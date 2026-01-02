«Ήμουν ένα ζωάκι, ατίθασο, καθαρό, ανόητο μερικές φορές γιατί αν είχα εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου θα ήμουν πιο πολύ κερδισμένη» είπε ανάμεσα σε άλλα η Βάνα Μπάρμπα ως η πρώτη καλεσμένη στο Στούντιο 4 για τη νέα χρονιά.

Με εξομολογητική διάθεση, η Μπάρμπα, αδιαφιλονίκητο sex symbol της ελληνικής βιομηχανίας του θεάματος στα 90s, η Μις Έλλάς 1984 και ηθοποιός έκανε ανασκόπηση σε μια ζωή που είχε εκκίνηση μια αποστολή. Να ξεφύγει από τους περιορισμούς και να ορίσει τη ζωή της μακριά από συμβατικότητες.

«Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το ’σκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο ‘Ρομάντσο’ και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας» είπε η ηθοποιός για τη στιγμή που σφράγισε τη μοίρα της.

Στη συνέχεια η 59χρονη Βάνα Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την ομορφιά, την καριέρα και τη μητρότητα. Η ίδια γνωρίζει ότι η αλήθεια είναι αυτή που κερδίζει στα σημεία.

«Η ειλικρίνεια, ρε παιδιά, κέρδισε. Είπα και τα λάθη μου έκανα και τα στραβά μου, τα παραδέχτηκα. Το σέξι προφίλ μού το φόρεσαν πριν το επιλέξω. Δεν το επέλεξα. Δεν το γνώριζα. Μέσα σε όλο αυτό που κουβαλάει η ομορφιά, τώρα πια νιώθω ότι είχα μια αθωότητα. Δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουν φοβερά ανασφαλής. Δεν έβλεπα ούτε τη δύναμη της ομορφιάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Περνώντας σε πιο ευαίσθητα μονοπάτια, η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την κόρη της, Φαίδρα, και την απόφαση να την μεγαλώσει μόνη της. Με την ωριμότητα των 60 ετών που πλησιάζει, η ηθοποιός χαρακτήρισε εκείνη την επιλογή ως «επώδυνη και ανόητη».

«Ήθελα να κάνω παιδί, ήμουν 37 χρονών, έμενα στην Πλάκα και ήμουν στο πικ της καριέρας και μου έλειπε κάτι, κάτι μεγάλο πια. Είχα ζήσει μια μεγάλη και υπέροχη ζωή και όταν ήρθε αυτό το δώρο από τον Θεό, μου άλλαξε όλη τη ζωή.

Δεν ήξερα πόσο δύσκολο θα ήταν να μεγαλώσω μόνη μου το παιδί. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώσω μόνη μου ένα παιδί, γιατί δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο, απλά ήμουν άτυχη και ‘πλήρωσα’ τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαίδρας, δηλαδή θα το πλήρωνε συνέχεια», εξομολογήθηκε για τον πατέρα της Φαίδρας, Αναστάση Μαράσλη.

Η Μπάρμπα αναφέρθηκε και στη σύντομη σχέση της με τον Πέτρο Κωστόπουλο με χιούμορ. «Είχαμε σχέση, αλλά δεν ταιριάζαμε. Εγώ δεν είχα την παιδεία του. Εκείνος έφερνε καμαμπέρ και μποζολέ κι εγώ βαριόμουν και έπαιζα με ένα γατάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ένιωθε να πνίγεται, μέχρι που μια μέρα απλώς εξαφανίστηκε, λέγοντάς του αργότερα πως ήταν η μόνη γυναίκα που κατάφερε να του «την σκάσει».

Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους παρέμειναν φίλοι, με την ίδια να θυμάται την ατάκα του όταν εκείνη φορούσε ζιβάγκο για να φανεί σοβαρή. «Δεν πρόκειται να σε δουν ποτέ σοβαρά» της είπε.

Η Μπάρμπα μίλησε και για τη γνωριμία της με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Με αφορμή την ταινία Μεντιτερανέο στην οποία πρωταγωνίστησε σε νεαρή ηλικία η ηθοποιός, θυμήθηκε το ταξίδι της από τα Ιωάννινα ως το Χόλιγουντ και τη βραδιά των Όσκαρ και το ατυχές περιστατικό με τον ισχυρό επιχειρηματία και πολιτικό της Ιταλίας.

«Στις 31 Μαΐου κάνουμε ένα reunion του Mediterraneo. Θα είμαστε όλοι μαζί μετά από πολλά χρόνια, και η παραγωγή» είπε για την ταινία που τη σύστησε στο μεγάλο κοινό. «Όταν γυρίζαμε, εγώ ακόμα νόμιζα ότι ήταν βιντεοταινία. Μετά κατάλαβα. Μου έκαναν τα μαλλιά μαύρα και εγώ έκλαιγα, γιατί τα μαλλιά μου είναι καστανά. Δεν ήταν το χρώμα μου, αλλά αυτοί έτσι με ήθελαν….

Όταν φτάνουμε στα Όσκαρ, ο παραγωγός ήταν ο Μπερλουσκόνι. Το Καστελόριζο ήταν μικρότερο από το σκάφος του παίρναμε βαρκάκι για να μπούμε. Ήρθαν όλοι μόλις έμαθαν ότι έρχεται ο Μπερλουσκόνι και χάλασε η ηρεμία μας.

Στα Όσκαρ μου είπε ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ στην Ιταλία. Κάτι έκανα κι εγώ, του έδωσα μια αγκωνιά. Ήταν λάθος μου, το λέω. Αλλά με έπιασε άγρια, αγενώς. Ούτε ο πατέρας μου δεν μου είχε φερθεί έτσι.

Και τότε λέει: She will never work again in Italy [Δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά στην Ιταλία]. Βέβαια, δούλεψα μετά στην Ιταλία, απλώς αν είχα κάνει δημόσιες σχέσεις ίσως να είχα τεράστια καριέρα. Εγώ όμως έκλεινα πόρτες, δεν τις άνοιγα.

Στο κόκκινο χαλί ήταν τρομερά. Καθόμουν κοντά στην Σίντι Κρόφορντ, μπροστά μου ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Κοιτούσα σαν χαζή. Πάνω στον εξώστη ήταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι και ήθελα να τους χαιρετήσω, αλλά μου είπαν ‘μην το κάνεις’. Κάθισα στη θέση μου.

Δεν ξέραμε ότι θα πάρουμε Όσκαρ. Και ξαφνικά, όλο αυτό… Είναι σαν να τα έζησε άλλος. Ακόμα και τώρα, σαν να μην ήμουν εγώ», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

Η συζήτηση έκλεισε με μια γλυκόπικρη διαπίστωση για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη φιλία στον χώρο του θεάματος. Η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε πώς η γενναιοδωρία της στο παρελθόν δεν βρήκε ανταπόκριση όταν τα φώτα άρχισαν να χαμηλώνουν και η οικονομική της κατάσταση άλλαξε.

«Ήμουν ένα ζωάκι, ατίθασο, καθαρό, ανόητο μερικές φορές γιατί αν είχα εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου θα ήμουν πιο πολύ κερδισμένη. Ήθελα να τα μοιράζομαι όλα με φίλους μου, αλλά όταν ήρθε η αντίστροφη μέτρηση και άρχισα να χάνω κάποια χρήματα, δυστυχώς όλοι αυτοί που αγάπησα και ήταν δίπλα μου, έφυγαν σαν τα ποντίκια», είπε η γυναίκα με το σκισμένο Ρομάντσο στο χέρι ως διαβατήριο ζωής.