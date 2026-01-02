Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις

Επεισοδιακή αποδείχτηκε για ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη η έξοδος της Πρωτοχρονιάς, καθώς τα ξημερώματα του νέου έτους ένας 43χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την κοπέλα και τα πνεύματα άναψαν.

Η κοπέλα με τον σύντροφό της αντέδρασαν και άρχισαν να ξυλοκοπούν τον 43χρονο

Πιο συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός βρισκόταν στο ίδιο μπαρ με το εν λόγω ζευγάρι και κάποια στιγμή προσέγγισε την κοπέλα με ανάρμοστο τρόπο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την παρενόχλησε σεξουαλικά, την θώπευσε και την έβρισε.

Η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν και τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν. Η κοπέλα με τον σύντροφό της άρχισαν να τον ξυλοκοπούν και να τον εξυβρίζουν προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη έσπευσαν στο μπαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση εις βάρος 20χρονης αλλά και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της. Το ζευγάρι επίσης συνελήφθη για σωματικές βλάβες που προκάλεσε στον 43χρονο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.