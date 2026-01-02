Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez
Επεισοδιακή αποδείχτηκε για ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη η έξοδος της Πρωτοχρονιάς, καθώς τα ξημερώματα του νέου έτους ένας 43χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την κοπέλα και τα πνεύματα άναψαν.
Η κοπέλα με τον σύντροφό της αντέδρασαν και άρχισαν να ξυλοκοπούν τον 43χρονο
Πιο συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός βρισκόταν στο ίδιο μπαρ με το εν λόγω ζευγάρι και κάποια στιγμή προσέγγισε την κοπέλα με ανάρμοστο τρόπο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την παρενόχλησε σεξουαλικά, την θώπευσε και την έβρισε.
Η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν και τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν. Η κοπέλα με τον σύντροφό της άρχισαν να τον ξυλοκοπούν και να τον εξυβρίζουν προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη έσπευσαν στο μπαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση εις βάρος 20χρονης αλλά και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της. Το ζευγάρι επίσης συνελήφθη για σωματικές βλάβες που προκάλεσε στον 43χρονο.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- Τραμπ για Ιράν: «Θα σώσουμε τους διαδηλωτές αν υπάρξει βία, είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι»
- Μπενίτεθ: «Δεν θα είναι εύκολο αλλά θα επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδό του»
- Ευάγγελος Αβέρωφ – Τοσίτσας: Η πάλη ήταν τοπική, το παιχνίδι ήταν παγκόσμιο
- Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
- Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
- ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
- Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις