Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε την Πέμπτη ότι το νησί είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και να ενισχύσει την άμυνά του ενόψει της αυξανόμενης επέκτασης της Κίνας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί για να δει αν ο λαός της Ταϊβάν έχει την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, πρόσθεσε ο Λάι σε ομιλία του για το νέο έτος που μεταδόθηκε ζωντανά από το προεδρικό γραφείο.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας κοντά στην Ταϊπέι και σε άλλες γειτονικές περιοχές «αυξάνουν άσκοπα τις εντάσεις» και προέτρεψε το Πεκίνο να σταματήσει την στρατιωτική πίεση κατά του νησιού.

«Ως πρόεδρος, η στάση μου ήταν πάντα σαφής: να υπερασπίζομαι αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία και να ενισχύω την εθνική άμυνα», δήλωσε ο Λάι, σημειώνοντας ότι η Κίνα είχε στοχεύσει τις πρόσφατα προστιθέμενες δυνατότητες μάχης της χώρας του ως «υποθετικό αντίπαλο» στις ασκήσεις της αυτή την εβδομάδα, όπως μετέφερε το Reuters.

Είπε ότι αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών προμηθειών, προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν το σχέδιό του για αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ταϊβάν κατά 40 δισ. δολάρια, μια πρόταση που επί του παρόντος βρίσκεται σε αδιέξοδο μαζί με άλλα ζητήματα στο κοινοβούλιο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Η Ταϊβάν δηλώνει πρόθυμη για διάλογο

«Το αν η Κίνα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι ένα θέμα», δήλωσε ο Λάι όταν ρωτήθηκε για μια αμερικανική έκθεση που αναφέρει ότι η Κίνα προετοιμάζεται να αποκτήσει την ικανότητα να κερδίσει έναν πόλεμο για το νησί έως το 2027. «Το επόμενο έτος, το 2026, θα είναι κρίσιμο για την Ταϊβάν», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει «να κάνει σχέδια για το χειρότερο, αλλά να ελπίζει για το καλύτερο».

«Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε ανταλλαγές και συνεργασία με την Κίνα σε ισότιμη και αξιοπρεπή βάση, προωθώντας ένα ειρηνικό και κοινό περιβάλλον σε ολόκληρο το στενό», είπε ο Λάι. «Εφ’ όσον η Κίνα αναγνωρίζει την ύπαρξη της Δημοκρατίας της Κίνας και σέβεται την επιθυμία του λαού της Ταϊβάν για έναν δημοκρατικό και ελεύθερο τρόπο ζωής».

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να την θέσει υπό τον έλεγχο της, με πρώτη προτεραιότητα να είναι ο ειρηνικός τρόπος ενσωμάτωσης της νήσου ξανά στην Κίνα. Η Ταϊβάν απορρίπτει τις διεκδικήσεις της Κίνας.

Η Κίνα έκανε επίδειξη δύναμης περικυκλώνοντας της Ταϊβάν

Μετά την ομιλία του Λάι, η Κίνα δήλωσε ότι προσπαθούσε να εξαπατήσει τους Ταϊβανέζους και να παραπλανήσει τη διεθνή κοινή γνώμη. «Η ομιλία του Λάι Τσινγκ-τε είναι γεμάτη ψέματα και απερίσκεπτες δηλώσεις, εχθρότητα και κακία», δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση CCTV.

Η ομιλία του Λάι έλαβε χώρα μόλις δύο ημέρες μετά τις κινεζικές ασκήσεις με την ονομασία «Justice Mission 2025». Η Κίνα εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς την Ταϊβάν και ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών κοντά στο νησί, σε μια επίδειξη δύναμης που προκάλεσε ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις ασκήσεις ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως προκλητική ενέργεια. Το Πεκίνο ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τις ασκήσεις, δηλώνοντας ότι ο στρατός του θα συνεχίσει να ενισχύει την ετοιμότητά του για μάχη.

Η Κίνα δήλωσε ευθέως πως οι ασκήσεις είχαν λειτουργία ως αποτροπή

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε τον γνωστό τόνο για την Ταϊβάν στην ομιλία του για το Νέο Έτος αργά την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση του περασμένου έτους προς όσους το Πεκίνο θεωρεί ως αποσχιστικές δυνάμεις, ότι η «επανένωση» της Κίνας με την Ταϊβάν δεν μπορεί να σταματήσει.

«Καλούμε το Πεκίνο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σταματήσει την στρατιωτική πίεση κατά της Ταϊβάν και να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ σε δήλωση την Πέμπτη.

Οι ασκήσεις, οι μεγαλύτερες της Κίνας σε έκταση και οι πιο κοντινές μέχρι τώρα στην Ταϊβάν, ανάγκασαν το νησί να ακυρώσει δεκάδες εσωτερικές εμπορικές πτήσεις και να αποστείλει στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία για να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις.

Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις ξεκίνησαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την πώληση όπλων αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν. Ο κινεζικός στρατός δήλωσε για πρώτη φορά ότι οι ασκήσεις είχαν ως στόχο την αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων.