Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
Go Fun 04 Ιανουαρίου 2026 | 12:59

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Με post της στο Instagram η ηθοποιός και συγγραφέας Εβάντζελιν Λίλι επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα για την υγεία της μετά την πτώση της σε βράχο το 2025. Στη φορτισμένη ανάρτησή της, η 46χρονη ηθοποιός περιγράφει τη νέα της καθημερινότητα με μειωμένη γνωστική λειτουργία και την απόφασή της να δώσει τη σημαντικότερη μάχη της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η καναδή και πρώην ιεραπόστολος Λίλι που ταυτίστηκε με δυναμικούς ρόλους στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη είτε ως Κέιτ Όστιν στους Αγνοούμενους [Lost], είτε ως Σφήκα της Marvel είτε ως Ταούριελ, τη μαχητική ξωτικίνα των Χόμπιτ 2 και 3, επέλεξε την αυγή του νέου έτους για να μοιραστεί με το κοινό της τα αποτελέσματα των ιατρικών της εξετάσεων.

Μετά από μήνες αβεβαιότητας και ανησυχητικών συμπτωμάτων, οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου της λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα. Η ίδια επιβεβαίωσε πως πάσχει από εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια του 2025.

Το περιστατικό συνέβη όταν η ηθοποιός έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν σε παραλία, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο πάνω σε έναν βράχο. Αν και αρχικά η κατάσταση αντιμετωπίστηκε ως μια σοβαρή διάσειση, η επιμονή των συμπτωμάτων οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Η Λίλι, η οποία είχε ήδη ανακοινώσει την απόσυρσή της από την υποκριτική, εξήγησε πως η γνωστική της κατάπτωση ήταν εμφανής στην καθημερινότητά της, αναγκάζοντάς την να επιβραδύνει τους ρυθμούς της και να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της.

«Μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, τη Χρονιά του Αλόγου, με κάποια άσχημα νέα για τη διάσεισή μου», είπε η σταρ της Marvel στο βίντεο. «Πολλοί από εσάς με ρωτήσατε πώς είμαι. Πολλοί από εσάς με ρωτήσατε για τις απεικονιστικές εξετάσεις που ακούσατε ότι έκανα. Τα αποτελέσματα βγήκαν».

Σύμφωνα με την σταρ του Ant-Man and the Wasp: Quantumania — η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική λίγο μετά την ανακοίνωση της διάσεισής της — τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα».

«Έχω, λοιπόν, εγκεφαλική βλάβη που επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία μου. Τώρα η δουλειά μου είναι να το διερευνήσω με τους γιατρούς και στη συνέχεια να ξεκινήσω τη σκληρή δουλειά για αποκατάσταση, κάτι που δεν ανυπομονώ να γίνει γιατί νιώθω ότι το μόνο που κάνω είναι να δουλεύω σκληρά », είπε η Λίλι γελώντας. «Αλλά όλα καλά. Η γνωστική μου παρακμή από τότε που άνοιξα το πρόσωπό μου με βοήθησε να ηρεμήσω και με βοήθησε να τελειώσω πιο ξεκούραστα το 2025».

Η σταρ κατέληξε δηλώνοντας ότι αισθάνεται «εξαιρετικά ευγνώμων» και «ευλογημένη» ενώ σημείωσε στη λεζάντα της ότι βρήκε «παρήγορο»  ότι τα συμπτώματα που βίωνε δεν προκαλούνται από την περιεμμηνόπαυση.

«Η ετυμηγορία είναι εδώ… Έχω εγκεφαλική βλάβη από την κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Είναι παρήγορο να γνωρίζω ότι η γνωστική μου παρακμή δεν είναι απλώς περιεμμηνόπαυση, είναι άβολο να γνωρίζω πόσο δύσκολη θα είναι η μάχη για να προσπαθήσω να αντιστρέψω τις ελλείψεις. Σας ευχαριστώ όλους που πάντα ρωτάτε, που πάντα νοιάζεστε και για τις συνεχείς προσευχές σας 🌺».

«Μαχήτρια»

Η Μισέλ Φάιφερ και η Αλίσα Μιλάνο χαιρέτησαν το θάρρος και τη δύναμη της Λίλι σε σχόλια. «Είσαι μαχήτρια. Τίποτα – ούτε καν αυτό – δεν θα σε νικήσει φίλη μου», έγραψε η συμπρωταγωνίστριά της στο Quantumania, Φάιφερ, ενώ η Mιλάνο σχολίασε: «Σε σκέφτομαι. ♥».

Η Λίλι ανακοίνωσε το περιστατικό σε μια ανάρτηση στο Substack τον Μάιο. Οι μώλωπες και τα ανοιχτά τραύματα σόκαραν ενώ η ίδια, μετά τη νοσηλεία της, ενημέρωσε το κοινό της για ό,τι είχε συμβεί. «Μπορεί να φαίνεται τρελό να βλέπω το πρόσωπό μου και το σπασμένο δόντι μου, αλλά νιώθω τόσο ευγνώμων που λιποθύμησα», έγραψε τότε. «Χρειαζόμουν την επαναφορά».

Το ατύχημα ακολούθησε την ανακοίνωση της πως αποχωρεί από την υποκριτική, έπειτα από 20 χρόνια πορείας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τον Ιούνιο του 2024, είχε δημοσιεύσει στο Instagram ότι εγκαταλείπει το επάγγελμα, επιλέγοντας να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο ζωής και να αφοσιωθεί στην αποστολή της που όπως εξηγεί στο newsletter της είναι ίδια από πάντα. «Θέλω να φέρω θετική αλλαγή στις ζωές των άλλων».

Στην ανακοίνωσή της, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2024, η Λίλι έγραψε:

«Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα καθώς εκπληρώνω το όραμά μου. Δόξα τω Θεώ, νιώθω τόσο ευγνώμων για τις ευλογίες μου. Η απομάκρυνση από αυτό που φαίνεται σαν την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να γίνεται τρομακτικό μερικές φορές, αλλά η είσοδος στο dharma αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση. Ίσως επιστρέψω στο Χόλιγουντ μια μέρα, αλλά, προς το παρόν, εδώ ανήκω».

Ο όρος Dharma (ντάρμα) αναφέρεται στην υφιστάμενη τάξη της Φύσης και της ανθρώπινης ζωής και στην συμπεριφορά που θεωρείται ότι εναρμονίζεται με αυτή την τάξη. Όσον αφορά στην ηθική, ορίζεται ως «ορθός τρόπος ζωής» και «ορθή διαγωγή», ειδικά με τη θρησκευτική έννοια.

«Πραγματικά έχω αποκοπεί από την υποκριτική τα τελευταία τρία χρόνια (από τότε που τελείωσα τη δουλειά στο Quantumania). Αυτός ο χρόνος εκτός της δουλειάς, μου έφερε μια αίσθηση ολοκλήρωσης και χαράς. Θα μπορούσα να επιστρέψω αύριο, δύο χρόνια από τώρα ή ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκω ενεργά καμία εργασία στον κλάδο και δεν έχω καμία συμβατική υποχρέωση προς κανέναν. Αφιερώνω τον χρόνο μου στο ανθρωπιστικό μου έργο και το συγγραφικό μου έργο» είχε αποκαλύψει στο Variety.

Η Eβάντζελιν Λίλι πρωταγωνίστησε ως Kέιτ Όστιν και στις έξι σεζόν του Lost (Οι Αγνοούμενοι), που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2010.

Η ερμηνεία της της χάρισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά. Η Λίλι έκανε την είσοδο της στο Marvel Cinematic Universe ως Hope van Dyne/Wasp στο Ant-Man του 2015.

Επανέλαβε το ρόλο στα Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) και Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Η Λίλι έπαιξε επίσης την Tαούριελ στην τριλογία The Hobbit του Πίτερ Τζάκσον εμφανιζόμενη στις δύο τελευταίες ταινίες The Hobbit: The Desolation of Smaug και The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

«Ένας κόσμος καλύτερος»

Στην τελευταία ανάρτηση της για το 2025, η Λίλι, εντελώς διαφορετική από αυτό που κάποτε υπήρξε, γράφει με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Ξεκίνησα το 2025 με μεγάλες προθέσεις και βρέθηκα με την ουρά κάτω από τα σκέλια μου. Υποτίθεται ότι θα δημοσίευα μια ιστορία που έγραψα με έναν εκδότη στη Ρουάντα. Η συμφωνία ναυάγησε. Ήμουν σε καλό δρόμο για να δημοσιεύσω τα απομνημονεύματα στα οποία δούλευα, στη συνέχεια αυτή η ορμή εκτροχιάστηκε. Αλλά, ορισμένοι από τους πιο προσωπικούς μου στόχους επιτεύχθηκαν: Αποφάσισα να εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Μου επέτρεψα να είμαι ευάλωτη. Φρόντισα να μάθω για την εργασία σε retreat και τον γενικό τομέα της θεραπείας, της ενσωμάτωσης και της καθοδήγησης και το έκανα με ενθουσιασμό. Άνοιξαν πόρτες, τις ξεπέρασα και συνέβησαν απίστευτα πράγματα.

Υπήρχαν και άλλοι στόχοι, κάποιοι επιτεύχθηκαν, κάποιοι όχι και, τώρα, καθώς πλησιάζει ξανά η 1η Ιανουαρίου, είμαι έτοιμη να επαναπροσδιορίσω τους στόχους μου με την πραγματικότητά μου για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά, πριν μπορέσω να το κάνω αυτό, θέλω να περάσω χρόνο με αυτά που μου δίδαξαν οι στόχοι μου για το 2025… για τον εαυτό μου, για τον κόσμο.

Το μόνο που ήθελα ποτέ στη ζωή μου ήταν να επηρεάσω τους ανθρώπους. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα όνειρά μου στη ζωή περιστρέφονταν γύρω από το να επηρεάσω τον κόσμο προς το καλύτερο. Αλλά, τη στιγμή που εκτοξεύτηκα στη διεθνή φήμη από τον ρόλο που έπαιξα στην τηλεοπτική σειρά Lost, ένιωσα την επίδρασή μου να αρχίζει να μειώνεται, όχι να αυξάνεται.

Όταν ήμουν πεινασμένη φοιτήτρια πανεπιστημίου που εργαζόμουν ως κομπάρσος σε κινηματογραφικά πλατό, διαπίστωσα ότι είχα αντίκτυπο σχεδόν σε όλους όσους γνώριζα. Υπήρχε μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια που περνούσε ανάμεσα σε εμένα και τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή, μέσω της οποίας κέρδιζαν κάτι από εμένα – μια διορατικότητα, ένα συναίσθημα, μια αποκάλυψη, μια μεγαλύτερη αυτογνωσία… κάτι.

Αλλά, στη συνέχεια, όταν έγινα ‘διάσημη ηθοποιός’, φαινομενικά σε θέση να επηρεάσω τους ανθρώπους περισσότερο από ποτέ, διαπίστωσα ότι σχεδόν κάθε συνάντηση που είχα με άλλους ανθρώπους ήταν χωρίς αντίκτυπο.

Ξαφνικά, οι αλληλεπιδράσεις μου έμοιαζαν ανησυχητικά πελατειακές – ο καθένας μας σαρώνει τον άλλον με κριτήριο τι μπορεί να κερδίσει ή να χάσει από αυτόν. Με τρόμαξε και με έκανε να αποσυρθώ από την εμπλοκή με άλλους ανθρώπους σχεδόν εντελώς. Αυτό, φυσικά, μείωσε εκθετικά την ικανότητά μου να επηρεάζω οποιονδήποτε – αν δεν εμπλέκεσαι, πώς μπορείς να ελπίζεις να επηρεάσεις;

Από τότε που εγκατέλειψα την υποκριτική, έχω ξεκινήσει μια αποστολή να εκφράσω επιτέλους την επίδραση που πάντα ονειρευόμουν να έχω. Ως εκ τούτου, πέρασα το 2025 εξερευνώντας και διερευνώντας τη συγγραφή, καθώς και την ψυχοθεραπεία, την θεραπεία και την καθοδήγηση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση πωλούνται απροκάλυπτα ως προϊόντα σε μεγάλη κλίμακα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

inWellness
inTown
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 04.01.26

Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες - «Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση», λέει η ΥΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Άγρια χτυπήματα 04.01.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

