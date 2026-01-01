Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/1): Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι και τα πρώτα ματς του 2026
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1).
- O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
- Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
- Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
- Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Ακόμα και την πρώτη μέρα του χρόνου (1/1) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις είναι γεμάτο σημαντικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, στην Premier League, η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Λιντς (19:30), η Κρίσταλ Πάλας την Φούλαμ, την ίδια ώρα, ενώ αργότερα (22:00) η Μάντσεστερ Σίτι «δοκιμάζεται» στην έδρα της Σάντερλαντ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1)
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One
19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League
19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:00 Novasports Prime Μπρέντφορντ – Τότεναμ Premier League
- «Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
- Πήρε την απόφαση ο Νεϊμάρ: Συμφώνησε με τη Σάντος για νέο συμβόλαιο
- Επικό βίντεο: Ο 45χρονος Ροναλντίνιο παίζει ποδοβόλεϊ και δείχνει την κλάση του (vid)
- Πρωτοχρονιά με μεταγραφή για την ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Νάναλι
- Αντετοκούνμπο: «Ως ηγέτης πρέπει να είμαι καλύτερος – Πίστευα ότι έβαλα το τελευταίο σουτ»
- «Αυτά είναι τα δεδομένα για το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς – Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/1): Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι και τα πρώτα ματς του 2026
- Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις