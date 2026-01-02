Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του για την Κίνα και την αντίδρασή της με την άσκηση Αποστολή Δικαιοσύνη 2025 ανέφερε ότι «οι στρατιωτικές δραστηριότητες και η ρητορική της Κίνας έναντι της Ταϊβάν και άλλων χωρών της περιοχής αυξάνουν άσκοπα τις εντάσεις. Καλούμε το Πεκίνο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν και αντιτίθενται σε μονομερείς αλλαγές του status quo, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας ή εξαναγκασμού» ανέφερε η λιτή ανακοίνωση στο κλείσιμό της.

Η πώληση εξοπλιστικού πακέτου από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Πριν περίπου δέκα ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση εξοπλισμών στην Ταϊβάν από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Ταϊπέι, η οποία εξέφρασε «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία με την Ταϊπέι να έχει ανακοινώσει ακόμα 40 δισ. δολάρια εξοπλισμών και όπλων για το 2026.

Η Κίνα με ταχύτατα αντανακλαστικά ξεκίνησε την άσκηση με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025» με συμμετοχή του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων, ως απάντηση στην πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Κατά την διάρκεια της άσκησης περικυκλώθηκε ολόκληρη η Ταϊβάν.

Η πολιτική της Μίας Κίνας

Η Ταϊβάν αποτελεί νησί της Κίνας στο οποίο κατέφυγε η «Εθνική Κυβέρνηση της Κίνας» του Τσανγκ Κάι Σεκ το 1949 μετά την ήττα του από τα στρατεύματα του Μάο Τσε Τουνγκ. Έκτοτε η Δημοκρατία της Κίνας – Republic of China, δεν αποτελεί αναγνωρισμένη οντότητα πολιτικά με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να αποτελεί την αναγνωρισμένη κινεζική οντότητα στα πλαίσια της πολτικής της Μίας Κίνας.

Οι ΗΠΑ και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο αναγνωρίζουν επίσημα μονάχα την Κίνα, διατηρώντας οικονομικές σχέσεις με την Ταϊβάν ή συνεργασίες. Οι ΗΠΑ σε μια περίπλοκη πολιτική μανούβρα του 1972 που παραμένει αναλλοίωτη «αναγνωρίζουν» την θέση της Κίνας για την Ταϊβάν χωρίς να την «υιοθετούν». Αντίστοιχη στάση διατηρούν πολλές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει ως κύρια πολιτική μέσα από την Αρχή της Μιας Κίνας πως η Ταϊβάν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, επαρχία της Κίνας και πως μονάχα μια χώρα μπορεί να ονομάζεται «Κίνα».