Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 06:20

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
A
A
Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε την Πέμπτη ότι το νησί είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και να ενισχύσει την άμυνά του ενόψει της αυξανόμενης επέκτασης της Κίνας.  Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί για να δει αν ο λαός της Ταϊβάν έχει την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, πρόσθεσε ο Λάι σε ομιλία του για το νέο έτος που μεταδόθηκε ζωντανά από το προεδρικό γραφείο.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας κοντά στην Ταϊπέι και σε άλλες γειτονικές περιοχές «αυξάνουν άσκοπα τις εντάσεις» και προέτρεψε το Πεκίνο να σταματήσει την στρατιωτική πίεση κατά του νησιού.

«Ως πρόεδρος, η στάση μου ήταν πάντα σαφής: να υπερασπίζομαι αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία και να ενισχύω την εθνική άμυνα», δήλωσε ο Λάι, σημειώνοντας ότι η Κίνα είχε στοχεύσει τις πρόσφατα προστιθέμενες δυνατότητες μάχης της χώρας του ως «υποθετικό αντίπαλο» στις ασκήσεις της αυτή την εβδομάδα, όπως μετέφερε το Reuters.

Είπε ότι αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών προμηθειών, προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν το σχέδιό του για αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ταϊβάν κατά 40 δισ. δολάρια, μια πρόταση που επί του παρόντος βρίσκεται σε αδιέξοδο μαζί με άλλα ζητήματα στο κοινοβούλιο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Στρατιώτης της Ταϊβάν σε αντανακλαστικές ασκήσεις ετοιμότητας.

Η Ταϊβάν δηλώνει πρόθυμη για διάλογο

«Το αν η Κίνα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι ένα θέμα», δήλωσε ο Λάι όταν ρωτήθηκε για μια αμερικανική έκθεση που αναφέρει ότι η Κίνα προετοιμάζεται να αποκτήσει την ικανότητα να κερδίσει έναν πόλεμο για το νησί έως το 2027. «Το επόμενο έτος, το 2026, θα είναι κρίσιμο για την Ταϊβάν», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει «να κάνει σχέδια για το χειρότερο, αλλά να ελπίζει για το καλύτερο».

«Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε ανταλλαγές και συνεργασία με την Κίνα σε ισότιμη και αξιοπρεπή βάση, προωθώντας ένα ειρηνικό και κοινό περιβάλλον σε ολόκληρο το στενό», είπε ο Λάι. «Εφ’ όσον η Κίνα αναγνωρίζει την ύπαρξη της Δημοκρατίας της Κίνας και σέβεται την επιθυμία του λαού της Ταϊβάν για έναν δημοκρατικό και ελεύθερο τρόπο ζωής».

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να την θέσει υπό τον έλεγχο της, με πρώτη προτεραιότητα να είναι ο ειρηνικός τρόπος ενσωμάτωσης της νήσου ξανά στην Κίνα. Η Ταϊβάν απορρίπτει τις διεκδικήσεις της Κίνας.

Πλοίο της ακτοφυλακής της Κίνας, πλάι σε πλοίο της ακτοφυλακής της Ταϊβάν.

Η Κίνα έκανε επίδειξη δύναμης περικυκλώνοντας της Ταϊβάν

Μετά την ομιλία του Λάι, η Κίνα δήλωσε ότι προσπαθούσε να εξαπατήσει τους Ταϊβανέζους και να παραπλανήσει τη διεθνή κοινή γνώμη. «Η ομιλία του Λάι Τσινγκ-τε είναι γεμάτη ψέματα και απερίσκεπτες δηλώσεις, εχθρότητα και κακία», δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση CCTV.

Η ομιλία του Λάι έλαβε χώρα μόλις δύο ημέρες μετά τις κινεζικές ασκήσεις με την ονομασία «Justice Mission 2025». Η Κίνα εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς την Ταϊβάν και ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών κοντά στο νησί, σε μια επίδειξη δύναμης που προκάλεσε ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις ασκήσεις ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως προκλητική ενέργεια. Το Πεκίνο ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τις ασκήσεις, δηλώνοντας ότι ο στρατός του θα συνεχίσει να ενισχύει την ετοιμότητά του για μάχη.

Εκρηκτικά βαρέλια τοποθετήθηκαν από τον στρατό της Ταϊβάν στον ποταμό Τάμσουι ως απάντηση στις στρατιωτικές ασκήσεις «Justice Mission 2025» της Κίνας.

Η Κίνα δήλωσε ευθέως πως οι ασκήσεις είχαν λειτουργία ως αποτροπή

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε τον γνωστό τόνο για την Ταϊβάν στην ομιλία του για το Νέο Έτος αργά την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση του περασμένου έτους προς όσους το Πεκίνο θεωρεί ως αποσχιστικές δυνάμεις, ότι η «επανένωση» της Κίνας με την Ταϊβάν δεν μπορεί να σταματήσει.

«Καλούμε το Πεκίνο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σταματήσει την στρατιωτική πίεση κατά της Ταϊβάν και να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ σε δήλωση την Πέμπτη.

Στρατιώτες στην Ταϊπέι σε αντανακλαστικές ασκήσεις ετοιμότητας.

Οι ασκήσεις, οι μεγαλύτερες της Κίνας σε έκταση και οι πιο κοντινές μέχρι τώρα στην Ταϊβάν, ανάγκασαν το νησί να ακυρώσει δεκάδες εσωτερικές εμπορικές πτήσεις και να αποστείλει στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία για να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις.

Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις ξεκίνησαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την πώληση όπλων αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν. Ο κινεζικός στρατός δήλωσε για πρώτη φορά ότι οι ασκήσεις είχαν ως στόχο την αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή τη
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

