση της πως αποχωρεί από την υποκριτική, έπειτα από 20 χρόνια πορείας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τον Ιούνιο του 2024, είχε δημοσιεύσει στο Instagram ότι εγκαταλείπει το επάγγελμα, επιλέγοντας να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο ζωής και να αφοσιωθεί στην αποστολή της που όπως εξηγεί στο newsletter της είναι ίδια από πάντα. «Θέλω να φέρω θετική αλλαγή στις ζωές των άλλων».

Στην ανακοίνωσή της, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2024, η Λίλι έγραψε:

«Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα καθώς εκπληρώνω το όραμά μου. Δόξα τω Θεώ, νιώθω τόσο ευγνώμων για τις ευλογίες μου. Η απομάκρυνση από αυτό που φαίνεται σαν την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να γίνεται τρομακτικό μερικές φορές, αλλά η είσοδος στο dharma αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση. Ίσως επιστρέψω στο Χόλιγουντ μια μέρα, αλλά, προς το παρόν, εδώ ανήκω».

Ο όρος Dharma (ντάρμα) αναφέρεται στην υφιστάμενη τάξη της Φύσης και της ανθρώπινης ζωής και στην συμπεριφορά που θεωρείται ότι εναρμονίζεται με αυτή την τάξη. Όσον αφορά στην ηθική, ορίζεται ως «ορθός τρόπος ζωής» και «ορθή διαγωγή», ειδικά με τη θρησκευτική έννοια.

«Πραγματικά έχω αποκοπεί από την υποκριτική τα τελευταία τρία χρόνια (από τότε που τελείωσα τη δουλειά στο Quantumania). Αυτός ο χρόνος εκτός της δουλειάς, μου έφερε μια αίσθηση ολοκλήρωσης και χαράς. Θα μπορούσα να επιστρέψω αύριο, δύο χρόνια από τώρα ή ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκω ενεργά καμία εργασία στον κλάδο και δεν έχω καμία συμβατική υποχρέωση προς κανέναν. Αφιερώνω τον χρόνο μου στο ανθρωπιστικό μου έργο και το συγγραφικό μου έργο» είχε αποκαλύψει στο Variety.

Η Eβάντζελιν Λίλι πρωταγωνίστησε ως Kέιτ Όστιν και στις έξι σεζόν του Lost (Οι Αγνοούμενοι), που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2010.

Η ερμηνεία της της χάρισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά. Η Λίλι έκανε την είσοδο της στο Marvel Cinematic Universe ως Hope van Dyne/Wasp στο Ant-Man του 2015.

Επανέλαβε το ρόλο στα Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) και Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Η Λίλι έπαιξε επίσης την Tαούριελ στην τριλογία The Hobbit του Πίτερ Τζάκσον εμφανιζόμενη στις δύο τελευταίες ταινίες The Hobbit: The Desolation of Smaug και The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

«Ένας κόσμος καλύτερος»

Στην τελευταία ανάρτηση της για το 2025, η Λίλι, εντελώς διαφορετική από αυτό που κάποτε υπήρξε, γράφει με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Ξεκίνησα το 2025 με μεγάλες προθέσεις και βρέθηκα με την ουρά κάτω από τα σκέλια μου. Υποτίθεται ότι θα δημοσίευα μια ιστορία που έγραψα με έναν εκδότη στη Ρουάντα. Η συμφωνία ναυάγησε. Ήμουν σε καλό δρόμο για να δημοσιεύσω τα απομνημονεύματα στα οποία δούλευα, στη συνέχεια αυτή η ορμή εκτροχιάστηκε. Αλλά, ορισμένοι από τους πιο προσωπικούς μου στόχους επιτεύχθηκαν: Αποφάσισα να εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Μου επέτρεψα να είμαι ευάλωτη. Φρόντισα να μάθω για την εργασία σε retreat και τον γενικό τομέα της θεραπείας, της ενσωμάτωσης και της καθοδήγησης και το έκανα με ενθουσιασμό. Άνοιξαν πόρτες, τις ξεπέρασα και συνέβησαν απίστευτα πράγματα.

Υπήρχαν και άλλοι στόχοι, κάποιοι επιτεύχθηκαν, κάποιοι όχι και, τώρα, καθώς πλησιάζει ξανά η 1η Ιανουαρίου, είμαι έτοιμη να επαναπροσδιορίσω τους στόχους μου με την πραγματικότητά μου για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά, πριν μπορέσω να το κάνω αυτό, θέλω να περάσω χρόνο με αυτά που μου δίδαξαν οι στόχοι μου για το 2025… για τον εαυτό μου, για τον κόσμο.

Το μόνο που ήθελα ποτέ στη ζωή μου ήταν να επηρεάσω τους ανθρώπους. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα όνειρά μου στη ζωή περιστρέφονταν γύρω από το να επηρεάσω τον κόσμο προς το καλύτερο. Αλλά, τη στιγμή που εκτοξεύτηκα στη διεθνή φήμη από τον ρόλο που έπαιξα στην τηλεοπτική σειρά Lost, ένιωσα την επίδρασή μου να αρχίζει να μειώνεται, όχι να αυξάνεται.

Όταν ήμουν πεινασμένη φοιτήτρια πανεπιστημίου που εργαζόμουν ως κομπάρσος σε κινηματογραφικά πλατό, διαπίστωσα ότι είχα αντίκτυπο σχεδόν σε όλους όσους γνώριζα. Υπήρχε μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια που περνούσε ανάμεσα σε εμένα και τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή, μέσω της οποίας κέρδιζαν κάτι από εμένα – μια διορατικότητα, ένα συναίσθημα, μια αποκάλυψη, μια μεγαλύτερη αυτογνωσία… κάτι.

Αλλά, στη συνέχεια, όταν έγινα ‘διάσημη ηθοποιός’, φαινομενικά σε θέση να επηρεάσω τους ανθρώπους περισσότερο από ποτέ, διαπίστωσα ότι σχεδόν κάθε συνάντηση που είχα με άλλους ανθρώπους ήταν χωρίς αντίκτυπο.

Ξαφνικά, οι αλληλεπιδράσεις μου έμοιαζαν ανησυχητικά πελατειακές – ο καθένας μας σαρώνει τον άλλον με κριτήριο τι μπορεί να κερδίσει ή να χάσει από αυτόν. Με τρόμαξε και με έκανε να αποσυρθώ από την εμπλοκή με άλλους ανθρώπους σχεδόν εντελώς. Αυτό, φυσικά, μείωσε εκθετικά την ικανότητά μου να επηρεάζω οποιονδήποτε – αν δεν εμπλέκεσαι, πώς μπορείς να ελπίζεις να επηρεάσεις;

Από τότε που εγκατέλειψα την υποκριτική, έχω ξεκινήσει μια αποστολή να εκφράσω επιτέλους την επίδραση που πάντα ονειρευόμουν να έχω. Ως εκ τούτου, πέρασα το 2025 εξερευνώντας και διερευνώντας τη συγγραφή, καθώς και την ψυχοθεραπεία, την θεραπεία και την καθοδήγηση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση πωλούνται απροκάλυπτα ως προϊόντα σε μεγάλη κλίμακα».