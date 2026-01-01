newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 09:44

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Το πρώτο έτος της δεύτερης προεδρικής θητείας Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε σοκ για πολλά κράτη. Από την Ευρώπη και την Ουκρανία, μέχρι τη Κίνα και την Ινδία οι ηγέτες ένιωσαν απειλή, αβεβαιότητα ενώ άλλοι διαψεύστηκαν. Μπορεί, όμως και να έμαθαν κάτι.

Πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στην πρώτη του προεδρική θητεία, η κυβέρνησή του Τραμπ έχει φέρει επανάσταση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, όπως σημειώνεται στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy.

Η διαδικασία κατά την οποία σκέπασε τον κόσμο με δασμούς, υποβαθμίζοντας συμμαχίες και επιδιώκοντας συνεννόηση με αντιπάλους, υπήρξε χαοτική και συχνά απρόβλεπτη.

Ωστόσο, για το αμερικανικό περιοδικό, ουδέν κακόν αμιγές καλού, καθώς ακολουθούν έξι διδάγματα από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ που θα διαμορφώσουν την παγκόσμια πολιτική το 2026.

Κίνα: Πώς να παίζεις το παιχνίδι του Τραμπ

Όσον αφορά την Κίνα, ο Ζονγκγιουάν Ζόι Λιου, ειδικός στην Κίνα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων διακρίνει τρία βασικά μαθήματα.

Πρώτον, οι μαξιμαλιστικές απειλές του Τραμπ σπάνια διαρκούν. Οι δασμοί, οι κυρώσεις και οι απαγορεύσεις τεχνολογίας που κάνουν πρωτοσέλιδα συχνά υποχωρούν μπροστά στις πιέσεις των αγορών, στο λόμπινγκ ή στην επιθυμία του προέδρου για οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη.

Δεύτερον, η επιταχυνόμενη διαφοροποίηση του κινεζικού εμπορίου έδωσε στο Πεκίνο τον χώρο να απορροφήσει την αμερικανική πίεση και να αποφύγει την επίδειξη αδυναμίας.

Τρίτον, τα στοχευμένα αντίποινα σε ευάλωτα σημεία των αμερικανικών εφοδιαστικών αλυσίδων και σε πολιτικά ευαίσθητες ομάδες αποδείχθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικά από γενικευμένες αντεπιθέσεις.

Ο τρόπος που διεξήγαγε τον εμπορικό πόλεμο το Πεκίνο δείχνει ότι πως τα παραπάνω έπιασαν σύμφωνα με τον Λιου. «Το Πεκίνο έχει βελτιώσει το δικό του καθεστώς ελέγχου εξαγωγών και το δοκίμασε απέναντι στην Ουάσιγκτον περιορίζοντας τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και άλλων βασικών εισροών — όχι συμβολικά, αλλά με ουσιαστικό αντίκτυπο. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αυτό που οι Κινέζοι αξιωματούχοι πιθανότατα υποψιάζονταν εδώ και καιρό: η αμερικανική εφοδιαστική αλυσίδα είναι εύθραυστη. Οι αυξήσεις τιμών, οι διαμαρτυρίες των κατασκευαστών και η πίεση μέσω λόμπινγκ αποτέλεσαν απτές αποδείξεις. Η αναστροφή της απόφασης του Τραμπ να επιτρέψει την αποστολή τσιπ Nvidia H200 στην Κίνα δεν ήταν ένδειξη καλής θέλησης· ήταν απόδειξη ότι η μετρημένη πίεση του Πεκίνου απέδωσε».

Έτσι, «η υπομονή, η ακρίβεια και η μετρημένη άσκηση ισχύος έχουν γίνει το καθοριστικό οπλοστάσιο της κινεζικής κρατικής στρατηγικής».

Ινδία: Επιδιόρθωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η περίπτωση της Ινδίας είναι μάλλον πιο σύνθετη καθώς, ενώ αρχικά ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αρχικά χάρηκε που επανήλθε ο Τραμπ Λευκό Οίκο, στη συνέχεια, όπως λέει ο καθηγητής Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης Ράτζα Μόχαν, αιφνιδιάστηκε από τη δύναμη και τον φανατισμό του κινήματος MAGA, το οποίο στράφηκε εναντίον της Ινδίας και της διασποράς της με απροσδόκητη ένταση.

Οι ελπίδες για αναβάθμιση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας–ΗΠΑ κατέρρευσαν τον Αύγουστο, όταν ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%. «Μέρος του προβλήματος ήταν η λανθασμένη ανάγνωση από τον Μόντι των μεγαλοϊδεατικών αντιλήψεων του Τραμπ περί ειρηνοποιού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές συγκρούσεις της Ινδίας με το Πακιστάν»

Έκτοτε, το Νέο Δελχί έχει αναπροσαρμόσει την προσέγγισή του, σύμφωνα με τον Μόχαν, βασιζόμενο σε τρεις αρχές: να αποφεύγει δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον Τραμπ, να επαινεί τις ειρηνευτικές του προσπάθειες στη Γάζα και την Ουκρανία και να διατηρεί ενεργό το ευρύτερο αμερικανικό σύστημα σε θέματα εμπορίου, τεχνολογίας και άμυνας.

Έτσι ο ειδικός θέτει τους τρεις άξονες της ινδικής στρατηγικής:

Πρώτον, την κινητοποίηση των παραδοσιακών φιλοϊνδικών κύκλων που είχαν σιωπήσει υπό το βάρος της κυριαρχίας του Τραμπ το 2025. Αν πριν δίσταζαν να μιλήσουν, τώρα κάποιοι από αυτούς ίσως συμβάλουν στην επαναφορά της ισορροπίας. Το Νέο Δελχί γνωρίζει επίσης ότι πρέπει να βρει τρόπο να διεισδύσει σε τμήματα του συνασπισμού MAGA.

Δεύτερον, η Ινδία είναι αποφασισμένη να αποφύγει μια νέα κρίση με το Πακιστάν που θα μπορούσε να προσκαλέσει και πάλι την απρόβλεπτη παρέμβαση του Τραμπ.

Τρίτον η Ινδία επιταχύνει τη στρατηγική διαφοροποίησής της. Το σοκ των δασμών την ώθησε να διευρύνει τους εξαγωγικούς της προορισμούς, να επισπεύσει εμπορικές συνομιλίες με την Ευρώπη και να επεκτείνει τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία και άλλες αναδυόμενες αγορές.

«Όπως και οι άνθρωποι, τα κράτη συνηθίζουν τον πόνο» καταλήγει ο καθηγητής. «Καθώς ο Μόντι μαθαίνει να διαχειρίζεται τους δασμούς του Τραμπ, έχει διαπιστώσει ότι η σθεναρή στάση απέναντι στον εκφοβισμό της Ουάσινγκτον αποδίδει πολιτικά στο εσωτερικό και κερδίζει σεβασμό στο εξωτερικό. Για τους παραδοσιακούς σκεπτικιστές της Ινδίας απέναντι στις ΗΠΑ, η δεύτερη θητεία Τραμπ αποτελεί υπενθύμιση να μην τοποθετούνται πάρα πολλά στρατηγικά «αυγά» στο αμερικανικό καλάθι».

Σύμμαχοι: Να γίνουν σκαντζόχοιροι

Για τον Αμερικανό αναλυτή, Τζέιμς Κράμπτρι η εξωτερική πολιτική του Τραμπ έχει καταστήσει τους σημαντικότερους εταίρους των ΗΠΑ «σκαντζόχοιρος». «Από την Ουκρανία, τα κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία μέχρι την Ταϊβάν και την Ιαπωνία, τα δυνητικά ευάλωτα κράτη καταλήγουν στο ίδιο άβολο συμπέρασμα: η επιβίωση στον νέο κόσμο του Τραμπ δεν εξαρτάται πλέον από τις παραδοσιακές αμερικανικές εγγυήσεις, αλλά από το να καταστείς τόσο επώδυνος στόχος ώστε να μη συμφέρει η επίθεση εναντίον σου» λέει.

Εκτιμά πως οι Ευρωπαίοι επικεντρώνονται στην εξασφάλιση εκεχειρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την ανασυγκρότηση στρατιωτικών δυνατοτήτων ικανών να αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Επιπλόν η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, συνεχίζει ο ειδικός, δείχνει ότι η δέσμευση της Ουάσινγκτον για την ασφάλεια της υπόλοιπης Ευρώπης είναι, στην καλύτερη περίπτωση, υπό όρους. «Σε όλη την Ευρώπη, το σοκ Τραμπ ώθησε τα κράτη να επιταχύνουν τον μεγαλύτερο επανεξοπλισμό μιας γενιάς, με χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία να αυξάνουν δραστικά τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς» ενώ και η Ταϊβάν έχει υιοθετήσει παρόμοια λογική. «Η αμερικανική δέσμευση ασφαλείας απέναντι στην Ταϊπέι ήταν ανέκαθεν επισήμως ασαφής, όμως πλέον η «στρατηγική ασάφεια» έχει αντικατασταθεί από τις μεταβαλλόμενες διαθέσεις του προέδρου».

Σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ, ο ερευνητής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων Στήβεν Κουκ ότι οι Ευρωπαίοι φαίνεται να έχουν ήδη αντλήσει διδάγματα. «Πρώτον, δεν σπατάλησαν μόνο προσπαθώντας να αλλάξουν τη λατρεία του Τραμπ για τους δασμούς και συμβιβάστηκαν στο 15%. Δεύτερον, απέφυγαν αντίποινα που θα έβλαπταν τις ίδιες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τρίτον, εστίασαν στην ενότητα, αποτρέποντας τα κράτη-μέλη από διμερείς κινήσεις που θα αποδυνάμωναν τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ της ΕΕ».

Βέβαια, από τους παραπάνω ηγέτες λείπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν… δεν χρειάζεται μαθήματα άραγε ο ίδιος;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
«Σε ξένη γη» 01.01.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
Κόσμος 01.01.26

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Ενάντια στην ακρίβεια 31.12.25

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στο Ιράν - Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Ο Ντε Λα Φουέντε και η κόντρα με τον Φλικ λόγω του Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Ο Ντε Λα Φουέντε και η κόντρα με τον Φλικ λόγω του Γιαμάλ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε σχολίασε εκ νέου την έντονη αντίδραση του Φλικ επειδή τον Σεπτέμβριο ο Γιαμάλ διαγνώστηκε με πρόβλημα μετά την κλήση του στην Εθνική Ισπανίας

Βάιος Μπαλάφας
O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
«Σε ξένη γη» 01.01.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο – Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό
Καιρός 01.01.26

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό

Δριμύ ψύχος σε πολλές περιοχές της χώρας έφερε το 2026 - Οι περιοχές που θα δουν χιόνι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor
Έρχεται 01.01.26

Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor

Τι κι αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για να δούμε στις σκοτεινές αίθουσες το Avengers: Doomsday; Η Marvel μας έδωσε μια μικρή δόση από την επερχόμενη υπερπαραγωγή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό

Σκληραίνει τη γραμμή του απέναντι στον αγροτικό κόσμο η κυβέρνηση, απειλώντας με κυρώσεις και πρόστιμα και εξαπολύοντας κατά μέτωπο επιθέσεις. Τα τέσσερα σημεία της τακτικής του Μαξίμου και οι νέες προσπάθειες διχασμού των αγροτών και σπασίματος των κινητοποιήσεων. Γιατί «παγώνει» ο ανασχηματισμός

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Όσα ισχύουν 01.01.26

Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ

Σύνταξη
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 01.01.26

Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου - Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο