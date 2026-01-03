Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Άγρια συμπλοκή μεταξύ μεταναστών και προσφύγων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα επεισόδια ξεκίνησαν ανάμεσα σε υπηκόους Αιγύπτου και Μπαγκλαντές.

Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Αρκετά άτομα ξυλοκοπήθηκαν ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων είχαν κόψει και κομμάτια από τα κάγκελα και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον.

Τουλάχιστον 8 άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ στο σημείο κλήθηκε ένα ακόμη ασθενοφόρο καθώς υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερους τραυματίες.

Ακατάλληλες συνθήκες

Μετά την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων τα πνεύματα ηρέμισαν περίπου στις 4.30 το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι αυτή την στιγμη στον χώρο κράτησης οι συνθήκες είναι ασφυκτικές καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.