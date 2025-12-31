newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Στην ομιλία του για την Πρωτοχρονιά, ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύεται να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025

Στην ομιλία του για την Πρωτοχρονιά, ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύεται να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα

Η επανένωση «είναι αναπόφευκτη», δηλώνει ο Κινέζος πρόεδρος, μια μέρα μετά την ολοκλήρωση εντατικών στρατιωτικών ασκήσεων

Σύνταξη
Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, στην ετήσια ομιλία του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Πεκίνο, δεσμεύθηκε να επανενώσει την Κίνα και την Ταϊβάν.

Μιλώντας την επομένη της ολοκλήρωσης των εντατικών στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, ο Σι δήλωσε:

«Η επανένωση της πατρίδας μας, μια τάση της εποχής, είναι αναπόφευκτη».

Η κατάσταση κλιμακώνεται

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν, ένα αυτόνομο νησί, ως μέρος του εδάφους της και έχει από καιρό υποσχεθεί να την προσαρτήσει, χρησιμοποιώντας βία αν χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πρόοδο των δυνατοτήτων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να εξαπολύσουν μια τέτοια επίθεση, αν ο Σι αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας αποκλεισμό των κύριων λιμανιών και στέλνοντας το ναυτικό, την αεροπορία, τις πυραυλικές δυνάμεις και την ακτοφυλακή του να περικυκλώσουν το κύριο νησί της Ταϊβάν.

Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», πραγματοποιήθηκαν πιο κοντά στην Ταϊβάν από ό,τι οι προηγούμενες και συμμετείχαν τουλάχιστον 89 πολεμικά αεροσκάφη, ο υψηλότερος αριθμός για περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι ασκήσεις ήταν αναμενόμενες από τους αναλυτές πριν από το τέλος του έτους, αλλά συνδέθηκαν επίσης από Κινέζους σχολιαστές με την πρόσφατη έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση για την πώληση όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν.

Το όνειρο της «Μεγάλης Κίνας»

Μιλώντας στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα «άνοιξε τις αγκάλες της στον κόσμο» και υπογράμμισε τις πολυμερείς διασκέψεις που φιλοξένησε το Πεκίνο φέτος, συμπεριλαμβανομένης της Σύνοδου Κορυφής της Συνεργασίας της Σαγκάης τον Αύγουστο, όταν ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, συγκεντρώθηκαν στην Τιαντζίν, μια λιμενική πόλη κοντά στο Πεκίνο.

Η μετάδοση της ομιλίας του Σι στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διανθίστηκε με αρκετές λήψεις από την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο για να σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολουθούν στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο της Κίνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία θεωρήθηκε ως μια ανεξέλεγκτη επίδειξη στρατιωτικής δύναμης, ο Σι, ο Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, στάθηκαν δίπλα-δίπλα στο Πεκίνο – μια γεωπολιτική ευθυγράμμιση που έχει ονομαστεί «άξονας αναταραχής».

Κεντρικό στοιχείο της οράματος του Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη είναι η προσάρτηση της Ταϊβάν και η υποστήριξη άλλων χωρών στην αναγνώριση της Ταϊβάν ως μέρους της «Μίας Κίνας» που κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στο Πεκίνο, κάτι που η πλειοψηφία του λαού της Ταϊβάν απορρίπτει.

Η επιστροφή της Ταϊβάν

Στην ομιλία του, ο Σι αναφέρθηκε επίσης στην «Ημέρα της Επιστροφής της Ταϊβάν».

Η Ημέρα Επιστροφής της Ταϊβάν και η Επέτειος της Μάχης του Guningtou στην Ταϊβάν και η Ημέρα Μνήμης της Αποκατάστασης της Ταϊβάν στην ηπειρωτική Κίνα, είναι δημόσια αργία στην Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν) και ημέρα μνήμης στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που καθιερώθηκε το 2025, για να τιμήσει το τέλος της ιαπωνικής κυριαρχίας στην Ταϊβάν και τη μεταβίβασή της στην Δημοκρατία της Κίνας στις 25 Οκτωβρίου 1945.

Φέτος, η Ταϊβάν ψήφισε επίσης νόμο για την αναγνώριση της ημερομηνίας, 25 Οκτωβρίου, ως εθνική εορτή.

Η κληρονομιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε ένα μεγάλο θέμα στην πολιτική ρητορική στην Κίνα και την Ταϊβάν φέτος.

Η Κίνα έχει τονίσει τον ρόλο της στην ήττα των Ιαπώνων σε αυτόν τον πόλεμο, κάτι που η Κίνα θεωρεί ότι δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς στη Δύση.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ Τε, έδωσε μια εντυπωσιακή ομιλία, συγκρίνοντας την Ταϊβάν με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες της δεκαετίας του 1930 που αντιμετώπιζαν την απειλή της ναζιστικής Γερμανίας.

Η άνθιση της Κίνας

Στην ομιλία του, ο Σι εξήρε επίσης την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της ανάπτυξης της υψηλής τεχνολογίας φέτος, αναφέροντας τα ρομπότ kickboxing και το Tianwen-2, μια αποστολή εξερεύνησης κομήτη που ξεκίνησε τον Μάιο.

Επισήμανε επίσης την παγκόσμια επιτυχία των κινεζικών πολιτιστικών εξαγωγών, όπως το βιντεοπαιχνίδι Black Myth: Wukong και η ταινία κινουμένων σχεδίων Ne Zha 2.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Σι μίλησε σε μια συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και είπε ότι η Κίνα είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για αύξηση του ΑΕΠ κατά 5%.

