Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/1): Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι και τα πρώτα ματς του 2026

Ακόμα και την πρώτη μέρα του χρόνου (1/1) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις είναι γεμάτο σημαντικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, στην Premier League, η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Λιντς (19:30), η Κρίσταλ Πάλας την Φούλαμ, την ίδια ώρα, ενώ αργότερα (22:00) η Μάντσεστερ Σίτι «δοκιμάζεται» στην έδρα της Σάντερλαντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1)

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Μπρέντφορντ – Τότεναμ Premier League