Ζωούπολη 2: Η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών για τη Disney – Εκθρονίζει το Ψυχρά και Ανάποδα 2

Η επιστροφή στη Ζωούπολη είναι πλέον η πιο κερδοφόρα παραγωγή στην ιστορία του στούντιο, με εισπράξεις που αγγίζουν τα 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Με αυτή την επίδοση, το πολυαναμενόμενο sequel εκθρόνισε το πανίσχυρο franchise του Ψυχρά κι ανάποδα 2 (Frozen 2), το οποίο κατείχε τα πρωτεία από το 2019 με 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιτυχία του Zootopia 2 δεν είναι απλώς αριθμητική αλλά και στρατηγική σημειώνουν οι αναλυτές. Η ταινία συγκέντρωσε 333 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ, ενώ η διεθνής της πορεία υπήρξε καταιγιστική, αποφέροντας 1,13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, και ενώ βρισκόταν ήδη στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της, η ταινία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, προσθέτοντας 87,9 εκατομμύρια δολάρια στο ενεργητικό της.

Όπως σημειώνει το Variety, η ταχύτητα με την οποία έφτασε το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων –μόλις σε 17 ημέρες– την κατέστησε την ταχύτερη ταινία με σήμανση PG στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Κίνα συμφωνεί

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην πορεία της ταινίας στην αγορά της Κίνας, όπου το Χόλιγουντ αντιμετώπιζε δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Το Zootopia 2 ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην δύσκολη αγορά της Ασίας, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση για αμερικανική ταινία στη χώρα.

Στον αντίποδα, το Avatar: Φωτιά και Στάχτη της Disney, που έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου, πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια αγορά.

Συνολικά για το 2025, μόνο τρεις ταινίες κατάφεραν να ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως: το live-action ριμέικ του Λίλο & Στιτς της Disney (1,03 δισ.), το Zootopia 2 και ο απόλυτος κυρίαρχος της χρονιάς, το κινεζικό Ne Zha 2, το οποίο προηγείται με περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα αυτή περιπέτεια, η Τζένιφερ Γκούντγουιν δανείζει ξανά τη φωνή της στην αισιόδοξη λαγουδίνα Τζούντι Χοπς και ο Τζέισον Μπέιτμαν στον πανούργο αλεπού Νικ Γουάιλντ.

Το αχτύπητο δίδυμο των αστυνομικών επιστρέφει στη δράση για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ερπετά και απειλεί να φέρει τα πάνω κάτω στο καταφύγιο ζώων της Ζωούπολης.

Η χημεία των χαρακτήρων και η φρεσκάδα της ιστορίας φαίνεται πως κέρδισαν για άλλη μια φορά το κοινό, εδραιώνοντας τη Ζωούπολη ως το πιο επιτυχημένο franchise της Disney Animation.

Το sequel της βραβευμένης με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Ζωούπολης του 2016 έχει χαιρετηθεί από τους κριτικούς για την ευρηματικότητα της σεναριακής ιδεάς που είναι και μια αντιτραμπική καταγγελία που υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα.

Με εισπράξεις που ζαλίζουν και μια πρωτοφανή δυναμική στις διεθνείς αγορές, η επιστροφή στη Ζωούπολη αποδείχθηκε η πιο κερδοφόρα απόφαση της Disney, καθώς η νέα περιπέτεια των Τζούντι και Νικ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κυριαρχώντας απόλυτα στο παγκόσμιο box office.

Χρονιά-ορόσημο

Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά-σταθμός για την παγκόσμια βιομηχανία των κινουμένων σχεδίων, καθώς είδαμε ανατροπές που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πριν από λίγα χρόνια.

Η κυριαρχία του Χόλιγουντ δέχεται πλέον ισχυρό ανταγωνισμό από την Ανατολή, ενώ τα παλαιότερα ορόσημα της Disney καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς ακούει στο όνομα Ne Zha 2. Η κινεζική παραγωγή δεν κατάφερε απλώς να μπει στη λίστα με τα πιο εμπορικά animation, αλλά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση όλων των εποχών, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 2,21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια ταινία εκτός του συστήματος των μεγάλων αμερικανικών στούντιο καταλαμβάνει την κορυφή, αποδεικνύοντας τη γιγαντιαία δυναμική της ασιατικής αγοράς.

Στο στρατόπεδο της Disney, το Inside Out 2 (Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2) διατηρεί τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη με 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας η πιο επιτυχημένη παραγωγή της Pixar.

Ωστόσο, την παράσταση κλέβει το Zootopia 2, το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες προβολής κατάφερε να εκθρονίσει το κραταιό Frozen 2.

Οι 10 πιο κερδοφόρες ταινίες κινουμένων σχεδίων σήμερα

Με τα τρέχοντα δεδομένα των αρχών του 2026, η λίστα με τις πιο εμπορικές ταινίες animation (worldwide gross) διαμορφώνεται ως εξής:

Ne Zha 2 (2025): 2,21 δισεκατομμύρια δολάρια

Inside Out 2 (2024): 1,70 δισεκατομμύρια δολάρια

The Lion King (2019 – φωτορεαλιστικό remake): 1,66 δισεκατομμύρια δολάρια

Zootopia 2 (2025): 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια

Frozen 2 (2019): 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια

The Super Mario Bros. Movie (2023): 1,36 δισεκατομμύρια δολάρια

Frozen (2013): 1,29 δισεκατομμύρια δολάρια

Incredibles 2 (2018): 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια

Minions (2015): 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια

Toy Story 4 (2019): 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια

Η άνοδος των sequels και η επόμενη ημέρα

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειονότητα των ταινιών στη λίστα είναι συνέχειες (sequels), γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση των θεατών να εμπιστεύονται γνωστούς χαρακτήρες και δοκιμασμένες ιστορίες.

Παράλληλα, ταινίες όπως το Moάνα 2 και το Λίλο & Στιτς (live-action) πλησιάζουν επίσης το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, δείχνοντας ότι η Disney συνεχίζει να ποντάρει στην αναβίωση των κλασικών της επιτυχιών.

Με το Toy Story 5 και το Shrek 5 να αναμένονται μέσα στο 2026, η κατάταξη αυτή αναμένεται να αλλάξει σύντομα και πάλι.